***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER115.589 58.018 173.607 100.513 52.084 152.597GARANTİ VE KEFALETLER115.589 58.018 173.607 100.513 52.084 152.597Teminat Mektupları115.589 16.302 131.891 100.513 10.686 111.199Diğer Teminat Mektupları115.589 16.302 131.891 100.513 10.686 111.199Diğer Garantilerimizden41.716 41.716 41.398 41.398TAAHHÜTLER0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER86.600 86.600 86.600 86.600EMANET KIYMETLER750 750 750 750Tahsile Alınan Çekler750 750 750 750REHİNLİ KIYMETLER85.850 85.850 85.850 85.850Teminat Senetleri850 850 850 850Gayrimenkul85.000 85.000 85.000 85.000KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI202.189 58.018 260.207 187.113 52.084 239.197Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ25.982 24.561Kredilerden Alınan Faizler15.328 17.967Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler