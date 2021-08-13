***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER176.814 131.606 308.420 172.348 81.999 254.347GARANTİ VE KEFALETLER176.814 69.082 245.896 172.348 64.044 236.392Teminat Mektupları176.814 9.170 185.984 172.348 16.492 188.840Devlet İhale Kanunu Kapsamına GirenlerDış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla VerilenlerDiğer Teminat Mektupları176.814 9.170 185.984 172.348 16.492 188.840Banka Kredileri0 0 0İthalat Kabul KredileriDiğer Banka KabulleriAkreditifler0 0 0Belgeli AkreditiflerDiğer AkreditiflerGaranti Verilen PrefinansmanlarCirolar0 0 0T.C. Merkez Bankasına CirolarDiğer CirolarMenkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma GarantilerimizdenFaktoring GarantilerindenDiğer Garantilerimizden59.912 59.912 47.552 47.552Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0TAAHHÜTLER0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0Vadeli Aktif Değerler Alım Satım TaahhütleriVadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak TaahhütleriKullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriMenkul Kıymet İhracına Aracılık TaahhütleriZorunlu Karşılık Ödeme TaahhüdüÇekler İçin Ödeme Taahhütleriİhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon YükümlülükleriKredi Kartı Harcama Limit TaahhütleriKredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama TaahhütleriAçığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden AlacaklarAçığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden BorçlarDiğer Cayılamaz TaahhütlerCayılabilir Taahhütler0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis TaahhütleriDiğer Cayılabilir TaahhütlerTÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 62.524 62.524 0 17.955 17.955Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerYurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerAlım Satım Amaçlı İşlemler0 62.524 62.524 0 17.955 17.955Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri41.766 41.766 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri20.880 20.880 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri20.886 20.886 0Para ve Faiz Swap İşlemleri0 20.758 20.758 0 17.955 17.955Swap Para Alım İşlemleri0 10.393 10.393 0 8.947 8.947Swap Para Satım İşlemleri10.365 10.365 9.008 9.008Swap Faiz Alım İşlemleriSwap Faiz Satım İşlemleriPara, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0Para Alım OpsiyonlarıPara Satım OpsiyonlarıFaiz Alım OpsiyonlarıFaiz Satım OpsiyonlarıMenkul Değerler Alım OpsiyonlarıMenkul Değerler Satım OpsiyonlarıFutures Para İşlemleri0 0 0Futures Para Alım İşlemleriFutures Para Satım İşlemleriFutures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleriFutures Faiz Satım İşlemleriDiğerEMANET VE REHİNLİ KIYMETLER29.600 29.600 29.600 0 29.600EMANET KIYMETLER750 750 750 0 750Müşteri Fon ve Portföy MevcutlarıEmanete Alınan Menkul DeğerlerTahsile Alınan Çekler750 750 750 750Tahsile Alınan Ticari SenetlerTahsile Alınan Diğer Kıymetlerİhracına Aracı Olunan KıymetlerDiğer Emanet KıymetlerEmanet Kıymet AlanlarREHİNLİ KIYMETLER28.850 28.850 28.850 0 28.850Menkul KıymetlerTeminat Senetleri850 850 850 850EmtiaVarantGayrimenkul28.000 28.000 28.000 28.000Diğer Rehinli KıymetlerRehinli Kıymet AlanlarKABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI206.414 131.606 338.020 201.948 81.999 283.947Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ14.083 7.284 7.696 3.449Kredilerden Alınan Faizler9.898 4.323 5.741 2.060Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler3 3 0Bankalardan Alınan Faizler211 2.266 82 970Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler1.718 87 527 61Menkul Değerlerden Alınan Faizler496 113 132 113Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar496 113 132 113Finansal Kiralama Faiz Gelirleri1.030 495 708 495Diğer Faiz Gelirleri727 0 503 -250FAİZ GİDERLERİ (-)-102 0 -33 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-102 0 -33Para Piyasası İşlemlerine Verilen FaizlerNET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ13.981 7.284 7.663 3.449NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ-4 -77 -18 -21Alınan Ücret ve Komisyonlar395 278 193 135Gayri Nakdi Kredilerden395 278 193 135Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-399 -355 -211 -156Gayri Nakdi KredilereDiğer-399 -355 -211 -156TEMETTÜ GELİRLERİ0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)4.874 1.525 1.461 2.096Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)349 -2.224 -24 760Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)4.525 3.749 1.485 1.336DİĞER FAALİYET GELİRLERİ427 193 183 141FAALİYET BRÜT KÂRI19.278 8.925 9.289 5.665KREDİ KARŞILIKLARI (-)-209 -436 -209 -212PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.509 -2.140 -1.308 -1.151DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.918 -2.529 -1.529 -1.131NET FAALİYET KARI (ZARARI)13.642 3.820 6.243 3.171BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.642 3.820 6.243 3.171SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-3.413 -957 -2.008 -727Cari Vergi Karşılığı-3.460 -973 -2.042 -644Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi47 16 34 -83SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)10.229 2.863 4.235 2.444DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi KarşılığıErtelenmiş Vergi Gider EtkisiDURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI10.229 2.863 4.235 2.444Grubun Karı (Zararı)10.229 2.863 4.235 2.444Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler60.000 2.375 0 77.291 16.732 156.398 0 156.398TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye60.000 2.375 0 77.291 16.732 156.398 0 156.398Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 2.863 2.863 0 2.863Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar Dağıtımı16.732 -16.732 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar16.732 -16.732 0DiğerDönem Sonu Bakiyeler60.000 2.375 0 94.023 0 2.863 159.261 0 159.261Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler60.000 2.375 -11 94.023 7.818 164.205 164.205Yeni Bakiye60.000 2.375 -11 94.023 7.818 164.205 164.205Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11 10.229 10.240 10.240Kar Dağıtımı7.818 -7.818Yedeklere Aktarılan Tutarlar7.818 -7.818Dönem Sonu Bakiyeler60.000 2.375 0 101.841 0 10.229 174.445 174.445Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)48.495 16.015 64.510 54.320 40.164 94.484Nakit ve Nakit Benzerleri46.340 15.830 62.170 43.489 40.164 83.653Nakit Değerler ve Merkez Bankası522 1.696 2.218 337 2.037 2.374Bankalar36.063 14.134 50.197 74 38.127 38.201Para Piyasalarından Alacaklar9.755 9.755 43.078 43.078Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul DeğerlerDiğer Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2.155 2.155 10.831 0 10.831Devlet Borçlanma SenetleriSermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler160 160 160 160Diğer Finansal Varlıklar1.995 1.995 10.671 10.671Türev Finansal Varlıklar185 185 0 0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı185 185 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıİTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)95.474 31.547 127.021 83.388 14.521 97.909Krediler87.392 87.392 77.252 77.252Kiralama İşlemlerinden Alacaklar8.082 31.547 39.629 6.136 14.521 20.657Faktoring Alacaklarıİtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0 0Devlet Borçlanma SenetleriDiğer Finansal VarlıklarDonuk Alacaklar1.201 1.201 1.201 1.201Özel Karşılıklar (-)-1.201 -1.201 -1.201 -1.201SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkinORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0Konsolide EdilmeyenlerBağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali OrtaklıklarKonsolide Edilmeyen Mali Olmayan OrtaklıklarBirlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre DeğerlenenlerKonsolide EdilmeyenlerMADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)347 347 419 598 792 0 792ŞerefiyeDiğer598 598 792 792YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)3.471 3.471 3.471 3.471CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI172 172 125 125DİĞER AKTİFLER3.440 14.926 18.366 2.229 12.413 14.642VARLIKLAR TOPLAMI151.997 62.488 214.485 144.744 67.098 211.842YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0 0 0ALINAN KREDİLER0 13.889 13.889 811 27.047 27.858PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul KıymetlerTahvillerFONLAR312 16.025 16.337 45 12.678 12.723Müstakrizlerin Fonları312 16.025 16.337 45 12.678 12.723DiğerGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 161 161 0 58 58Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 161 161 0 58 58Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıFAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)0 0 0 0KARŞILIKLAR6.578 6.578 6.261 0 6.261Genel Karşılıklar5.526 5.526 5.316 5.316Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.052 1.052 945 945Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)Diğer KarşılıklarCARİ VERGİ BORCU2.590 2.590 652 652ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkinSERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0Diğer Borçlanma AraçlarıDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER393 92 485 52 33 85ÖZKAYNAKLAR174.445 174.445 164.205 0 164.205Ödenmiş Sermaye60.000 60.000 60.000 60.000Sermaye Yedekleri2.375 2.375 2.375 0 2.375Hisse Senedi İhraç PrimleriHisse Senedi İptal KarlarıDiğer Sermaye Yedekleri2.375 2.375 2.375 2.375Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerKâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 -11 -11Kar Yedekleri101.841 101.841 94.023 0 94.023Yasal Yedekler5.347 5.347 4.956 4.956Statü YedekleriOlağanüstü Yedekler96.494 96.494 89.067 89.067Diğer Kar YedekleriKar veya Zarar10.229 10.229 7.818 0 7.818Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı10.229 10.229 7.818 7.818Azınlık PaylarıYÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI184.318 30.167 214.485 172.026 39.816 211.842Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)10.229 2.863DİĞER KAPSAMLI GELİRLER11 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar11 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/GiderleriNakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları11TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.240 2.863 0 0Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış TablosuBANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı7.434 -247Alınan Faizler13.856 7.272Ödenen Faizler-102 0Alınan TemettülerAlınan Ücret ve Komisyonlar395 278Elde Edilen Diğer Kazançlar5.220 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan TahsilatlarPersonele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.509 -2.140Ödenen Vergiler-2.553 -2.188Diğer-6.873 -3.469Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-42.313 1.202Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış81 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) AzalışKredilerdeki Net (Artış) Azalış-28.972 331Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-4.010 -996Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)3.614 1.538Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-13.969 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)943 329Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-34.879 955YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları8.499 -5.202Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-70 -57Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar8.578 -4.929Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Diğer-9 -216FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan NakitKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit ÇıkışıYabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi4.897 3.831Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-21.483 -416Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar83.653 74.325Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar62.170 73.909http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958150BIST