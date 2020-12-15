***DITAS* *DOHOL*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DITAS******DOHOL*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye ArtırımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler DOHOLYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.12.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 38.000.000Mevcut Sermaye (TL) 10.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 26.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)DITAS, TRADITAS91H8 10.000.000 16.000.000,000 160,00000 1,00 DITAS, TRADITAS91H8 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 10.000.000 16.000.000,000 160,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Süresi içerisinde kullanılmayan yeni pay alma haklarının mevcudiyeti halinde, ana hissedarımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin, satın alma taahhüdü bulunmaktadır.Para Birimi TRYEk AçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 09.12.2020 tarihli toplantısında1)Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlığını taşıyan 6'ncı maddesinin Yönetim Kurulumuz'a verdiği yetkiye istinaden, 38.000.000,-Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 10.000.000,-Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %160 oranında artırılarak 26.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılmasına,2) Artırılan 16.000.000,-Türk Lirası sermayeyi temsil eden 1,-Türk Lirası itibari değerli ve tamamı hamiline yazılı 16.000.000 adet payın, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri gereğince ve bu düzenlemelere uygun olarak, kayden izlenen pay olarak ihraç edilmesine,3) İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek payların, "borsada işlem gören" veya "borsada işlem görmeyen" nitelikte oluşturulması konusunda, Şirket Yönetimi'ne yetki verilmesine,4) Yeni pay alma haklarının itibari değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1,-Türk Lirası itibari değerli bir payın satış fiyatının 1,-Türk Lirası olarak belirlenmesine,5) Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin en az 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,6) Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların, tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,7) Süresi içerisinde kullanılmayan yeni pay alma haklarının mevcudiyeti halinde, ana hissedarımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin, 09/12/2020 tarihli satın alma taahhüdü kapsamında, kalan payların 3 (üç) işgünü içerisinde itibari değerinin (1,-Türk Lirası) altında olmamak kaydıyla, Borsa İstanbul A.Ş.'deki halka arz süresi olan 2 (iki) işlem gününde Birincil Piyasa'da gerçekleşen günlük ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması üzerinden, bedelleri tam ve nakden ödenmek koşulu ile satın alınması için taahhüdü veren ana hissedarımıza başvurularak satışın bu şekilde tamamlanmasına,8) İhraç edilecek payların kar elde edilmesi ve dağıtılmasına karar verilmesi halinde (mevzuat ile kar payı dağıtımı zorunlu kılınan haller hariç) dağıtım tarihi itibarıyla, dağıtılmasına karar verilen karın mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılmasına,9) İşbu bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII-128.1)'nin 33'üncü maddesi gereğince hazırlanmış olan işbu Karar eki "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor"un onaylanmasına ve kamuya açıklanmasına,10) Gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile Şirket Yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893283BIST