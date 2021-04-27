***DITAS* *TKNSA* *VAKKO* *VKGYO* *ECZYT* *DOHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***DITAS******TKNSA******VAKKO******VKGYO******ECZYT******DOHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler DITAS, DOHOL, ECZYT, TKNSA, VAKKO, VKGYO28.04.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaDITAS DOGAN DITAS 0,0230769 0,0196153DOGAN HOLDING DOHOL 0,0687826 0,0584652ECZACIBASI YATIRIM ECZYT 1,24 1,054VAKKO TEKSTIL VAKKO 0,52 0,442Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaTEKNOSA IC VE DIS TICARET TKNSA 82,72727 3,00 Kaydi PayVAKIF GMYO VKGYO 8,69565 Kaydi Payhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931334BIST