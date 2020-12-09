***DITAS* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DITAS******DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [DITAS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 09.12.2020 tarihli (bugün) toplantısındaDoğrudan bağlı ortaklığımız Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin 09/12/2020 tarih (bugün) ve 2020/24 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, 10.000.000,-Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 26.000.000,-Türk Lirası'na artırılmasında, yeni pay alma hakkımızın tamamen kullanılmasına,Sermaye artırımında kullanılmayan tüm yeni pay alma haklarının, "Satınalma Taahhütnamesi" kapsamında Ortaklığımızca kullanılmasının taahhüt edilmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892510BIST