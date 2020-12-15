***DITAS* *DOHOL*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***DITAS******DOHOL*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler DOHOLSüreç İptal NedeniŞirketimiz sermayesini temsil eden paylarda herhangi bir imtiyaz ve pay grubu ayrımı olmamasına rağmen, sistemsel bir hata nedeniyle sanki pay grubu varmış şeklinde hatalı bir gösterim olması sebebiyle sermaye artırım süreci iptal edilecek ve süreç tekrar başlatılacaktır.İptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893278BIST