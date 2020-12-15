***DITAS* *DOHOL*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
15.12.2020 18:50
***DITAS******DOHOL*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler DOHOL
Süreç İptal Nedeni
Şirketimiz sermayesini temsil eden paylarda herhangi bir imtiyaz ve pay grubu ayrımı olmamasına rağmen, sistemsel bir hata nedeniyle sanki pay grubu varmış şeklinde hatalı bir gösterim olması sebebiyle sermaye artırım süreci iptal edilecek ve süreç tekrar başlatılacaktır.
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893278
BIST
18:051.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,85
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.400
En Düşük
1.385
18:057,8460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0048
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8148
18:059,5416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5061
18:05465,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,75
|Açılış
|: 465,49
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
468,40
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|3.264,80
|467.526.771
|% 10,00
|
|INTEM
|22,66
|2.631.642
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|874.372
|% 9,99
|
|IZTAR
|16,31
|2.162.788
|% 9,98
|
|ISGSY
|19,83
|128.316.588
|% 9,98
|
|RTALB
|33,12
|170.091.570
|% -10,00
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|IZMDC
|12,63
|56.657.687
|% -9,98
|
|BERA
|17,70
|108.495.693
|% -9,97
|
|ROYAL
|4,46
|1.273.792
|% -9,90
|
|GARAN
|9,65
|2.082.635.008
|% -0,10
|
|ODAS
|4,01
|2.065.405.953
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,42
|2.015.321.091
|% -0,18
|
|PETKM
|4,95
|1.692.498.963
|% 2,06
|
|EKGYO
|2,10
|1.455.226.620
|% 3,45
|
|EKGYO
|2,10
|1.455.226.620
|% 3,45
|
|ODAS
|4,01
|2.065.405.953
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,42
|2.015.321.091
|% -0,18
|
|PETKM
|4,95
|1.692.498.963
|% 2,06
|
|YKBNK
|3,14
|999.352.206
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8400
|7,8460
|% -0,06
|
|Euro
|9,5344
|9,5416
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,5056
|10,5583
|% 0,68
|
|Frank
|8,8151
|8,8682
|% -0,03
|
|Riyal
|2,0843
|2,0948
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|19,55
|
|Altın Gr.
|465
|465
|3,75
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.114
|-3,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|25,88
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|12,52
|
|Çeyrek
|747
|764
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,42
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,12
|
|B. Petrol
|50,75
|50,75
|0,46
|