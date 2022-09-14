***DJIST* *FNY* *GLDTR* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
14.09.2022 09:14
***DJIST******FNY******GLDTR******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [DJIST, GLDTR]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/09/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13/09/2022 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062952
BIST
11:243.317
En Yüksek
|Değişim
|: -3,21%
|| -109,86
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.316
11:2418,2635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0137
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
11:2418,2741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0807
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,2817
En Düşük
18,1753
11:241.000,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,53
|Açılış
|: 1.000,85
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,36
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler11:22
|PAGYO
|23,12
|8.435.122
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|3.087.873
|% 9,96
|
|DESA
|31,38
|24.218.737
|% 8,81
|
|IEYHO
|1,09
|80.448.923
|% 6,86
|
|BEYAZ
|13,27
|14.539.591
|% 6,59
|
|ISCTR
|10,17
|1.150.957.125
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|26.522.596
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|45.261.647
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.206.597.268
|% -9,99
|
|HKTM
|38,20
|30.299.979
|% -9,99
|
|THYAO
|71,25
|1.531.393.585
|% 0,21
|
|KRDMD
|13,25
|1.329.998.127
|% -8,30
|
|AKBNK
|14,20
|1.275.779.909
|% -9,90
|
|HALKB
|12,26
|1.206.597.268
|% -9,99
|
|YKBNK
|7,86
|1.152.128.387
|% -9,97
|
|EKGYO
|4,34
|1.050.087.384
|% -9,96
|
|YKBNK
|7,86
|1.152.128.387
|% -9,97
|
|ISCTR
|10,17
|1.150.957.125
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.206.597.268
|% -9,99
|
|KRDMD
|13,25
|1.329.998.127
|% -8,30
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2507
|18,2567
|% 0,04
|
|Euro
|18,2659
|18,2739
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,0073
|21,1126
|% 0,46
|
|Frank
|18,9475
|19,0616
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8410
|4,8653
|% 0,00
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|3,23
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|1,18
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.760
|6.823
|7,00
|
|Yarım
|3.294
|3.336
|4,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.667
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,48
|19,51
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,41
|0,04
|
|B. Petrol
|92,63
|92,63
|-0,54
|
Seans Raporu
11:22
daha fazla
-
11:37VKFYO
Yüzde -9.75 oranında düşüşle 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 694, 297 adet işlem
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11:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -117, 46 kaybederek (% -3.13 ) 3, 631
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11:36
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KRDMD, AKBNK
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11:36XU100
Endeks 3, 330 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 83 altında . İşlem hacmi 20, 914.00 milyon TL de
-
11:36VAKBN
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 12.82 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 023, 425 adet işlem