GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

04.03.2020 15:10
GÜNCEL HABERLER



***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
115.589 58.018 173.607 100.513 52.084 152.597
GARANTİ VE KEFALETLER
115.589 58.018 173.607 100.513 52.084 152.597
Teminat Mektupları
115.589 16.302 131.891 100.513 10.686 111.199
Diğer Teminat Mektupları
115.589 16.302 131.891 100.513 10.686 111.199
Diğer Garantilerimizden
41.716 41.716 41.398 41.398
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
86.600 86.600 86.600 86.600
EMANET KIYMETLER
750 750 750 750
Tahsile Alınan Çekler
750 750 750 750
REHİNLİ KIYMETLER
85.850 85.850 85.850 85.850
Teminat Senetleri
850 850 850 850
Gayrimenkul
85.000 85.000 85.000 85.000
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
202.189 58.018 260.207 187.113 52.084 239.197


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
25.982 24.561
Kredilerden Alınan Faizler
15.328 17.967
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:10111.743
Değişim :  0,48% |  536,07
Açılış :  110.959  
Önceki Kapanış :  111.207  
En Yüksek
112.899 En Düşük
110.678
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARFA 5,01 17.523.962 % 19,86  
YKGYO 3,21 29.390.014 % 15,47  
OZBAL 2,07 12.607.061 % 15,00  
OYAYO 5,88 3.412.970 % 14,84  
TKNSA 9,06 294.136.939 % 12,27  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7836 7,8226 % -0,11  
Frank 6,3428 6,3810 % -0,28  
Riyal 1,6202 1,6284 % -0,09  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.646 1.647 10,96  
Altın Gr. 323 323 1,76  
Cumhuriyet 2.136 2.168 35,00  
Tam 2.131 2.184 40,45  
Yarım 1.030 1.056 19,56  
Çeyrek 516 528 9,78  
Gümüş.Ons 17,21 17,24 0,07  
Gümüş Gr. 3,38 3,38 0,01  
B. Petrol 52,80 52,80 0,94  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru