***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









e Faiz Swap İşlemleri0 0 0 0Swap Para Alım İşlemleri0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER26.600 26.600 86.600 86.600EMANET KIYMETLER750 750 750 750Tahsile Alınan Çekler750 750 750 750REHİNLİ KIYMETLER25.850 25.850 85.850 85.850Teminat Senetleri850 850 850 850Gayrimenkul25.000 25.000 85.000 85.000KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI166.357 69.096 235.453 202.189 58.018 260.207Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ7.284 14.544 3.449 7.322Kredilerden Alınan Faizler4.323 8.488 2.060 4.134Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler6 3Bankalardan Alınan Faizler2.266 208 970 113Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler87 5.030 61 2.577Menkul Değerlerden Alınan Faizler113 304 113 137Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar113 304 113 137Finansal Kiralama Faiz Gelirleri495 415 495 415Diğer Faiz Gelirleri93 -250 -57FAİZ GİDERLERİ (-)0 -20 0 -1Kullanılan Kredilere Verilen Faizler0 -20 0 -1NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ7.284 14.524 3.449 7.321NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ-77 -123 -21 -60Alınan Ücret ve Komisyonlar278 256 135 128Gayri Nakdi Kredilerden278 256 135 128Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-355 -379 -156 -188Diğer-355 -379 -156 -188TEMETTÜ GELİRLERİ0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)1.525 2.300 2.096 1.154Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-2.224 318 760 314Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)3.749 1.982 1.336 840DİĞER FAALİYET GELİRLERİ193 164 141 125FAALİYET BRÜT KÂRI8.925 16.865 5.665 8.540KREDİ KARŞILIKLARI (-)-436 -252 -212 -190PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.140 -1.855 -1.151 -1.017DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.529 -2.134 -1.131 -1.197NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.820 12.624 3.171 6.136BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.820 12.624 3.171 6.136SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-957 -2.812 -727 -1.367Cari Vergi Karşılığı-973 -2.877 -644 -1.416Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi16 65 -83 49SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)2.863 9.812 2.444 4.769DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERSatış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık GelirleriDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık GiderleriDURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)Cari Vergi KarşılığıDURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI2.863 9.812 2.444 4.769Grubun Karı (Zararı)2.863 9.812 2.444 4.769Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler60.000 2.375 -80 66.411 10.880 139.586 139.586TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye60.000 2.375 -80 66.411 10.880 139.586 139.586Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)56 9.812 9.868 9.868Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar Dağıtımı10.880 -10.880 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar10.880 -10.880 0DiğerDönem Sonu Bakiyeler60.000 2.375 -24 77.291 0 9.812 149.454 149.454Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler60.000 2.375 77.291 16.732 156.398 156.398Yeni Bakiye60.000 2.375 77.291 16.732 156.398 156.398Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.863 2.863 2.863Kar Dağıtımı16.732 -16.732Yedeklere Aktarılan Tutarlar16.732 -16.732Dönem Sonu Bakiyeler60.000 2.375 94.023 2.863 159.261 159.261Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)51.546 27.492 79.038 48.091 26.394 74.485Nakit ve Nakit Benzerleri46.417 27.492 73.909 47.931 26.394 74.325Nakit Değerler ve Merkez Bankası491 925 1.416 289 841 1.130Bankalar45.926 26.567 72.493 45.141 25.553 70.694Para Piyasalarından Alacaklar2.501 2.501Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.129 5.129 160 160Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler160 160 160 160Diğer Finansal Varlıklar4.969 4.969İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)77.260 13.750 91.010 77.289 14.080 91.369Krediler77.260 77.260 77.289 77.289Kiralama İşlemlerinden Alacaklar13.750 13.750 14.080 14.080Donuk Alacaklar1.201 1.201 1.201 1.201Özel Karşılıklar (-)-1.201 -1.201 -1.201 0 -1.201SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0İştirakler (Net)0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)541 541 636 636MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)473 473 453 453Diğer473 473 453 453YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)3.471 3.471 3.471 3.471CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI100 100 84 84DİĞER AKTİFLER5.366 3.005 8.371 4.517 3.471 7.988VARLIKLAR TOPLAMI138.757 44.247 183.004 134.541 43.945 178.486YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0 0 0ALINAN KREDİLER0 0 0 0PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0Bonolar0 0 0 0FONLAR96 15.449 15.545 44 13.963 14.007Müstakrizlerin Fonları96 15.449 15.545 44 13.963 14.007GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)0 0 0 0KARŞILIKLAR5.440 5.440 4.926 4.926Genel Karşılıklar4.717 4.717 4.280 4.280Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Karşılığı723 723 646 646CARİ VERGİ BORCU968 968 1.445 1.445ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0Krediler0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER1.759 31 1.790 1.684 26 1.710ÖZKAYNAKLAR159.261 159.261 156.398 156.398Ödenmiş Sermaye60.000 60.000 60.000 60.000Sermaye Yedekleri2.375 2.375 2.375 2.375Diğer Sermaye Yedekleri2.375 2.375 2.375 2.375Kar Yedekleri94.023 94.023 77.291 77.291Yasal Yedekler4.956 4.956 4.119 4.119Olağanüstü Yedekler89.067 89.067 73.172 73.172Kar veya Zarar2.863 2.863 16.732 16.732Dönem Net Kâr veya Zararı2.863 2.863 16.732 16.732YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI167.524 15.480 183.004 164.497 13.989 178.486Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.863 9.812DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 -24Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 -24Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 -24TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.863 9.788Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuBANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-247 8.040Alınan Faizler7.272 14.599Ödenen Faizler0 -20Alınan Ücret ve Komisyonlar278 256Elde Edilen Diğer Kazançlar2.464Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.140 -1.855Ödenen Vergiler-2.188 -3.227Diğer-3.469 -4.177Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.202 -8.089Kredilerdeki Net (Artış) Azalış331 -7.120Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-996 -3.069Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.538 7.048Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-5.261Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)329 313Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı955 -49YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-5.202 4.578Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-57 -71Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-4.929 -46Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 4.954Diğer-216 -259FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi3.831 2.535Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-416 7.064Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar74.325 63.773Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar73.909 70.837http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869010BIST