***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER172.348 81.999 254.347 115.589 58.018 173.607GARANTİ VE KEFALETLER172.348 64.044 236.392 115.589 58.018 173.607Teminat Mektupları172.348 16.492 188.840 115.589 16.302 131.891Diğer Teminat Mektupları172.348 16.492 188.840 115.589 16.302 131.891Diğer Kefaletlerimizden47.552 47.552 41.716 41.716TAAHHÜTLER0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 17.955 17.955 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 17.955 17.955 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri0 17.955 17.955 0 0Swap Para Alım İşlemleri0 8.947 8.947 0 0Swap Para Satım İşlemleri9.008 9.008EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER29.600 29.600 86.600 86.600EMANET KIYMETLER750 750 750 750Tahsile Alınan Çekler750 750 750 750REHİNLİ KIYMETLER28.850 28.850 85.850 85.850Teminat Senetleri850 850 850 850Gayrimenkul28.000 28.000 85.000 85.000KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI201.948 81.999 283.947 202.189 58.018 260.207Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ16.099 25.982Kredilerden Alınan Faizler9.063 15.328Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler11Bankalardan Alınan Faizler3.067 1.709Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler2.213 7.341Menkul Değerlerden Alınan Faizler537 602Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar537 602Finansal Kiralama Faiz Gelirleri1.182 910Diğer Faiz Gelirleri37 81FAİZ GİDERLERİ (-)-64 -21Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-64 -21NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ16.035 25.961NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ-65 -271Alınan Ücret ve Komisyonlar643 509Gayri Nakdi Kredilerden640 509DiğerVerilen Ücret ve Komisyonlar (-)-708 -780Diğer-708 -780TEMETTÜ GELİRLERİ0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)4.716 3.163Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)22Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-2.374 284Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)7.090 2.857DİĞER FAALİYET GELİRLERİ297 1.490FAALİYET BRÜT KÂRI20.983 30.343KREDİ KARŞILIKLARI (-)-1.036 -411PERSONEL GİDERLERİ (-)-4.302 -3.927DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.297 -4.462NET FAALİYET KARI (ZARARI)10.348 21.543BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.348 21.543SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-2.530 -4.811Cari Vergi Karşılığı-2.571 -4.873Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi41 62SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)7.818 16.732DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI7.818 16.732Grubun Karı (Zararı)7.818 16.732Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler60.000 2.375 -80 66.411 10.880 139.586 139.586TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye60.000 2.375 -80 66.411 10.880 139.586 139.586Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)80 16.732 16.812 16.812Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar Dağıtımı10.880 -10.880 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar10.880 -10.880 0DiğerDönem Sonu Bakiyeler60.000 2.375 77.291 0 16.732 156.398 156.398Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler60.000 2.375 77.291 16.732 156.398 156.398Yeni Bakiye60.000 2.375 77.291 16.732 156.398 156.398Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-11 7.818 7.818 7.818Kar Dağıtımı16.732 -16.732Yedeklere Aktarılan Tutarlar16.732 -16.732Dönem Sonu Bakiyeler60.000 2.375 -11 94.023 7.818 164.205 164.205Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)54.320 40.164 94.484 48.091 26.394 74.485Nakit ve Nakit Benzerleri43.489 40.164 83.653 47.931 26.394 74.325Nakit Değerler ve Merkez Bankası337 2.037 2.374 289 841 1.130Bankalar74 38.127 38.201 45.141 25.553 70.694Para Piyasalarından Alacaklar43.078 43.078 2.501 2.501Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar10.831 10.831 160 160Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler160 160 160 160Diğer Finansal Varlıklar10.671 10.671İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)83.388 14.521 97.909 77.289 14.080 91.369Krediler77.252 77.252 77.289 77.289Kiralama İşlemlerinden Alacaklar6.136 14.521 20.657 14.080 14.080Donuk Alacaklar1.201 1.201 1.201 1.201Özel Karşılıklar (-)-1.201 -1.201 -1.201 0 -1.201SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0İştirakler (Net)0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)419 419 636 636MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)792 792 453 453Diğer792 792 453 453YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)3.471 3.471 3.471 3.471CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI125 125 84 84DİĞER AKTİFLER2.229 12.413 14.642 4.517 3.471 7.988VARLIKLAR TOPLAMI144.744 67.098 211.842 134.541 43.945 178.486YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0 0 0ALINAN KREDİLER811 27.047 27.858 0 0PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0Bonolar0 0 0 0FONLAR45 12.678 12.723 44 13.963 14.007Müstakrizlerin Fonları45 12.678 12.723 44 13.963 14.007GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 58 58 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 58 58 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)0 0 0 0KARŞILIKLAR6.261 6.261 4.926 4.926Genel Karşılıklar5.316 5.316 4.280 4.280Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Karşılığı945 945 646 646CARİ VERGİ BORCU652 652 1.445 1.445ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0Krediler0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER52 33 85 1.684 26 1.710ÖZKAYNAKLAR164.205 164.205 156.398 156.398Ödenmiş Sermaye60.000 60.000 60.000 60.000Sermaye Yedekleri2.375 2.375 2.375 2.375Diğer Sermaye Yedekleri2.375 2.375 2.375 2.375Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-11 -11Kar Yedekleri94.023 94.023 77.291 77.291Yasal Yedekler4.956 4.956 4.119 4.119Olağanüstü Yedekler89.067 89.067 73.172 73.172Kar veya Zarar7.818 7.818 16.732 16.732Dönem Net Kâr veya Zararı7.818 7.818 16.732 16.732YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI172.026 39.816 211.842 164.497 13.989 178.486Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)7.818 16.732DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-11 80Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 80Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları80Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-11 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/GiderleriNakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-11TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.807 16.812Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuBANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı502 15.852Alınan Faizler15.999 26.283Ödenen Faizler-64 -21Alınan Ücret ve Komisyonlar643 509Elde Edilen Diğer Kazançlar5.071 4.653Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.140 -3.927Ödenen Vergiler-4.582 -5.969Diğer-14.425 -5.676Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim13.024 -11.846Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-58Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-6.577 -4.804Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-5.808 -7.842Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-1.284 4.243Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)27.858 -5.261Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.107 1.818Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı13.526 4.006YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-11.370 3.393Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-89 -3.845Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-10.535 -294Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 7.959Diğer-746 -427FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi7.172 3.153Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)9.328 10.552Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar74.325 63.773Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar83.653 74.325http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918558BIST