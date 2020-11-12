***DITAS* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
12.11.2020 18:45
***DITAS******DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [DITAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz, doğrudan bağlı ortaklığı Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. hisselerinde 12.11.2020 (bugün) tarihinde, 31,56 - 32,18 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 31,99 TL) 140.000 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlem ile birlikte Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. sermayesindeki payımız 12.11.2020 (bugün) tarihi itibariyle %68,90 olmuştur. Yapmış olduğumuz işlemlere ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
12/11/2020 140.000 140.000 7.029.559,42 6.889.559,42 % 70,3 % 70,3 % 68,9 % 68,9
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888282
BIST
18:051.272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -7,47
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.263
18:057,6897
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -0,1048
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,6745
18:059,0952
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0936
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,0638
18:05465,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,82
|Açılış
|: 465,18
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKUR
|13,31
|18.178.237
|% 10,00
|
|IZTAR
|9,13
|7.195.806
|% 10,00
|
|BFREN
|1.145,80
|137.067.201
|% 9,99
|
|BMELK
|17,85
|4.607.309
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|5.361.452
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,42
|1.831.686
|% -10,00
|
|MEPET
|3,33
|13.849.570
|% -10,00
|
|BRYAT
|195,40
|145.896.160
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,20
|2.953.698
|% -10,00
|
|MERIT
|67,50
|374.624
|% -10,00
|
|GARAN
|8,63
|10.361.160.195
|% 1,53
|
|THYAO
|11,65
|3.760.777.885
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,77
|3.435.257.865
|% -1,07
|
|KRDMD
|4,15
|3.327.707.342
|% 4,80
|
|AKBNK
|6,24
|2.666.947.207
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,77
|3.435.257.865
|% -1,07
|
|GARAN
|8,63
|10.361.160.195
|% 1,53
|
|KRDMD
|4,15
|3.327.707.342
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,88
|898.042.933
|% -1,05
|
|AKBNK
|6,24
|2.666.947.207
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6821
|7,6897
|% -1,34
|
|Euro
|9,0731
|9,0952
|% -1,02
|
|Sterlin
|10,0727
|10,1232
|% -1,89
|
|Frank
|8,3811
|8,4316
|% -0,99
|
|Riyal
|2,0440
|2,0543
|% -1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|17,80
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|3.102
|3.149
|-51,00
|
|Tam
|3.085
|3.165
|-52,38
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|-25,34
|
|Çeyrek
|748
|766
|-12,66
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,35
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,06
|
|B. Petrol
|44,26
|44,26
|0,47
|