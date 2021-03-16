***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
16.03.2021 20:48
***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
172.348 81.999 254.347 115.589 58.018 173.607
GARANTİ VE KEFALETLER
172.348 64.044 236.392 115.589 58.018 173.607
Teminat Mektupları
172.348 16.492 188.840 115.589 16.302 131.891
Diğer Teminat Mektupları
172.348 16.492 188.840 115.589 16.302 131.891
Diğer Kefaletlerimizden
47.552 47.552 41.716 41.716
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 17.955 17.955 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 17.955 17.955 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 17.955 17.955 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 8.947 8.947 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
9.008 9.008
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
29.600 29.600 86.600 86.600
EMANET KIYMETLER
750 750 750 750
Tahsile Alınan Çekler
750 750 750 750
REHİNLİ KIYMETLER
28.850 28.850 85.850 85.850
Teminat Senetleri
850 850 850 850
Gayrimenkul
28.000 28.000 85.000 85.000
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
201.948 81.999 283.947 202.189 58.018 260.207
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
16.099 25.982
Kredilerden Alınan Faizler
9.063 15.328
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
11
Bankalardan Alınan Faizler
3.067 1.709
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
2.213 7.341
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
537 602
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
537 602
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
1.182 910
Diğer Faiz Gelirleri
37 81
FAİZ GİDERLERİ (-)
-64 -21
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-64 -21
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
16.035 25.961
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-65 -271
Alınan Ücret ve Komisyonlar
643 509
Gayri Nakdi Kredilerden
640 509
Diğer
3
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-708 -780
Diğer
-708 -780
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4.716 3.163
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
22
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.374 284
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
7.090 2.857
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
297 1.490
FAALİYET BRÜT KÂRI
20.983 30.343
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
-1.036 -411
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-4.302 -3.927
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.297 -4.462
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
10.348 21.543
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.348 21.543
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-2.530 -4.811
Cari Vergi Karşılığı
-2.571 -4.873
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
41 62
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
7.818 16.732
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
7.818 16.732
Grubun Karı (Zararı)
7.818 16.732
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
60.000 2.375 -80 66.411 10.880 139.586 139.586
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
60.000 2.375 -80 66.411 10.880 139.586 139.586
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
80 16.732 16.812 16.812
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
10.880 -10.880 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
10.880 -10.880 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 2.375 77.291 0 16.732 156.398 156.398
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
60.000 2.375 77.291 16.732 156.398 156.398
Yeni Bakiye
60.000 2.375 77.291 16.732 156.398 156.398
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11 7.818 7.818 7.818
Kar Dağıtımı
16.732 -16.732
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
16.732 -16.732
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 2.375 -11 94.023 7.818 164.205 164.205
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
54.320 40.164 94.484 48.091 26.394 74.485
Nakit ve Nakit Benzerleri
43.489 40.164 83.653 47.931 26.394 74.325
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
337 2.037 2.374 289 841 1.130
Bankalar
74 38.127 38.201 45.141 25.553 70.694
Para Piyasalarından Alacaklar
43.078 43.078 2.501 2.501
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.831 10.831 160 160
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
160 160 160 160
Diğer Finansal Varlıklar
10.671 10.671
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
83.388 14.521 97.909 77.289 14.080 91.369
Krediler
77.252 77.252 77.289 77.289
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
6.136 14.521 20.657 14.080 14.080
Donuk Alacaklar
1.201 1.201 1.201 1.201
Özel Karşılıklar (-)
-1.201 -1.201 -1.201 0 -1.201
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
İştirakler (Net)
0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
419 419 636 636
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
792 792 453 453
Diğer
792 792 453 453
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
3.471 3.471 3.471 3.471
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
125 125 84 84
DİĞER AKTİFLER
2.229 12.413 14.642 4.517 3.471 7.988
VARLIKLAR TOPLAMI
144.744 67.098 211.842 134.541 43.945 178.486
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
811 27.047 27.858 0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0
FONLAR
45 12.678 12.723 44 13.963 14.007
Müstakrizlerin Fonları
45 12.678 12.723 44 13.963 14.007
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 58 58 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 58 58 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
6.261 6.261 4.926 4.926
Genel Karşılıklar
5.316 5.316 4.280 4.280
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
945 945 646 646
CARİ VERGİ BORCU
652 652 1.445 1.445
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
52 33 85 1.684 26 1.710
ÖZKAYNAKLAR
164.205 164.205 156.398 156.398
Ödenmiş Sermaye
60.000 60.000 60.000 60.000
Sermaye Yedekleri
2.375 2.375 2.375 2.375
Diğer Sermaye Yedekleri
2.375 2.375 2.375 2.375
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-11 -11
Kar Yedekleri
94.023 94.023 77.291 77.291
Yasal Yedekler
4.956 4.956 4.119 4.119
Olağanüstü Yedekler
89.067 89.067 73.172 73.172
Kar veya Zarar
7.818 7.818 16.732 16.732
Dönem Net Kâr veya Zararı
7.818 7.818 16.732 16.732
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
172.026 39.816 211.842 164.497 13.989 178.486
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.818 16.732
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-11 80
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 80
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
80
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-11 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-11
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.807 16.812
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
502 15.852
Alınan Faizler
15.999 26.283
Ödenen Faizler
-64 -21
Alınan Ücret ve Komisyonlar
643 509
Elde Edilen Diğer Kazançlar
5.071 4.653
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.140 -3.927
Ödenen Vergiler
-4.582 -5.969
Diğer
-14.425 -5.676
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
13.024 -11.846
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-58
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-6.577 -4.804
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-5.808 -7.842
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-1.284 4.243
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
27.858 -5.261
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.107 1.818
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
13.526 4.006
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-11.370 3.393
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-89 -3.845
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-10.535 -294
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 7.959
Diğer
-746 -427
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
7.172 3.153
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
9.328 10.552
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
74.325 63.773
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
83.653 74.325
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918558
BIST