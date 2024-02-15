***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Hamiline 1 TRY 85000000 TRY 100 Yoktur İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerOSMAN ZEKİ SEVER Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığında Yönetim Kurulu ÜyeliğiATİLLA ŞİMŞEK Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Mali İşler Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Bulunmamaktadır.TEZAY KARTAL Teknik Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Üretim ve Bakım Onarım Grup Müdürü, ArGe ve Üretim Grup Müdürü, Üretim Direktörü, Teknik Direktör, İcra Kurulu Üyesi Bulunmamaktadır.TUNCAY AYKAÇ Satış ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yurtdışı Satış Müdürü, Satış ve İş Geliştirme Müdürü, Satış ve Pazarlama Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249904BIST