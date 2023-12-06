***DIVAN*** DİVAN TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
06.12.2023 10:44
***DIVAN*** DİVAN TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup, 28.11.2023 tarihli kredi derecelendirme raporuna göre Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu "AA (tr) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu "J1+(Tr) / (Stabil Görünüm)", Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu "BB / (Negatif Görünüm)" ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu "BB / (Negatif Görünüm)" olarak teyit edilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222598
BIST
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12:328.022
En Düşük
|Değişim
|: -0,44%
|| -35,62
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
8.014
En Yüksek
8.112
12:3228,9414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0595
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9451
En Düşük
28,8087
12:3231,2649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0504
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2778
En Düşük
31,1381
12:321.882,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 7,50
|Açılış
|: 1.882,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler12:28
|OZSUB
|33,26
|120.191.397
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|294.375.521
|% 9,99
|
|SAMAT
|69,35
|85.335.378
|% 9,99
|
|MARKA
|37,90
|2.727.284
|% 9,98
|
|SMART
|48,70
|72.911.286
|% 9,98
|
|EUYO
|13,13
|13.148.279
|% -9,95
|
|DAPGM
|32,28
|359.689.415
|% -9,58
|
|LIDER
|148,60
|237.339.326
|% -9,28
|
|SAFKR
|31,50
|39.060.876
|% -7,89
|
|EYGYO
|26,88
|94.535.253
|% -6,21
|
|ISCTR
|22,94
|3.448.152.102
|% 2,41
|
|THYAO
|257,00
|2.431.754.952
|% -0,77
|
|AKBNK
|37,18
|2.397.727.499
|% 1,70
|
|YKBNK
|20,58
|2.168.783.651
|% 1,48
|
|BINHO
|358,50
|2.008.770.940
|% 3,24
|
|ISCTR
|22,94
|3.448.152.102
|% 2,41
|
|EKGYO
|7,48
|841.706.966
|% 1,36
|
|YKBNK
|20,58
|2.168.783.651
|% 1,48
|
|IHLAS
|1,21
|100.344.050
|% -0,82
|
|AKBNK
|37,18
|2.397.727.499
|% 1,70
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9347
|28,9403
|% 0,20
|
|Euro
|31,2447
|31,2644
|% 0,16
|
|Sterlin
|36,3603
|36,5426
|% 0,28
|
|Frank
|32,9472
|33,1457
|% 0,25
|
|Riyal
|7,6965
|7,7351
|% 0,26
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,11
|24,14
|% 0,66
|
|Platin
|901,65
|903,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|944,53
|950,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,15
|77,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,80
|2.023,08
|% 0,66
|