***DIVAN*** DİVAN TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( İhraç Belgesi
06.12.2023 10:42
***DIVAN*** DİVAN TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle satılmak üzere, 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 250.000.000 Türk Lirası tutarına kadar tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.10.2023 tarih ve 58/1248 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222597
BIST
'
12:318.016
En Düşük
|Değişim
|: -0,52%
|| -41,55
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
8.014
En Yüksek
8.112
12:3128,9399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0580
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9451
En Düşük
28,8087
12:3131,2614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0469
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2778
En Düşük
31,1381
12:311.882,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,37
|Açılış
|: 1.882,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler12:31
|CMBTN
|1.958,00
|62.514.129
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.387,00
|294.640.438
|% 9,99
|
|OZSUB
|33,26
|120.314.326
|% 9,99
|
|SAMAT
|69,35
|85.514.301
|% 9,99
|
|MARKA
|37,90
|2.727.284
|% 9,98
|
|EUYO
|13,13
|13.150.366
|% -9,95
|
|IHLGM
|1,84
|48.693.579
|% -9,80
|
|DAPGM
|32,30
|360.560.812
|% -9,52
|
|LIDER
|148,90
|238.277.028
|% -9,10
|
|SAFKR
|31,84
|39.596.433
|% -6,90
|
|ISCTR
|23,02
|3.476.736.620
|% 2,77
|
|THYAO
|257,00
|2.438.518.085
|% -0,77
|
|AKBNK
|37,26
|2.409.224.657
|% 1,91
|
|YKBNK
|20,62
|2.181.833.220
|% 1,68
|
|BINHO
|356,00
|2.016.824.281
|% 2,52
|
|ISCTR
|23,02
|3.476.736.620
|% 2,77
|
|EKGYO
|7,47
|845.458.066
|% 1,22
|
|YKBNK
|20,62
|2.181.833.220
|% 1,68
|
|IHLAS
|1,22
|102.207.326
|% 0,00
|
|AKBNK
|37,26
|2.409.224.657
|% 1,91
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9368
|28,9399
|% 0,20
|
|Euro
|31,2459
|31,2614
|% 0,15
|
|Sterlin
|36,3664
|36,5488
|% 0,30
|
|Frank
|32,9481
|33,1466
|% 0,26
|
|Riyal
|7,6965
|7,7351
|% 0,26
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,11
|24,14
|% 0,66
|
|Platin
|901,18
|903,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|945,02
|947,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,15
|77,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,10
|2.023,37
|% 0,66
|