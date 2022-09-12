***DITAS* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DITAS******DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [DITAS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.09.2022 (bugün) tarihli toplantısında, diğer hususların yanı sıra, özetleDoğrudan bağlı ortaklığımız Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (Ditaş A.Ş.) Yönetim Kurulu'nun- Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuş olan 16.05.2022 tarihli izahnamenin bağımsız denetimden geçmiş son üç yıllık finansal tabloların yanı sıra 2022 yılı altı aylık ara dönem finansal tablolarda yer verilen bilgileri de içerecek biçimde güncellenmesi,- Güncellenecek izahnamedeki sermaye artırım tutarının 16.500.000,- Türk Lirası olarak belirlenmesi ve bu kapsamda Ditaş A.Ş.'nin 26.000.000,- Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 16.500.000,- Türk Lirası (% 63,46 oranında) arttırılarak 42.500.000,- Türk Lirası'na çıkarılmasınailişkin 12.09.2022 tarihli Kararı'na istinaden,- Ditaş A.Ş.'nin söz konusu sermaye artırımında yeni pay alma haklarımızın tamamen kullanılmasına,- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kullanmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi neticesinde satılmayan pay kalması halinde söz konusu payların, ilgili düzenlemelerde belirtilen usule göre satın alınacağının Ditaş A.Ş.'ye karşı taahhüt edilmesine,- Şirketimiz tarafından nakit ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, mezkûr sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Ditaş A.Ş. faaliyetlerinde kullanılmak üzere Ditaş A.Ş. hesaplarına intikal ettirilen toplam 10.000.000,- Türk Lirası tutarındaki ‘sermaye avansı'nın tamamının söz konusu sermaye artırımında kullanılmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062469BIST