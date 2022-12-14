***DJIST* *GMSTR* *FNY* *GLDTR* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
14.12.2022 18:21
***DJIST******GMSTR******FNY******GLDTR******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [DJIST, GLDTR, GMSTR]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14.12.2022 Tarihli Piyasa Yapıcılı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087376
BIST
18:055.067
En Yüksek
|Değişim
|: -3,61%
|| -189,69
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.042
18:0518,6368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0058
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
18:0519,9064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0910
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9325
En Düşük
19,7315
18:051.077,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -7,78
|Açılış
|: 1.077,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.075,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|1.313,40
|337.211.513
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|556.346
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|841.571.880
|% 10,00
|
|KUYAS
|27,98
|68.437.681
|% 9,98
|
|DGNMO
|8,84
|129.566.050
|% -9,98
|
|DIRIT
|4,63
|391.892
|% -9,92
|
|IHGZT
|1,65
|288.844.353
|% -9,84
|
|YESIL
|4,37
|45.059.937
|% -9,15
|
|METRO
|2,12
|72.811.766
|% -8,62
|
|KRDMD
|17,81
|16.261.200.620
|% -5,37
|
|THYAO
|137,00
|9.120.950.855
|% -4,86
|
|ASELS
|56,40
|8.692.594.857
|% -4,97
|
|AKBNK
|17,29
|6.521.073.234
|% -0,97
|
|VAKBN
|10,61
|6.363.803.647
|% 0,57
|
|KRDMD
|17,81
|16.261.200.620
|% -5,37
|
|EKGYO
|7,95
|5.826.385.532
|% 0,51
|
|SKBNK
|2,72
|1.933.113.515
|% -1,45
|
|VAKBN
|10,61
|6.363.803.647
|% 0,57
|
|YKBNK
|11,12
|5.519.611.509
|% -3,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6127
|18,6368
|% -0,03
|
|Euro
|19,8650
|19,9064
|% 0,46
|
|Sterlin
|22,9313
|23,0463
|% -0,19
|
|Frank
|20,0065
|20,1270
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9373
|4,9621
|% -0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-6,18
|
|Altın Gr.
|1.077
|1.078
|-7,68
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.241
|7.304
|-40,00
|
|Yarım
|3.507
|3.571
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.759
|1.785
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,90
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,13
|14,15
|-0,07
|
|B. Petrol
|82,53
|82,53
|1,85
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MAKTK
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 6.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 715, 721 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -102, 48 kaybederek (% -1.81 ) 5, 546
-
17:58XU100
Endeks 5, 171 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 62 altında . İşlem hacmi 145, 820.00 milyon TL de
-
17:58HEDEF
Yüzde -6.10 oranında düşüşle 21.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 964 adet işlem
-
17:57HUNER
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 13.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 036, 848 adet işlem