***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
12.11.2020 17:13
***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
185.238 101.599 286.837 115.589 58.018 173.607
GARANTİ VE KEFALETLER
185.238 83.359 268.597 115.589 58.018 173.607
Teminat Mektupları
185.238 19.307 204.545 115.589 16.302 131.891
Diğer Teminat Mektupları
185.238 19.307 204.545 115.589 16.302 131.891
Diğer Kefaletlerimizden
64.052 64.052 41.716 41.716
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 18.240 18.240 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 18.240 18.240 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 18.240 18.240 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 9.112 9.112 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
9.128 9.128
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
26.600 26.600 86.600 86.600
EMANET KIYMETLER
750 750 750 750
Tahsile Alınan Çekler
750 750 750 750
REHİNLİ KIYMETLER
25.850 25.850 85.850 85.850
Teminat Senetleri
850 850 850 850
Gayrimenkul
25.000 25.000 85.000 85.000
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
211.838 101.599 313.437 202.189 58.018 260.207
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
10.806 21.176 3.522 6.632
Kredilerden Alınan Faizler
6.331 12.503 2.008 4.015
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
9 3
Bankalardan Alınan Faizler
2.599 332 333 124
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
885 7.054 798 2.024
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
278 535 165 231
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
278 535 165 231
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
541 415 46 0
Diğer Faiz Gelirleri
172 328 172 235
FAİZ GİDERLERİ (-)
0 -20 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
0 -20 0 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
10.806 21.156 3.522 6.632
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-78 -221 -1 -98
Alınan Ücret ve Komisyonlar
453 376 175 120
Gayri Nakdi Kredilerden
453 376 175 120
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-531 -597 -176 -218
Diğer
-531 -597 -176 -218
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
6.131 1.769 4.606 -531
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
22 22
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.056 350 168 32
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
8.187 1.397 4.438 -585
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
224 198 31 34
FAALİYET BRÜT KÂRI
17.083 22.902 8.158 6.037
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
-1.010 -244 -574 8
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-3.263 -2.922 -1.123 -1.067
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.917 -3.027 -1.388 -893
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
8.893 16.709 5.073 4.085
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.893 16.709 5.073 4.085
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-2.201 -3.703 -1.244 -891
Cari Vergi Karşılığı
-2.286 -3.763 -1.313 -886
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
85 60 69 -5
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
6.692 13.006 3.829 3.194
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
6.692 13.006 3.829 3.194
Grubun Karı (Zararı)
6.692 13.006 3.829 3.194
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
60.000 2.375 -80 66.411 10.880 139.586 139.586
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
60.000 2.375 -80 66.411 10.880 139.586 139.586
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
80 13.006 13.086 13.086
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
10.880 -10.880 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
10.880 -10.880 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 2.375 77.291 0 13.006 152.672 152.672
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
60.000 2.375 77.291 16.732 156.398 156.398
Yeni Bakiye
60.000 2.375 77.291 16.732 156.398 156.398
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6 6.692 6.686 6.686
Kar Dağıtımı
16.732 -16.732
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
16.732 -16.732
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 2.375 -6 94.023 6.692 163.084 163.084
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
56.944 15.291 72.235 48.091 26.394 74.485
Nakit ve Nakit Benzerleri
48.867 15.291 64.158 47.931 26.394 74.325
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
144 1.033 1.177 289 841 1.130
Bankalar
157 14.258 14.415 45.141 25.553 70.694
Para Piyasalarından Alacaklar
48.566 48.566 2.501 2.501
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.077 8.077 160 160
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
160 160 160 160
Diğer Finansal Varlıklar
7.917 7.917
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
77.259 18.112 95.371 77.289 14.080 91.369
Krediler
77.259 77.259 77.289 77.289
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
18.112 18.112 14.080 14.080
Donuk Alacaklar
1.201 1.201 1.201 1.201
Özel Karşılıklar (-)
-1.201 -1.201 -1.201 0 -1.201
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
İştirakler (Net)
0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
466 466 636 636
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
400 400 453 453
Diğer
400 400 453 453
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
3.471 3.471 3.471 3.471
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
169 169 84 84
DİĞER AKTİFLER
2.163 11.371 13.534 4.517 3.471 7.988
VARLIKLAR TOPLAMI
140.872 44.774 185.646 134.541 43.945 178.486
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
800 800 0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0
FONLAR
27 13.573 13.600 44 13.963 14.007
Müstakrizlerin Fonları
27 13.573 13.600 44 13.963 14.007
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 2 2 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 2 2 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
6.185 6.185 4.926 4.926
Genel Karşılıklar
5.290 5.290 4.280 4.280
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
895 895 646 646
CARİ VERGİ BORCU
1.622 1.622 1.445 1.445
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
99 254 353 1.684 26 1.710
ÖZKAYNAKLAR
163.084 163.084 156.398 156.398
Ödenmiş Sermaye
60.000 60.000 60.000 60.000
Sermaye Yedekleri
2.375 2.375 2.375 2.375
Diğer Sermaye Yedekleri
2.375 2.375 2.375 2.375
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-6 -6
Kar Yedekleri
94.023 94.023 77.291 77.291
Yasal Yedekler
4.956 4.956 4.119 4.119
Olağanüstü Yedekler
89.067 89.067 73.172 73.172
Kar veya Zarar
6.692 6.692 16.732 16.732
Dönem Net Kâr veya Zararı
6.692 6.692 16.732 16.732
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
171.817 13.829 185.646 164.497 13.989 178.486
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.692 13.006
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-6 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-6 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-6 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.686 13.006 0 0
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.068 13.699
Alınan Faizler
10.779 21.390
Ödenen Faizler
0 -20
Alınan Ücret ve Komisyonlar
453 376
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.967
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.140 -2.921
Ödenen Vergiler
-3.044 -4.821
Diğer
-4.980 -2.272
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-9.167 -11.786
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-4.031 -6.177
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.575 -7.175
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-188 6.625
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
800 -5.261
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.171 202
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-8.099 1.913
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-8.154 2.376
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-57 -108
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-7.861 -23
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 2.866
Diğer
-236 -359
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
6.086 1.813
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-10.167 6.102
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
74.325 63.773
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
64.158 69.875
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888213
BIST