***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER185.238 101.599 286.837 115.589 58.018 173.607GARANTİ VE KEFALETLER185.238 83.359 268.597 115.589 58.018 173.607Teminat Mektupları185.238 19.307 204.545 115.589 16.302 131.891Diğer Teminat Mektupları185.238 19.307 204.545 115.589 16.302 131.891Diğer Kefaletlerimizden64.052 64.052 41.716 41.716TAAHHÜTLER0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 18.240 18.240 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 18.240 18.240 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri0 18.240 18.240 0 0Swap Para Alım İşlemleri0 9.112 9.112 0 0Swap Para Satım İşlemleri9.128 9.128EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER26.600 26.600 86.600 86.600EMANET KIYMETLER750 750 750 750Tahsile Alınan Çekler750 750 750 750REHİNLİ KIYMETLER25.850 25.850 85.850 85.850Teminat Senetleri850 850 850 850Gayrimenkul25.000 25.000 85.000 85.000KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI211.838 101.599 313.437 202.189 58.018 260.207Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ10.806 21.176 3.522 6.632Kredilerden Alınan Faizler6.331 12.503 2.008 4.015Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler9 3Bankalardan Alınan Faizler2.599 332 333 124Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler885 7.054 798 2.024Menkul Değerlerden Alınan Faizler278 535 165 231Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar278 535 165 231Finansal Kiralama Faiz Gelirleri541 415 46 0Diğer Faiz Gelirleri172 328 172 235FAİZ GİDERLERİ (-)0 -20 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler0 -20 0 0NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ10.806 21.156 3.522 6.632NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ-78 -221 -1 -98Alınan Ücret ve Komisyonlar453 376 175 120Gayri Nakdi Kredilerden453 376 175 120Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-531 -597 -176 -218Diğer-531 -597 -176 -218TEMETTÜ GELİRLERİ0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)6.131 1.769 4.606 -531Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)22 22Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-2.056 350 168 32Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)8.187 1.397 4.438 -585DİĞER FAALİYET GELİRLERİ224 198 31 34FAALİYET BRÜT KÂRI17.083 22.902 8.158 6.037KREDİ KARŞILIKLARI (-)-1.010 -244 -574 8PERSONEL GİDERLERİ (-)-3.263 -2.922 -1.123 -1.067DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.917 -3.027 -1.388 -893NET FAALİYET KARI (ZARARI)8.893 16.709 5.073 4.085BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.893 16.709 5.073 4.085SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-2.201 -3.703 -1.244 -891Cari Vergi Karşılığı-2.286 -3.763 -1.313 -886Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi85 60 69 -5SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)6.692 13.006 3.829 3.194DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI6.692 13.006 3.829 3.194Grubun Karı (Zararı)6.692 13.006 3.829 3.194Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler60.000 2.375 -80 66.411 10.880 139.586 139.586TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye60.000 2.375 -80 66.411 10.880 139.586 139.586Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)80 13.006 13.086 13.086Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar Dağıtımı10.880 -10.880 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar10.880 -10.880 0DiğerDönem Sonu Bakiyeler60.000 2.375 77.291 0 13.006 152.672 152.672Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler60.000 2.375 77.291 16.732 156.398 156.398Yeni Bakiye60.000 2.375 77.291 16.732 156.398 156.398Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6 6.692 6.686 6.686Kar Dağıtımı16.732 -16.732Yedeklere Aktarılan Tutarlar16.732 -16.732Dönem Sonu Bakiyeler60.000 2.375 -6 94.023 6.692 163.084 163.084Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)56.944 15.291 72.235 48.091 26.394 74.485Nakit ve Nakit Benzerleri48.867 15.291 64.158 47.931 26.394 74.325Nakit Değerler ve Merkez Bankası144 1.033 1.177 289 841 1.130Bankalar157 14.258 14.415 45.141 25.553 70.694Para Piyasalarından Alacaklar48.566 48.566 2.501 2.501Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar8.077 8.077 160 160Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler160 160 160 160Diğer Finansal Varlıklar7.917 7.917İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)77.259 18.112 95.371 77.289 14.080 91.369Krediler77.259 77.259 77.289 77.289Kiralama İşlemlerinden Alacaklar18.112 18.112 14.080 14.080Donuk Alacaklar1.201 1.201 1.201 1.201Özel Karşılıklar (-)-1.201 -1.201 -1.201 0 -1.201SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0İştirakler (Net)0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)466 466 636 636MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)400 400 453 453Diğer400 400 453 453YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)3.471 3.471 3.471 3.471CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI169 169 84 84DİĞER AKTİFLER2.163 11.371 13.534 4.517 3.471 7.988VARLIKLAR TOPLAMI140.872 44.774 185.646 134.541 43.945 178.486YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0 0 0ALINAN KREDİLER800 800 0 0PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0Bonolar0 0 0 0FONLAR27 13.573 13.600 44 13.963 14.007Müstakrizlerin Fonları27 13.573 13.600 44 13.963 14.007GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 2 2 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 2 2 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)0 0 0 0KARŞILIKLAR6.185 6.185 4.926 4.926Genel Karşılıklar5.290 5.290 4.280 4.280Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Karşılığı895 895 646 646CARİ VERGİ BORCU1.622 1.622 1.445 1.445ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0Krediler0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER99 254 353 1.684 26 1.710ÖZKAYNAKLAR163.084 163.084 156.398 156.398Ödenmiş Sermaye60.000 60.000 60.000 60.000Sermaye Yedekleri2.375 2.375 2.375 2.375Diğer Sermaye Yedekleri2.375 2.375 2.375 2.375Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-6 -6Kar Yedekleri94.023 94.023 77.291 77.291Yasal Yedekler4.956 4.956 4.119 4.119Olağanüstü Yedekler89.067 89.067 73.172 73.172Kar veya Zarar6.692 6.692 16.732 16.732Dönem Net Kâr veya Zararı6.692 6.692 16.732 16.732YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI171.817 13.829 185.646 164.497 13.989 178.486Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)6.692 13.006DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-6 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-6 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-6 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.686 13.006 0 0Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış TablosuBANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.068 13.699Alınan Faizler10.779 21.390Ödenen Faizler0 -20Alınan Ücret ve Komisyonlar453 376Elde Edilen Diğer Kazançlar1.967Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.140 -2.921Ödenen Vergiler-3.044 -4.821Diğer-4.980 -2.272Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-9.167 -11.786Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-4.031 -6.177Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-4.575 -7.175Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-188 6.625Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)800 -5.261Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.171 202Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-8.099 1.913YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-8.154 2.376Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-57 -108Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-7.861 -23Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 2.866Diğer-236 -359FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi6.086 1.813Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-10.167 6.102Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar74.325 63.773Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar64.158 69.875http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888213BIST