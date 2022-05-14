***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER432.990 194.059 627.049 254.799 110.249 365.048GARANTİ VE KEFALETLER425.068 89.038 514.106 240.154 67.880 308.034Teminat Mektupları425.068 13.656 438.724 240.154 11.674 251.828Diğer Teminat Mektupları425.068 13.656 438.724 240.154 11.674 251.828Diğer Garantilerimizden0 75.382 75.382 56.206 56.206Diğer Kefaletlerimizden0 0TAAHHÜTLER0 32.645 32.645 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 32.645 32.645 0 0 0Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri0 32.645 32.645 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR7.922 72.376 80.298 14.645 42.369 57.014Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerYurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerAlım Satım Amaçlı İşlemler7.922 72.376 80.298 14.645 42.369 57.014Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri7.922 72.376 80.298 14.645 42.369 57.014Swap Para Alım İşlemleri7.922 32.436 40.358 14.645 14.709 29.354Swap Para Satım İşlemleri39.940 39.940 27.660 27.660EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER29.600 0 29.600 29.600 29.600EMANET KIYMETLER750 0 750 750 750Müşteri Fon ve Portföy MevcutlarıEmanete Alınan Menkul DeğerlerTahsile Alınan Çekler750 750 750 750Tahsile Alınan Ticari SenetlerTahsile Alınan Diğer Kıymetlerİhracına Aracı Olunan KıymetlerDiğer Emanet KıymetlerEmanet Kıymet AlanlarREHİNLİ KIYMETLER28.850 0 28.850 28.850 28.850Menkul KıymetlerTeminat Senetleri850 850 850 850EmtiaVarantGayrimenkul28.000 28.000 28.000 28.000Diğer Rehinli KıymetlerRehinli Kıymet AlanlarKABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI462.590 194.059 656.649 284.399 110.249 394.648Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ7.412 6.387Kredilerden Alınan Faizler4.637 4.157Zorunlu Karşılıklardan Alınan FaizlerBankalardan Alınan Faizler49 129Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler764 1.191Menkul Değerlerden Alınan Faizler204 364Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar204 364Finansal Kiralama Faiz Gelirleri707 322Diğer Faiz Gelirleri1.050 224FAİZ GİDERLERİ (-)-63 -69Kullanılan Kredilere Verilen Faizler0 -69Diğer Faiz Giderleri-63NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ7.349 6.318NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ19 14Alınan Ücret ve Komisyonlar394 202Gayri Nakdi Kredilerden394 202Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-375 -188Diğer-375 -188TEMETTÜ GELİRLERİ0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)5.726 3.413Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)649 373Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)5.077 3.040DİĞER FAALİYET GELİRLERİ117 244FAALİYET BRÜT KÂRI13.211 9.989KREDİ KARŞILIKLARI (-)-2.290 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.452 -1.201DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.970 -1.389NET FAALİYET KARI (ZARARI)5.499 7.399BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.499 7.399SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-1.493 -1.405Cari Vergi Karşılığı-2.073 -1.418Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi580 13SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)4.006 5.994DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI4.006 5.994Grubun Karı (Zararı)4.006 5.994Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler60.000 2.375 -11 94.023 7.818 164.205 0 164.205TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye60.000 2.375 -11 94.023 7.818 164.205 0 164.205Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5 5.994 5.989 0 5.989Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar DağıtımıDağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan TutarlarDiğerDönem Sonu Bakiyeler60.000 2.375 -16 94.023 7.818 5.994 170.194 0 170.194Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler60.000 2.375 -17 101.841 26.497 190.696 190.696Yeni Bakiye60.000 2.375 -17 101.841 26.497 190.696 190.696Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 4.006 4.023 4.023Dönem Sonu Bakiyeler60.000 2.375 0 101.841 26.497 4.006 194.719 194.719Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)41.452 39.810 81.262 37.561 15.277 52.838Nakit ve Nakit Benzerleri40.698 39.778 80.476 32.941 15.249 48.190Nakit Değerler ve Merkez Bankası127 498 625 374 4.329 4.703Bankalar55 39.280 39.335 20.062 10.920 30.982Para Piyasalarından Alacaklar40.516 40.516 12.505 0 12.505Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul DeğerlerDiğer Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar160 160 3.125 0 3.125Devlet Borçlanma SenetleriSermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler160 160 160 160Diğer Finansal Varlıklar0 0 2.965 2.965Türev Finansal Varlıklar594 32 626 1.495 28 1.523Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı594 32 626 1.495 28 1.523Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıİTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)114.750 56.828 171.578 111.052 53.386 164.438Krediler107.542 107.542 103.534 103.534Kiralama İşlemlerinden Alacaklar7.208 56.828 64.036 7.518 53.386 60.904Faktoring Alacaklarıİtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0 0Devlet Borçlanma SenetleriDiğer Finansal VarlıklarDonuk Alacaklar1.201 1.201 1.201 1.201Özel Karşılıklar (-)-1.201 -1.201 -1.201 -1.201SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkinORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0Konsolide EdilmeyenlerBağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali OrtaklıklarKonsolide Edilmeyen Mali Olmayan OrtaklıklarBirlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre DeğerlenenlerKonsolide EdilmeyenlerMADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)1.032 1.032 854 854MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)900 900 1.032 0 1.032ŞerefiyeDiğer900 900 1.032 1.032YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)3.471 3.471 3.471 3.471CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI371 371 0 0DİĞER AKTİFLER3.487 10.447 13.934 2.464 5.702 8.166VARLIKLAR TOPLAMI165.463 107.085 272.548 156.434 74.365 230.799YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0 0 0ALINAN KREDİLER0 0 0 0 0 0PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul KıymetlerTahvillerFONLAR399 64.144 64.543 426 26.633 27.059Müstakrizlerin Fonları399 64.144 64.543 426 26.633 27.059DiğerGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 239 239 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 239 239 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıFAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)0 0 0 0KARŞILIKLAR10.164 10.164 7.953 0 7.953Genel Karşılıklar8.476 8.476 6.185 6.185Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.688 1.688 1.768 1.768Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)Diğer KarşılıklarCARİ VERGİ BORCU2.559 2.559 4.715 4.715ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 209 209SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkinSERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0Diğer Borçlanma AraçlarıDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER257 67 324 107 60 167ÖZKAYNAKLAR194.719 194.719 190.696 0 190.696Ödenmiş Sermaye60.000 60.000 60.000 60.000Sermaye Yedekleri2.375 2.375 2.375 0 2.375Hisse Senedi İhraç PrimleriHisse Senedi İptal KarlarıDiğer Sermaye Yedekleri2.375 2.375 2.375 2.375Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerKâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 -17 -17Kar Yedekleri101.841 101.841 101.841 0 101.841Yasal Yedekler5.347 5.347 5.347 5.347Statü YedekleriOlağanüstü Yedekler96.494 96.494 96.494 96.494Diğer Kar YedekleriKar veya Zarar30.503 30.503 26.497 0 26.497Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı26.497 26.497 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı4.006 4.006 26.497 26.497Azınlık PaylarıYÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI208.098 64.450 272.548 204.106 26.693 230.799Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.006 5.994DİĞER KAPSAMLI GELİRLER17 -5Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar17 -5Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları17 -5TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.023 5.989Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış TablosuBANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı2.369 1.261Alınan Faizler7.512 6.154Ödenen Faizler-63 -69Alınan Ücret ve Komisyonlar394 202Elde Edilen Diğer Kazançlar6.979 3.482Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.452 -2.140Ödenen Vergiler-5.234 -3.463Diğer-5.767 -2.905Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim23.285 -30.770Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.136 175Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-7.131 -1.256Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-6.720 -6.043Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)37.484 -4.260Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-22.164Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)788 2.778Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı25.654 -29.509YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları3.441 5.891Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-356 -334Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6.689Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3.753Diğer44 -464FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net NakitYabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi3.191 3.162Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)32.286 -20.456Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar48.190 83.653Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar80.476 63.197http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030445BIST