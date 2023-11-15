***DIVAN*** DİVAN TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***DIVAN*** DİVAN TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle satılmak üzere, 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 250.000.000 Türk Lirası tutarına kadar tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.10.2023 tarih ve 58/1248 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218247BIST