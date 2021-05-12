***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER183.074 92.480 275.554 172.348 81.999 254.347GARANTİ VE KEFALETLER183.074 72.759 255.833 172.348 64.044 236.392Teminat Mektupları183.074 11.454 194.528 172.348 16.492 188.840Devlet İhale Kanunu Kapsamına GirenlerDış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla VerilenlerDiğer Teminat Mektupları183.074 11.454 194.528 172.348 16.492 188.840Banka Kredileri0 0 0İthalat Kabul KredileriDiğer Banka KabulleriAkreditifler0 0 0Belgeli AkreditiflerDiğer AkreditiflerGaranti Verilen PrefinansmanlarCirolar0 0 0T.C. Merkez Bankasına CirolarDiğer CirolarMenkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma GarantilerimizdenFaktoring GarantilerindenDiğer GarantilerimizdenDiğer Kefaletlerimizden61.305 61.305 47.552 47.552TAAHHÜTLER0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0Vadeli Aktif Değerler Alım Satım TaahhütleriVadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak TaahhütleriKullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriMenkul Kıymet İhracına Aracılık TaahhütleriZorunlu Karşılık Ödeme TaahhüdüÇekler İçin Ödeme Taahhütleriİhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon YükümlülükleriKredi Kartı Harcama Limit TaahhütleriKredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama TaahhütleriAçığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden AlacaklarAçığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden BorçlarDiğer Cayılamaz TaahhütlerCayılabilir Taahhütler0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis TaahhütleriDiğer Cayılabilir TaahhütlerTÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 19.721 19.721 0 17.955 17.955Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerYurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerAlım Satım Amaçlı İşlemler0 19.721 19.721 0 17.955 17.955Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleriVadeli Döviz Satım İşlemleriPara ve Faiz Swap İşlemleri0 19.721 19.721 0 17.955 17.955Swap Para Alım İşlemleri0 9.947 9.947 0 8.947 8.947Swap Para Satım İşlemleri9.774 9.774 9.008 9.008Swap Faiz Alım İşlemleriSwap Faiz Satım İşlemleriPara, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0Para Alım OpsiyonlarıPara Satım OpsiyonlarıFaiz Alım OpsiyonlarıFaiz Satım OpsiyonlarıMenkul Değerler Alım OpsiyonlarıMenkul Değerler Satım OpsiyonlarıFutures Para İşlemleri0 0 0Futures Para Alım İşlemleriFutures Para Satım İşlemleriFutures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleriFutures Faiz Satım İşlemleriDiğerEMANET VE REHİNLİ KIYMETLER29.600 29.600 29.600 0 29.600EMANET KIYMETLER750 750 750 0 750Müşteri Fon ve Portföy MevcutlarıEmanete Alınan Menkul DeğerlerTahsile Alınan Çekler750 750 750 750Tahsile Alınan Ticari SenetlerTahsile Alınan Diğer Kıymetlerİhracına Aracı Olunan KıymetlerDiğer Emanet KıymetlerEmanet Kıymet AlanlarREHİNLİ KIYMETLER28.850 28.850 28.850 0 28.850Menkul KıymetlerTeminat Senetleri850 850 850 850EmtiaVarantGayrimenkul28.000 28.000 28.000 28.000Diğer Rehinli KıymetlerRehinli Kıymet AlanlarKABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI212.674 92.480 305.154 201.948 81.999 283.947Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ6.387 3.835Kredilerden Alınan Faizler4.157 2.263Bankalardan Alınan Faizler129 1.296Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler1.191 26Menkul Değerlerden Alınan Faizler364 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar364Finansal Kiralama Faiz Gelirleri322Diğer Faiz Gelirleri224 250FAİZ GİDERLERİ (-)-69 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-69 0NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ6.318 3.835NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ14 -56Alınan Ücret ve Komisyonlar202 143Gayri Nakdi Kredilerden202 143Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-188 -199Gayri Nakdi KredilereDiğer-188 -199TEMETTÜ GELİRLERİ0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)3.413 -571Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)373 -2.984Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)3.040 2.413DİĞER FAALİYET GELİRLERİ244 52FAALİYET BRÜT KÂRI9.989 3.260KREDİ KARŞILIKLARI (-)0 -224PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.201 -989DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.389 -1.398NET FAALİYET KARI (ZARARI)7.399 649BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.399 649SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-1.405 -230Cari Vergi Karşılığı-1.418 -329Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi13 99SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.994 419DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi KarşılığıErtelenmiş Vergi Gider EtkisiDURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI5.994 419Grubun Karı (Zararı)5.994 419Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler60.000 2.375 0 77.291 16.732 156.398 0 156.398TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye60.000 2.375 0 77.291 16.732 156.398 0 156.398Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 419 419 0 419Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar DağıtımıDağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan TutarlarDiğerDönem Sonu Bakiyeler60.000 2.375 0 77.291 16.732 419 156.817 0 156.817Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler60.000 2.375 -11 94.023 7.818 164.205 164.205Yeni Bakiye60.000 2.375 -11 94.023 7.818 164.205 164.205Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5 5.994 5.994 5.994Dönem Sonu Bakiyeler60.000 2.375 -16 94.023 7.818 5.994 170.194 170.194Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)57.550 9.917 67.467 54.320 40.164 94.484Nakit ve Nakit Benzerleri53.455 9.742 63.197 43.489 40.164 83.653Nakit Değerler ve Merkez Bankası1.075 1.587 2.662 337 2.037 2.374Bankalar48.575 8.155 56.730 74 38.127 38.201Para Piyasalarından Alacaklar3.805 3.805 43.078 43.078Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul DeğerlerDiğer Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4.095 4.095 10.831 0 10.831Devlet Borçlanma SenetleriSermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler160 160 160 160Diğer Finansal Varlıklar3.935 3.935 10.671 10.671Türev Finansal Varlıklar175 175 0 0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı175 175 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıİTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)83.331 15.938 99.269 83.388 14.521 97.909Krediler77.393 77.393 77.252 77.252Kiralama İşlemlerinden Alacaklar5.938 15.938 21.876 6.136 14.521 20.657Faktoring Alacaklarıİtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0 0Devlet Borçlanma SenetleriDiğer Finansal VarlıklarDonuk Alacaklar1.201 1.201 1.201 1.201Özel Karşılıklar (-)-1.201 -1.201 -1.201 -1.201SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkinORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0Konsolide EdilmeyenlerBağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali OrtaklıklarKonsolide Edilmeyen Mali Olmayan OrtaklıklarBirlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre DeğerlenenlerKonsolide EdilmeyenlerMADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)395 395 419 419MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)717 717 792 0 792ŞerefiyeDiğer717 717 792 792YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)3.471 3.471 3.471 3.471CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI137 137 125 125DİĞER AKTİFLER2.879 18.080 20.959 2.229 12.413 14.642VARLIKLAR TOPLAMI148.480 43.935 192.415 144.744 67.098 211.842YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0 0 0ALINAN KREDİLER803 4.891 5.694 811 27.047 27.858PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul KıymetlerTahvillerFONLAR183 8.280 8.463 45 12.678 12.723Müstakrizlerin Fonları183 8.280 8.463 45 12.678 12.723DiğerGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 58 58Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 0 0 58 58Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıFAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)0 0 0 0KARŞILIKLAR6.085 6.085 6.261 0 6.261Genel Karşılıklar5.273 5.273 5.316 5.316Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı812 812 945 945Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)Diğer KarşılıklarCARİ VERGİ BORCU1.815 1.815 652 652ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkinSERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0Diğer Borçlanma AraçlarıDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER126 38 164 52 33 85ÖZKAYNAKLAR170.194 170.194 164.205 0 164.205Ödenmiş Sermaye60.000 60.000 60.000 60.000Sermaye Yedekleri2.375 2.375 2.375 0 2.375Hisse Senedi İhraç PrimleriHisse Senedi İptal KarlarıDiğer Sermaye Yedekleri2.375 2.375 2.375 2.375Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerKâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-16 -16 -11 -11Kar Yedekleri94.023 94.023 94.023 0 94.023Yasal Yedekler4.956 4.956 4.956 4.956Statü YedekleriOlağanüstü Yedekler89.067 89.067 89.067 89.067Diğer Kar YedekleriKar veya Zarar13.812 13.812 7.818 0 7.818Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı7.818 7.818 0Dönem Net Kâr veya Zararı5.994 5.994 7.818 7.818Azınlık PaylarıYÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI179.206 13.209 192.415 172.026 39.816 211.842Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.994 419DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-5 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-5 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/GiderleriNakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-5TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.989 419Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış TablosuBANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.261 -6.136Alınan Faizler6.154 3.932Ödenen Faizler-69 0Alınan TemettülerAlınan Ücret ve Komisyonlar202 143Elde Edilen Diğer Kazançlar3.482 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan TahsilatlarPersonele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.140 -989Ödenen Vergiler-3.463 -6.526Diğer-2.905 -2.696Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-30.770 -3.587Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış175 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) AzalışKredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.256 -1.503Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-6.043 -9.197Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-4.260 1.833Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-22.164 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)2.778 5.280Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-29.509 -9.723YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları5.891 -304Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-334 -53Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6.689 -69Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Diğer-464 -182FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan NakitKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit ÇıkışıYabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi3.162 1.812Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-20.456 -8.215Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar83.653 74.325Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar63.197 66.110http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936385BIST