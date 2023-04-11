***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
11.04.2023 19:33
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.04.2023 (bugün) tarihli toplantısında, özetle 1) Şirketimiz İcra Kurulu'nun aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde teşkiline İCRA KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER ADI SOYADI GÖREVİ 1 Osman Zeki SEVER Başkan 2 Atilla ŞİMŞEK Üye 3 Tuncay AYKAÇ Üye 4 Tezay KARTAL Üye 2) a)Yönetim Kurulu Komitelerinin başkan ve üyelerinin aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde belirlenmesine, DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER ADI SOYADI GÖREVİ 1 Uğur Tevfik DOĞAN Başkan 2 Bülent SAVAŞ Üye KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER ADI SOYADI GÖREVİ 1 Başkan Uğur Tevfik DOĞAN
2 Üye Bülent SAVAŞ
3 Burça CANBAZ Üye RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER ADI SOYADI GÖREVİ 1 Başkan Uğur Tevfik DOĞAN
2 Ahmet TOKSOY Üye 3 Üye Bülent SAVAŞ
b) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, ‘Aday Gösterme Komitesi' ve ‘Ücret Komitesi'nin görevlerini de üstlenmesine, c) Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebiyle herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir. Pay sahiplerimize ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136581
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