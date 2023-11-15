***DIVAN*** DİVAN TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( İhraç Belgesi
15.11.2023 17:21
***DIVAN*** DİVAN TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle satılmak üzere, 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 250.000.000 Türk Lirası tutarına kadar tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.10.2023 tarih ve 58/1248 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218247
BIST
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18:057.666
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -5,18
|Açılış
|: 7.716
|
|Önceki Kapanış
|: 7.671
|
7.634
En Yüksek
7.738
18:0528,6836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0518
|Açılış
|: 28,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6650
|
28,7626
En Düşük
28,4435
18:0531,1733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0133
|Açılış
|: 31,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8800
|
31,3123
En Düşük
30,9254
18:051.809,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,36
|Açılış
|: 1.809,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.807,88
|
1.820,86
En Düşük
1.796,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ONCSM
|171,60
|125.424.675
|% 10,00
|
|IZINV
|40,70
|13.260.344
|% 10,00
|
|MAALT
|968,00
|217.696.058
|% 10,00
|
|ISBTR
|697.735,00
|4.884.145
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.089,00
|6.432.525
|% 10,00
|
|OTTO
|387,00
|9.803.097
|% -10,00
|
|ENSRI
|29,54
|17.603.760
|% -9,99
|
|CASA
|132,40
|8.424.082
|% -9,99
|
|AVHOL
|67,10
|297.018.905
|% -9,99
|
|SNPAM
|131,70
|18.025.252
|% -9,98
|
|THYAO
|235,60
|8.502.032.605
|% -0,63
|
|MIATK
|780,00
|4.104.411.101
|% -4,29
|
|TUPRS
|151,70
|3.105.900.152
|% -0,33
|
|EREGL
|38,28
|3.100.172.816
|% 0,31
|
|ISCTR
|20,12
|2.494.541.739
|% 0,20
|
|EKGYO
|7,49
|1.951.613.782
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,46
|249.343.100
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,87
|288.718.666
|% 1,08
|
|YKBNK
|16,49
|2.313.199.808
|% 1,23
|
|ZOREN
|5,03
|670.695.218
|% -1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6527
|28,6836
|% 0,18
|
|Euro
|31,1646
|31,1733
|% -0,04
|
|Sterlin
|35,5784
|35,7569
|% -0,29
|
|Frank
|32,2211
|32,4152
|% 0,40
|
|Riyal
|7,6222
|7,6604
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,41
|23,43
|% 0,66
|
|Platin
|900,85
|902,28
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.037,68
|1.041,20
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,69
|81,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.962,28
|1.962,61
|% 0,66
|