***DITAS* *IZMDC* *AKSUE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
24.02.2021 09:19
***DITAS******IZMDC******AKSUE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKSUE, DITAS, IZMDC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 03/03/2021) DITAS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 03/03/2021) IZMDC.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/04/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912041
BIST
10:091.507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -10,84
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.508
En Düşük
1.496
10:097,1265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0213
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,1483
En Düşük
7,0712
10:098,6673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0307
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6932
En Düşük
8,5921
10:09413,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,31
|Açılış
|: 413,84
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
415,73
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler10:07
|CASA
|195,80
|916.344
|% 10,00
|
|MERIT
|377,00
|1.870.297
|% 9,98
|
|KSTUR
|315,10
|714.017
|% 9,98
|
|AVISA
|20,20
|16.814.969
|% 8,25
|
|TACTR
|28,00
|49.728
|% 8,19
|
|AVGYO
|3,37
|263.235
|% -11,01
|
|MZHLD
|37,26
|176.352
|% -10,00
|
|IZTAR
|22,50
|535.545
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|415.548
|% -9,99
|
|SRVGY
|95,60
|1.744.891
|% -9,98
|
|ASELS
|17,75
|266.427.609
|% 3,92
|
|SASA
|35,70
|134.302.827
|% -1,71
|
|THYAO
|12,99
|133.365.595
|% -0,23
|
|PETKM
|5,40
|119.924.114
|% -0,55
|
|KOZAL
|132,70
|113.316.573
|% -0,52
|
|SKBNK
|1,42
|50.071.817
|% -0,70
|
|TSKB
|1,82
|44.028.234
|% 1,11
|
|EKGYO
|2,31
|53.429.178
|% -1,28
|
|PETKM
|5,40
|119.924.114
|% -0,55
|
|IHLGM
|1,23
|22.765.176
|% -0,81
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1243
|7,1271
|% 0,31
|
|Euro
|8,6635
|8,6680
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,0839
|10,1345
|% 0,85
|
|Frank
|7,8313
|7,8785
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8941
|1,9036
|% 0,26
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|2,87
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,37
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,64
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,00
|
|B. Petrol
|64,24
|64,24
|-0,24
|
Seans Raporu
10:07
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10:22BLCYT
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