***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
14.05.2022 10:40
***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
432.990 194.059 627.049 254.799 110.249 365.048
GARANTİ VE KEFALETLER
425.068 89.038 514.106 240.154 67.880 308.034
Teminat Mektupları
425.068 13.656 438.724 240.154 11.674 251.828
Diğer Teminat Mektupları
425.068 13.656 438.724 240.154 11.674 251.828
Diğer Garantilerimizden
0 75.382 75.382 56.206 56.206
Diğer Kefaletlerimizden
0 0
TAAHHÜTLER
0 32.645 32.645 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 32.645 32.645 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 32.645 32.645 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
7.922 72.376 80.298 14.645 42.369 57.014
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
7.922 72.376 80.298 14.645 42.369 57.014
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
7.922 72.376 80.298 14.645 42.369 57.014
Swap Para Alım İşlemleri
7.922 32.436 40.358 14.645 14.709 29.354
Swap Para Satım İşlemleri
39.940 39.940 27.660 27.660
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
29.600 0 29.600 29.600 29.600
EMANET KIYMETLER
750 0 750 750 750
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0
Tahsile Alınan Çekler
750 750 750 750
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0
Diğer Emanet Kıymetler
0
Emanet Kıymet Alanlar
0
REHİNLİ KIYMETLER
28.850 0 28.850 28.850 28.850
Menkul Kıymetler
0
Teminat Senetleri
850 850 850 850
Emtia
0
Varant
0
Gayrimenkul
28.000 28.000 28.000 28.000
Diğer Rehinli Kıymetler
0
Rehinli Kıymet Alanlar
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
462.590 194.059 656.649 284.399 110.249 394.648
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
7.412 6.387
Kredilerden Alınan Faizler
4.637 4.157
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1
Bankalardan Alınan Faizler
49 129
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
764 1.191
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
204 364
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
204 364
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
707 322
Diğer Faiz Gelirleri
1.050 224
FAİZ GİDERLERİ (-)
-63 -69
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
0 -69
Diğer Faiz Giderleri
-63
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
7.349 6.318
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
19 14
Alınan Ücret ve Komisyonlar
394 202
Gayri Nakdi Kredilerden
394 202
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-375 -188
Diğer
-375 -188
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.726 3.413
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
649 373
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
5.077 3.040
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
117 244
FAALİYET BRÜT KÂRI
13.211 9.989
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
-2.290 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.452 -1.201
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.970 -1.389
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.499 7.399
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.499 7.399
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-1.493 -1.405
Cari Vergi Karşılığı
-2.073 -1.418
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
580 13
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
4.006 5.994
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.006 5.994
Grubun Karı (Zararı)
4.006 5.994
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
60.000 2.375 -11 94.023 7.818 164.205 0 164.205
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
60.000 2.375 -11 94.023 7.818 164.205 0 164.205
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5 5.994 5.989 0 5.989
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 2.375 -16 94.023 7.818 5.994 170.194 0 170.194
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
60.000 2.375 -17 101.841 26.497 190.696 190.696
Yeni Bakiye
60.000 2.375 -17 101.841 26.497 190.696 190.696
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 4.006 4.023 4.023
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 2.375 0 101.841 26.497 4.006 194.719 194.719
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
41.452 39.810 81.262 37.561 15.277 52.838
Nakit ve Nakit Benzerleri
40.698 39.778 80.476 32.941 15.249 48.190
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
127 498 625 374 4.329 4.703
Bankalar
55 39.280 39.335 20.062 10.920 30.982
Para Piyasalarından Alacaklar
40.516 40.516 12.505 0 12.505
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0
Diğer Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
160 160 3.125 0 3.125
Devlet Borçlanma Senetleri
0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
160 160 160 160
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 2.965 2.965
Türev Finansal Varlıklar
594 32 626 1.495 28 1.523
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
594 32 626 1.495 28 1.523
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
114.750 56.828 171.578 111.052 53.386 164.438
Krediler
107.542 107.542 103.534 103.534
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
7.208 56.828 64.036 7.518 53.386 60.904
Faktoring Alacakları
0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0
Diğer Finansal Varlıklar
0
Donuk Alacaklar
1.201 1.201 1.201 1.201
Özel Karşılıklar (-)
-1.201 -1.201 -1.201 -1.201
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0
Konsolide Edilmeyenler
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.032 1.032 854 854
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
900 900 1.032 0 1.032
Şerefiye
0
Diğer
900 900 1.032 1.032
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
3.471 3.471 3.471 3.471
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
371 371 0 0
DİĞER AKTİFLER
3.487 10.447 13.934 2.464 5.702 8.166
VARLIKLAR TOPLAMI
165.463 107.085 272.548 156.434 74.365 230.799
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
0 0 0 0 0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
Tahviller
0
FONLAR
399 64.144 64.543 426 26.633 27.059
Müstakrizlerin Fonları
399 64.144 64.543 426 26.633 27.059
Diğer
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 239 239 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 239 239 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
10.164 10.164 7.953 0 7.953
Genel Karşılıklar
8.476 8.476 6.185 6.185
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.688 1.688 1.768 1.768
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0
Diğer Karşılıklar
0
CARİ VERGİ BORCU
2.559 2.559 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
257 67 324 107 60 167
ÖZKAYNAKLAR
194.719 194.719 190.696 0 190.696
Ödenmiş Sermaye
60.000 60.000 60.000 60.000
Sermaye Yedekleri
2.375 2.375 2.375 0 2.375
Hisse Senedi İhraç Primleri
0
Hisse Senedi İptal Karları
0
Diğer Sermaye Yedekleri
2.375 2.375 2.375 2.375
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 -17 -17
Kar Yedekleri
101.841 101.841 101.841 0 101.841
Yasal Yedekler
5.347 5.347 5.347 5.347
Statü Yedekleri
0
Olağanüstü Yedekler
96.494 96.494 96.494 96.494
Diğer Kar Yedekleri
0
Kar veya Zarar
30.503 30.503 26.497 0 26.497
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
26.497 26.497 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.006 4.006 26.497 26.497
Azınlık Payları
0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
208.098 64.450 272.548 204.106 26.693 230.799
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.006 5.994
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
17 -5
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
17 -5
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
17 -5
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.023 5.989
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.369 1.261
Alınan Faizler
7.512 6.154
Ödenen Faizler
-63 -69
Alınan Ücret ve Komisyonlar
394 202
Elde Edilen Diğer Kazançlar
6.979 3.482
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.452 -2.140
Ödenen Vergiler
-5.234 -3.463
Diğer
-5.767 -2.905
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
23.285 -30.770
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.136 175
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-7.131 -1.256
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-6.720 -6.043
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
37.484 -4.260
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-22.164
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
788 2.778
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
25.654 -29.509
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
3.441 5.891
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-356 -334
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.689
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.753
Diğer
44 -464
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.191 3.162
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
32.286 -20.456
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
48.190 83.653
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
80.476 63.197
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030445
BIST