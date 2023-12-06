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***DIVAN*** DİVAN TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

06.12.2023 10:44
***DIVAN*** DİVAN TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***DIVAN*** DİVAN TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup, 28.11.2023 tarihli kredi derecelendirme raporuna göre Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu "AA (tr) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu "J1+(Tr) / (Stabil Görünüm)", Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu  "BB / (Negatif Görünüm)" ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu "BB / (Negatif Görünüm)" olarak teyit edilmiştir. 
  
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222598


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Paladyum 944,53 950,26 % 0,66  
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