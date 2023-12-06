***DIVAN*** DİVAN TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DIVAN*** DİVAN TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup, 28.11.2023 tarihli kredi derecelendirme raporuna göre Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu "AA (tr) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu "J1+(Tr) / (Stabil Görünüm)", Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu "BB / (Negatif Görünüm)" ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu "BB / (Negatif Görünüm)" olarak teyit edilmiştir.Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222598BIST