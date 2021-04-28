***DITAS* *TKNSA* *VAKKO* *VKGYO* *ECZYT* *DOHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
28.04.2021 09:16
***DITAS******TKNSA******VAKKO******VKGYO******ECZYT******DOHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DITAS, DOHOL, ECZYT, VAKKO, TKNSA, VKGYO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0230769 TL Teorik Fiyat: 13,357 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) DOHOL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0687826 TL Teorik Fiyat: 2,871 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ECZYT.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,24 TL Teorik Fiyat: 40,66 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) VAKKO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,52 TL Teorik Fiyat: 12,85 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) TKNSA.E % 82,72727 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 7,061 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) VKGYO.E % 8,69565 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 2,622 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931545
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|UFUK
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|UZERB
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|INTEM
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|AYCES
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|DESA
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|ATLAS
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|Altın Gr.
|467
|467
|-1,88
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|Cumhuriyet
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|3.152
|-20,00
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|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
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|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
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|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
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|Gümüş.Ons
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|-0,23
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|Gümüş Gr.
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|6,87
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