***DJIST* *FNY* *GLDTR* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
23.09.2022 18:20
***DJIST******FNY******GLDTR******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [DJIST, GLDTR]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23.09.2022 Tarihli Piyasa Yapıcılı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065019
BIST
18:053.282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -13,66
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
18:0518,4156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0970
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4209
En Düşük
18,3035
18:0517,9148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,1265
|Açılış
|: 18,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,8705
18:05975,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -8,25
|Açılış
|: 975,64
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLBMD
|13,53
|17.255.443
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|149.871.752
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|191.616.151
|% 10,00
|
|PCILT
|17,76
|49.998.747
|% 9,97
|
|VESTL
|35,76
|1.218.440.950
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,11
|42.598.920
|% -10,00
|
|OZRDN
|19,35
|30.413.705
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|10.472.319
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|35.751.194
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|68.342.386
|% -9,96
|
|ODAS
|5,66
|904.500.669
|% 0,53
|
|PGSUS
|254,20
|826.805.839
|% 4,78
|
|SMRTG
|58,10
|721.904.474
|% 1,84
|
|ULUUN
|24,38
|532.835.872
|% -2,79
|
|GESAN
|81,00
|485.703.683
|% 2,99
|
|ODAS
|5,66
|904.500.669
|% 0,53
|
|SEGYO
|1,29
|74.359.817
|% -3,73
|
|MOBTL
|2,76
|155.420.707
|% 4,55
|
|HLGYO
|3,09
|150.698.822
|% 2,32
|
|CONSE
|4,44
|175.468.631
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3987
|18,4156
|% 0,53
|
|Euro
|17,8960
|17,9148
|% -0,70
|
|Sterlin
|20,0500
|20,1505
|% -2,42
|
|Frank
|18,6962
|18,8088
|% 0,18
|
|Riyal
|4,8790
|4,9034
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-22,61
|
|Altın Gr.
|974
|975
|-9,33
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-15,00
|
|Tam
|6.663
|6.777
|15,00
|
|Yarım
|3.239
|3.304
|3,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.652
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,85
|-0,80
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|-0,40
|
|B. Petrol
|86,62
|86,62
|-3,84
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ZRGYO
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 981, 828 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 63 kaybederek (% -0.72 ) 3, 556
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17:58XU100
Endeks 3, 283 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 49, 360.00 milyon TL de
-
17:58GRNYO
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 993, 881 adet işlem
-
17:57KLKIM
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 338, 238 adet işlem