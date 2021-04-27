***DITAS* *TKNSA* *VAKKO* *VKGYO* *ECZYT* *DOHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
27.04.2021 17:01
***DITAS******TKNSA******VAKKO******VKGYO******ECZYT******DOHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler DITAS, DOHOL, ECZYT, TKNSA, VAKKO, VKGYO
28.04.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
DITAS DOGAN DITAS 0,0230769 0,0196153
DOGAN HOLDING DOHOL 0,0687826 0,0584652
ECZACIBASI YATIRIM ECZYT 1,24 1,054
VAKKO TEKSTIL VAKKO 0,52 0,442
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
TEKNOSA IC VE DIS TICARET TKNSA 82,72727 3,00 Kaydi Pay
VAKIF GMYO VKGYO 8,69565 Kaydi Pay
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931334
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,00
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.398
En Düşük
1.382
18:058,2278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0429
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,1743
18:059,9426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0656
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,8884
18:05470,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,56
|Açılış
|: 470,17
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
468,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAYRK
|12,54
|35.733.142
|% 10,00
|
|ERBOS
|76,45
|53.886.170
|% 10,00
|
|ULUUN
|6,27
|85.928.116
|% 10,00
|
|LUKSK
|57,75
|5.482.798
|% 10,00
|
|SUMAS
|72,10
|720.063
|% 9,99
|
|FRIGO
|37,26
|122.077.999
|% -10,00
|
|SODSN
|27,22
|1.461.049
|% -9,99
|
|DESA
|16,84
|30.529.839
|% -9,99
|
|SONME
|32,68
|3.697.563
|% -9,97
|
|IDGYO
|6,73
|653.024
|% -9,91
|
|SASA
|36,68
|1.497.376.297
|% 5,31
|
|EREGL
|19,45
|1.392.226.253
|% 0,67
|
|THYAO
|11,93
|1.159.901.182
|% 1,71
|
|GARAN
|7,12
|934.441.315
|% -0,28
|
|GWIND
|5,25
|826.476.948
|% -6,58
|
|YKBNK
|2,08
|351.527.808
|% -0,95
|
|GWIND
|5,25
|826.476.948
|% -6,58
|
|GARAN
|7,12
|934.441.315
|% -0,28
|
|TSKB
|1,20
|139.626.729
|% -1,64
|
|PETKM
|6,52
|673.755.112
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2226
|8,2278
|% -0,52
|
|Euro
|9,9353
|9,9426
|% -0,66
|
|Sterlin
|11,3980
|11,4551
|% -0,58
|
|Frank
|8,9615
|9,0155
|% -0,54
|
|Riyal
|2,1841
|2,1950
|% -0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-2,01
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-3,56
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,38
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,00
|
|B. Petrol
|65,49
|65,49
|0,46
|
Seans Raporu
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