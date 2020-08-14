***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
14.08.2020 15:59
e Faiz Swap İşlemleri
0 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
26.600 26.600 86.600 86.600
EMANET KIYMETLER
750 750 750 750
Tahsile Alınan Çekler
750 750 750 750
REHİNLİ KIYMETLER
25.850 25.850 85.850 85.850
Teminat Senetleri
850 850 850 850
Gayrimenkul
25.000 25.000 85.000 85.000
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
166.357 69.096 235.453 202.189 58.018 260.207
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
7.284 14.544 3.449 7.322
Kredilerden Alınan Faizler
4.323 8.488 2.060 4.134
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
6 3
Bankalardan Alınan Faizler
2.266 208 970 113
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
87 5.030 61 2.577
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
113 304 113 137
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
113 304 113 137
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
495 415 495 415
Diğer Faiz Gelirleri
93 -250 -57
FAİZ GİDERLERİ (-)
0 -20 0 -1
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
0 -20 0 -1
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
7.284 14.524 3.449 7.321
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-77 -123 -21 -60
Alınan Ücret ve Komisyonlar
278 256 135 128
Gayri Nakdi Kredilerden
278 256 135 128
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-355 -379 -156 -188
Diğer
-355 -379 -156 -188
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
1.525 2.300 2.096 1.154
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.224 318 760 314
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
3.749 1.982 1.336 840
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
193 164 141 125
FAALİYET BRÜT KÂRI
8.925 16.865 5.665 8.540
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
-436 -252 -212 -190
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.140 -1.855 -1.151 -1.017
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.529 -2.134 -1.131 -1.197
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.820 12.624 3.171 6.136
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.820 12.624 3.171 6.136
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-957 -2.812 -727 -1.367
Cari Vergi Karşılığı
-973 -2.877 -644 -1.416
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
16 65 -83 49
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
2.863 9.812 2.444 4.769
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
2.863 9.812 2.444 4.769
Grubun Karı (Zararı)
2.863 9.812 2.444 4.769
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
60.000 2.375 -80 66.411 10.880 139.586 139.586
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
60.000 2.375 -80 66.411 10.880 139.586 139.586
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
56 9.812 9.868 9.868
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
10.880 -10.880 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
10.880 -10.880 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 2.375 -24 77.291 0 9.812 149.454 149.454
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
60.000 2.375 77.291 16.732 156.398 156.398
Yeni Bakiye
60.000 2.375 77.291 16.732 156.398 156.398
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.863 2.863 2.863
Kar Dağıtımı
16.732 -16.732
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
16.732 -16.732
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 2.375 94.023 2.863 159.261 159.261
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
51.546 27.492 79.038 48.091 26.394 74.485
Nakit ve Nakit Benzerleri
46.417 27.492 73.909 47.931 26.394 74.325
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
491 925 1.416 289 841 1.130
Bankalar
45.926 26.567 72.493 45.141 25.553 70.694
Para Piyasalarından Alacaklar
2.501 2.501
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.129 5.129 160 160
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
160 160 160 160
Diğer Finansal Varlıklar
4.969 4.969
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
77.260 13.750 91.010 77.289 14.080 91.369
Krediler
77.260 77.260 77.289 77.289
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
13.750 13.750 14.080 14.080
Donuk Alacaklar
1.201 1.201 1.201 1.201
Özel Karşılıklar (-)
-1.201 -1.201 -1.201 0 -1.201
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
İştirakler (Net)
0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
541 541 636 636
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
473 473 453 453
Diğer
473 473 453 453
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
3.471 3.471 3.471 3.471
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
100 100 84 84
DİĞER AKTİFLER
5.366 3.005 8.371 4.517 3.471 7.988
VARLIKLAR TOPLAMI
138.757 44.247 183.004 134.541 43.945 178.486
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
0 0 0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0
FONLAR
96 15.449 15.545 44 13.963 14.007
Müstakrizlerin Fonları
96 15.449 15.545 44 13.963 14.007
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
5.440 5.440 4.926 4.926
Genel Karşılıklar
4.717 4.717 4.280 4.280
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
723 723 646 646
CARİ VERGİ BORCU
968 968 1.445 1.445
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
1.759 31 1.790 1.684 26 1.710
ÖZKAYNAKLAR
159.261 159.261 156.398 156.398
Ödenmiş Sermaye
60.000 60.000 60.000 60.000
Sermaye Yedekleri
2.375 2.375 2.375 2.375
Diğer Sermaye Yedekleri
2.375 2.375 2.375 2.375
Kar Yedekleri
94.023 94.023 77.291 77.291
Yasal Yedekler
4.956 4.956 4.119 4.119
Olağanüstü Yedekler
89.067 89.067 73.172 73.172
Kar veya Zarar
2.863 2.863 16.732 16.732
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.863 2.863 16.732 16.732
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
167.524 15.480 183.004 164.497 13.989 178.486
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.863 9.812
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 -24
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -24
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 -24
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.863 9.788
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-247 8.040
Alınan Faizler
7.272 14.599
Ödenen Faizler
0 -20
Alınan Ücret ve Komisyonlar
278 256
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.464
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.140 -1.855
Ödenen Vergiler
-2.188 -3.227
Diğer
-3.469 -4.177
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.202 -8.089
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
331 -7.120
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-996 -3.069
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.538 7.048
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-5.261
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
329 313
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
955 -49
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.202 4.578
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-57 -71
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4.929 -46
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 4.954
Diğer
-216 -259
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.831 2.535
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-416 7.064
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
74.325 63.773
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
73.909 70.837
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869010
BIST