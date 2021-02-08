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***DITAS* *DOHOL*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.02.2021 19:13



***DITAS******DOHOL*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler DOHOL

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 38.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 10.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 26.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DITAS, TRADITAS91H8 10.000.000 16.000.000,000 160,00000 1,00 DITAS, TRADITAS91H8 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 10.000.000 16.000.000,000 160,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Süresi içerisinde kullanılmayan yeni pay alma haklarının mevcudiyeti halinde, ana hissedarımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin, satın alma taahhüdü bulunmaktadır.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 22.12.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirket'imizin 05.02.2021 tarih ve 2021/02 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında
"Kurul'umuzun sermaye artırımına ilişkin 09.12.2020 tarih ve 2020/24 sayılı Kararı'nın 3'üncü, 5'inci ve 7'nci maddelerinin
3- İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek payların, "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,
5- Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
7- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kullanmasından sonra kalan payların, Borsa İstanbul AŞ (Borsa) Birincil Piyasa'da halka arz edilmesi neticesinde satılmayan pay kalması halinde, söz konusu payların, Borsa'da halka arz süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde, Borsa'da halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere, hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından verilen 09.12.2020 tarihli "satın alma taahhüdü" kapsamında, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle satın alınmasına,
şeklinde revize edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908382


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