***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
15.08.2022 20:39
***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
545.183 232.604 777.787 254.799 110.249 365.048
GARANTİ VE KEFALETLER
545.183 92.700 637.883 240.154 67.880 308.034
Teminat Mektupları
545.183 14.033 559.216 240.154 11.674 251.828
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0
Diğer Teminat Mektupları
545.183 14.033 559.216 240.154 11.674 251.828
Banka Kredileri
0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0
Diğer Banka Kabulleri
0
Akreditifler
0 0 0
Belgeli Akreditifler
0
Diğer Akreditifler
0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0
Diğer Cirolar
0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0
Faktoring Garantilerinden
0
Diğer Garantilerimizden
78.667 78.667 56.206 56.206
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0
TAAHHÜTLER
0 69.949 69.949 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 69.949 69.949 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
69.949 69.949 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 69.955 69.955 14.645 42.369 57.014
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 69.955 69.955 14.645 42.369 57.014
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 69.955 69.955 14.645 42.369 57.014
Swap Para Alım İşlemleri
0 34.911 34.911 14.645 14.709 29.354
Swap Para Satım İşlemleri
35.044 35.044 27.660 27.660
Swap Faiz Alım İşlemleri
0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0
Para Satım Opsiyonları
0
Faiz Alım Opsiyonları
0
Faiz Satım Opsiyonları
0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0
Futures Para Satım İşlemleri
0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0
Diğer
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
28.850 28.850 29.600 0 29.600
EMANET KIYMETLER
0 0 750 0 750
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0
Tahsile Alınan Çekler
0 750 750
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0
Diğer Emanet Kıymetler
0
Emanet Kıymet Alanlar
0
REHİNLİ KIYMETLER
28.850 28.850 28.850 0 28.850
Menkul Kıymetler
0
Teminat Senetleri
850 850 850 850
Emtia
0
Varant
0
Gayrimenkul
28.000 28.000 28.000 28.000
Diğer Rehinli Kıymetler
0
Rehinli Kıymet Alanlar
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
574.033 232.604 806.637 284.399 110.249 394.648
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
15.139 14.083 7.727 7.696
Kredilerden Alınan Faizler
11.271 9.898 6.634 5.741
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1 3 3
Bankalardan Alınan Faizler
66 211 17 82
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
948 1.718 184 527
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
204 496 0 132
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
204 496 132
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
1.853 1.030 1.146 708
Diğer Faiz Gelirleri
796 727 -254 503
FAİZ GİDERLERİ (-)
-63 -102 0 -33
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
0 -102 -33
Diğer Faiz Giderleri
-63
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
15.076 13.981 7.727 7.663
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
139 -4 120 -18
Alınan Ücret ve Komisyonlar
865 395 471 193
Gayri Nakdi Kredilerden
865 395 471 193
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-726 -399 -351 -211
Diğer
-726 -399 -351 -211
TEMETTÜ GELİRLERİ
259 0 259
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
8.809 4.874 3.083 1.461
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.602 349 953 -24
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
7.207 4.525 2.130 1.485
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
96 427 -21 183
FAALİYET BRÜT KÂRI
24.379 19.278 11.168 9.289
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
-2.896 -209 -606 -209
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-4.012 -2.509 -2.560 -1.308
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.812 -2.918 -2.842 -1.529
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
10.659 13.642 5.160 6.243
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.659 13.642 5.160 6.243
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-3.243 -3.413 -1.750 -2.008
Cari Vergi Karşılığı
-3.821 -3.460 -1.748 -2.042
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
578 47 -2 34
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
7.416 10.229 3.410 4.235
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
7.416 10.229 3.410 4.235
Grubun Karı (Zararı)
7.416 10.229 3.410 4.235
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
60.000 2.375 -11 94.023 0 7.818 164.205 0 164.205
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
60.000 2.375 -11 94.023 0 7.818 164.205 0 164.205
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11 10.229 10.240 0 10.240
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
7.818 -7.818 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.818 -7.818 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 2.375 0 101.841 0 10.229 174.445 0 174.445
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
60.000 2.375 -17 101.841 0 26.497 190.696 190.696
Yeni Bakiye
60.000 2.375 -17 101.841 0 26.497 190.696 190.696
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 7.416 7.433 7.433
Kar Dağıtımı
26.497 -26.497
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26.497 -26.497
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 2.375 0 128.338 0 7.416 198.129 198.129
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.809 5.593 12.402 37.561 15.277 52.838
Nakit ve Nakit Benzerleri
6.649 5.465 12.114 32.941 15.249 48.190
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
206 525 731 374 4.329 4.703
Bankalar
190 4.940 5.130 20.062 10.920 30.982
Para Piyasalarından Alacaklar
6.253 6.253 12.505 0 12.505
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0
Diğer Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
160 160 3.125 0 3.125
Devlet Borçlanma Senetleri
0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
160 160 160 160
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 2.965 2.965
Türev Finansal Varlıklar
0 128 128 1.495 28 1.523
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 128 128 1.495 28 1.523
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
160.935 51.840 212.775 111.052 53.386 164.438
Krediler
154.049 154.049 103.534 103.534
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
6.886 51.840 58.726 7.518 53.386 60.904
Faktoring Alacakları
0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0
Diğer Finansal Varlıklar
0
Donuk Alacaklar
1.201 1.201 1.201 1.201
Özel Karşılıklar (-)
-1.201 -1.201 -1.201 -1.201
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0
Konsolide Edilmeyenler
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.787 1.787 854 854
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.235 1.235 1.032 0 1.032
Şerefiye
0
Diğer
1.235 1.235 1.032 1.032
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
3.471 3.471 3.471 3.471
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
369 369 0 0
DİĞER AKTİFLER
2.912 11.634 14.546 2.464 5.702 8.166
VARLIKLAR TOPLAMI
177.518 69.067 246.585 156.434 74.365 230.799
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
0 0 0 0 0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
Tahviller
0
FONLAR
526 34.138 34.664 426 26.633 27.059
Müstakrizlerin Fonları
526 34.138 34.664 426 26.633 27.059
Diğer
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 140 140 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 140 140 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
11.083 11.083 7.953 0 7.953
Genel Karşılıklar
9.081 9.081 6.185 6.185
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.002 2.002 1.768 1.768
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0
Diğer Karşılıklar
0
CARİ VERGİ BORCU
2.328 2.328 4.715 4.715
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 209 209
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
166 75 241 107 60 167
ÖZKAYNAKLAR
198.129 198.129 190.696 0 190.696
Ödenmiş Sermaye
60.000 60.000 60.000 60.000
Sermaye Yedekleri
2.375 2.375 2.375 0 2.375
Hisse Senedi İhraç Primleri
0
Hisse Senedi İptal Karları
0
Diğer Sermaye Yedekleri
2.375 2.375 2.375 2.375
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 -17 -17
Kar Yedekleri
128.338 128.338 101.841 0 101.841
Yasal Yedekler
6.672 6.672 5.347 5.347
Statü Yedekleri
0
Olağanüstü Yedekler
121.666 121.666 96.494 96.494
Diğer Kar Yedekleri
0
Kar veya Zarar
7.416 7.416 26.497 0 26.497
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
7.416 7.416 26.497 26.497
Azınlık Payları
0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
212.232 34.353 246.585 204.106 26.693 230.799
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.416 10.229
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
17 11 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
17 11
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
17 11
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.433 10.240 0 0
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
7.466 7.434
Alınan Faizler
15.232 13.856
Ödenen Faizler
-63 -102
Alınan Temettüler
259
Alınan Ücret ve Komisyonlar
865 395
Elde Edilen Diğer Kazançlar
10.439 5.220
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.012 -2.509
Ödenen Vergiler
-7.642 -2.553
Diğer
-7.612 -6.873
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-48.502 -42.313
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.534 81
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-48.321 -28.972
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-7.000 -4.010
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
7.605 3.614
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-13.969
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
748 943
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-41.036 -34.879
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
2.372 8.499
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.304 -70
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.578
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.251
Diğer
-575 -9
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.587 4.897
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-36.077 -21.483
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
48.190 83.653
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
12.113 62.170
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055670
BIST