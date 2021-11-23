***DITAS* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
23.11.2021 18:17
***DITAS******DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz, doğrudan bağlı ortaklığı Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. hisselerinde 23.11.2021 (bugün) tarihinde, 30,00 - 30,48 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 30,2669 TL) 170.000 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlem ile birlikte Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. sermayesindeki payımız 23.11.2021 (bugün) tarihi itibariyle %68,24 olmuştur. Yapmış olduğumuz işlemlere ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
23/11/2021 170.000 170.000 17.912.854,493 17.742.854,493 % 68,9 % 68,9 % 68,24 % 68,24
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979317
BIST
18:051.785
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 29,08
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
18:0512,9611
En Yüksek
|Değişim
|: 13,63%
|| 1,5549
|Açılış
|: 12,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
18:0514,6066
En Yüksek
|Değişim
|: 13,91%
|| 1,7841
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
15,2045
En Düşük
12,7722
18:05732,08
En Yüksek
|Değişim
|: 10,53%
|| 69,74
|Açılış
|: 732,08
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|12.111,00
|1.089.990
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|830.292
|% 10,00
|
|DURDO
|19,16
|59.866.951
|% 9,99
|
|PENTA
|226,90
|14.677.136
|% 9,99
|
|IHAAS
|5,51
|65.893.889
|% 9,98
|
|MERCN
|10,01
|118.257.103
|% -9,98
|
|GESAN
|25,18
|75.115.886
|% -9,94
|
|BASGZ
|11,32
|827.868.578
|% -9,94
|
|SUMAS
|86,05
|391.913
|% -9,85
|
|IHGZT
|0,75
|39.758.385
|% -9,64
|
|GARAN
|11,57
|4.663.730.638
|% -3,10
|
|KRDMD
|8,71
|3.892.426.073
|% 4,69
|
|SISE
|11,95
|3.287.613.564
|% 6,60
|
|THYAO
|18,72
|2.749.328.214
|% 6,18
|
|EREGL
|23,08
|2.144.622.187
|% 7,05
|
|YKBNK
|3,44
|1.949.421.625
|% -2,82
|
|KRDMD
|8,71
|3.892.426.073
|% 4,69
|
|ODAS
|1,59
|647.892.574
|% -3,05
|
|GARAN
|11,57
|4.663.730.638
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,17
|740.767.507
|% -0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,8144
|12,9611
|% 13,63
|
|Euro
|14,4343
|14,6066
|% 13,91
|
|Sterlin
|16,9772
|17,0624
|% 11,47
|
|Frank
|13,5971
|13,6791
|% 11,66
|
|Riyal
|3,3858
|3,4028
|% 11,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-18,94
|
|Altın Gr.
|738
|738
|76,15
|
|Cumhuriyet
|4.757
|4.829
|410,00
|
|Tam
|4.730
|4.866
|419,80
|
|Yarım
|2.286
|2.354
|203,07
|
|Çeyrek
|1.147
|1.177
|101,53
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|9,70
|9,72
|0,85
|
|B. Petrol
|81,13
|81,13
|1,43
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, GARAN, ISCTR
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 25 artarak (% 1.88 ) 1, 586
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : DITAS, MIATK, DURDO, TBORG, YBTAS, TETMT, FRIGO, DOBUR, PRKAB, PENTA
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17:59
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