***DJIST* *GMSTR* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
07.09.2022 19:53
***DJIST******GMSTR******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [DJIST, GMSTR]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
07.09.2022 Tarihli Piyasa Yapıcılı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061168
BIST
18:053.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 11,43
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
18:0518,2299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0045
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2009
18:0518,2361
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1848
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,2364
En Düşük
18,0019
18:051.005,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,79
|Açılış
|: 1.005,16
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.005,57
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORGE
|12,98
|55.622.981
|% 10,00
|
|SNPAM
|15,18
|2.286.410
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|4.913.088
|% 10,00
|
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 9,99
|
|DESA
|23,14
|21.814.344
|% 9,98
|
|ISKUR
|765.450,00
|765.450
|% -10,00
|
|MTRKS
|34,68
|9.751.565
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|171.220.133
|% -9,97
|
|BALAT
|10,71
|860.460
|% -9,92
|
|FADE
|9,07
|215.195.050
|% -8,38
|
|THYAO
|74,70
|8.556.109.962
|% 1,43
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|SISE
|26,28
|5.367.498.089
|% 2,90
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|ISCTR
|10,29
|4.594.680.509
|% -2,28
|
|VAKBN
|10,71
|3.547.065.111
|% 6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2219
|18,2293
|% -0,03
|
|Euro
|18,2157
|18,2337
|% 1,01
|
|Sterlin
|20,9137
|21,0186
|% -0,10
|
|Frank
|18,5559
|18,6677
|% 0,63
|
|Riyal
|4,8360
|4,8602
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|13,29
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|7,67
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.784
|6.877
|37,00
|
|Yarım
|3.306
|3.359
|20,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.683
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,35
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,77
|0,20
|
|B. Petrol
|88,82
|88,82
|-4,01
|