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***DITAS* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

23.11.2021 18:17
***DITAS* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***DITAS******DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Şirketimiz, doğrudan bağlı ortaklığı Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. hisselerinde 23.11.2021 (bugün) tarihinde, 30,00 - 30,48 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 30,2669 TL) 170.000 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlem ile birlikte Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. sermayesindeki payımız 23.11.2021 (bugün) tarihi itibariyle %68,24 olmuştur. Yapmış olduğumuz işlemlere ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
23/11/2021 170.000 170.000 17.912.854,493 17.742.854,493 % 68,9 % 68,9 % 68,24 % 68,24




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979317


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KSTUR 231,00 830.292 % 10,00  
DURDO 19,16 59.866.951 % 9,99  
PENTA 226,90 14.677.136 % 9,99  
IHAAS 5,51 65.893.889 % 9,98  
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Riyal 3,3858 3,4028 % 11,69  
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Altın Ons 1.786 1.787 -18,94  
Altın Gr. 738 738 76,15  
Cumhuriyet 4.757 4.829 410,00  
Tam 4.730 4.866 419,80  
Yarım 2.286 2.354 203,07  
Çeyrek 1.147 1.177 101,53  
Gümüş.Ons 23,40 23,43 -0,74  
Gümüş Gr. 9,70 9,72 0,85  
B. Petrol 81,13 81,13 1,43  
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