***DJIST* *GMSTR* *USDTR* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
10.02.2020 09:48
***DJIST******GMSTR******USDTR******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [DJIST, GMSTR, USDTR]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açı
10:08120.561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -454,04
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
120.698
En Düşük
120.315
10:085,9959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0204
|Açılış
|: 6,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9940
|
6,0130
En Düşük
5,9746
10:086,5715
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0171
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5650
|
6,5913
En Düşük
6,5480
10:08303,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,47
|Açılış
|: 303,23
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,92
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|BUCIM
|5,34
|2.558.431
|% 23,48
|
|ARDYZ
|9,15
|29.324.012
|% 19,92
|
|FORMT
|2,99
|10.298
|% 15,00
|
|ADANA
|10,81
|1.388.562
|% 11,67
|
|ALCTL
|18,09
|1.988.690
|% 9,77
|
|QNBFL
|122,40
|612
|% -15,00
|
|GYHOL
|26,12
|303.272
|% -10,55
|
|DITAS
|13,40
|70.531
|% -9,95
|
|TACTR
|3,00
|23.028
|% -9,91
|
|UZERB
|2,06
|7.315
|% -8,85
|
|GUSGR
|2,88
|65.369.790
|% 1,77
|
|THYAO
|14,43
|58.605.150
|% -0,28
|
|IHLGM
|1,30
|37.944.469
|% 5,69
|
|TSPOR
|3,28
|33.004.978
|% 3,47
|
|ASELS
|24,56
|29.972.226
|% 0,41
|
|IHLGM
|1,30
|37.944.469
|% 5,69
|
|GUSGR
|2,88
|65.369.790
|% 1,77
|
|IHLAS
|0,90
|11.764.769
|% 2,27
|
|IEYHO
|0,74
|8.991.150
|% 2,78
|
|TSPOR
|3,28
|33.004.978
|% 3,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7128
|7,7515
|% -0,21
|
|Frank
|6,1108
|6,1476
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5948
|1,6028
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.573
|2,42
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|7,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|15,37
|
|Yarım
|967
|992
|7,44
|
|Çeyrek
|485
|496
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,77
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|54,47
|54,47
|0,02
|