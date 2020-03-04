***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
04.03.2020 15:10
***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
115.589 58.018 173.607 100.513 52.084 152.597
GARANTİ VE KEFALETLER
115.589 58.018 173.607 100.513 52.084 152.597
Teminat Mektupları
115.589 16.302 131.891 100.513 10.686 111.199
Diğer Teminat Mektupları
115.589 16.302 131.891 100.513 10.686 111.199
Diğer Garantilerimizden
41.716 41.716 41.398 41.398
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
86.600 86.600 86.600 86.600
EMANET KIYMETLER
750 750 750 750
Tahsile Alınan Çekler
750 750 750 750
REHİNLİ KIYMETLER
85.850 85.850 85.850 85.850
Teminat Senetleri
850 850 850 850
Gayrimenkul
85.000 85.000 85.000 85.000
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
202.189 58.018 260.207 187.113 52.084 239.197
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
25.982 24.561
Kredilerden Alınan Faizler
15.328 17.967
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler