Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DITAS* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.09.2022 20:02
***DITAS* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DITAS******DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [DITAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                 Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.09.2022 (bugün) tarihli toplantısında, diğer hususların yanı sıra, özetle
 
Doğrudan bağlı ortaklığımız Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (Ditaş A.Ş.) Yönetim Kurulu'nun
-                      Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuş olan 16.05.2022 tarihli izahnamenin bağımsız denetimden geçmiş son üç yıllık finansal tabloların yanı sıra 2022 yılı altı aylık ara dönem finansal tablolarda yer verilen bilgileri de içerecek biçimde güncellenmesi,
-                      Güncellenecek izahnamedeki sermaye artırım tutarının 16.500.000,- Türk Lirası olarak belirlenmesi ve bu kapsamda Ditaş A.Ş.'nin 26.000.000,- Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 16.500.000,- Türk Lirası (% 63,46 oranında) arttırılarak 42.500.000,- Türk Lirası'na çıkarılmasına
ilişkin 12.09.2022 tarihli Kararı'na istinaden, 
-                            Ditaş A.Ş.'nin söz konusu sermaye artırımında yeni pay alma haklarımızın tamamen kullanılmasına,
-                         Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kullanmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi neticesinde satılmayan pay kalması halinde söz konusu payların, ilgili düzenlemelerde belirtilen usule göre satın alınacağının Ditaş A.Ş.'ye karşı taahhüt edilmesine,
-                      Şirketimiz tarafından nakit ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, mezkûr sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Ditaş A.Ş. faaliyetlerinde kullanılmak üzere Ditaş A.Ş. hesaplarına intikal ettirilen toplam 10.000.000,- Türk Lirası tutarındaki ‘sermaye avansı'nın tamamının söz konusu sermaye artırımında kullanılmasına,
karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062469


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.427
Değişim :  -6,09% |  -222,33
Açılış :  3.684  
Önceki Kapanış :  3.649  
En Yüksek
3.715 En Düşük
3.427
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NTHOL 13,53 166.834.797 % 10,00  
ROYAL 6,93 4.253.107 % 10,00  
RODRG 36,54 3.297.881 % 9,99  
COSMO 39,64 917.032 % 9,99  
OYYAT 30,88 91.424.662 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,2358 18,2626 % 0,26  
Euro 18,2035 18,2184 % -1,25  
Sterlin 20,9235 21,0284 % -1,46  
Frank 18,9159 19,0298 % -0,62  
Riyal 4,8418 4,8661 % 0,12  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.703 1.703 -21,80  
Altın Gr. 999 999 -11,82  
Cumhuriyet 6.722 6.824 -48,00  
Tam 6.743 6.815 -41,00  
Yarım 3.285 3.332 -18,00  
Çeyrek 1.648 1.665 -11,00  
Gümüş.Ons 19,35 19,37 -0,44  
Gümüş Gr. 11,35 11,37 -0,26  
B. Petrol 93,43 93,43 -0,57  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru