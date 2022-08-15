***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER545.183 232.604 777.787 254.799 110.249 365.048GARANTİ VE KEFALETLER545.183 92.700 637.883 240.154 67.880 308.034Teminat Mektupları545.183 14.033 559.216 240.154 11.674 251.828Devlet İhale Kanunu Kapsamına GirenlerDış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla VerilenlerDiğer Teminat Mektupları545.183 14.033 559.216 240.154 11.674 251.828Banka Kredileri0 0 0İthalat Kabul KredileriDiğer Banka KabulleriAkreditifler0 0 0Belgeli AkreditiflerDiğer AkreditiflerGaranti Verilen PrefinansmanlarCirolar0 0 0T.C. Merkez Bankasına CirolarDiğer CirolarMenkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma GarantilerimizdenFaktoring GarantilerindenDiğer Garantilerimizden78.667 78.667 56.206 56.206Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0TAAHHÜTLER0 69.949 69.949 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 69.949 69.949 0 0 0Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri69.949 69.949 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak TaahhütleriKullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriMenkul Kıymet İhracına Aracılık TaahhütleriZorunlu Karşılık Ödeme TaahhüdüÇekler İçin Ödeme Taahhütleriİhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon YükümlülükleriKredi Kartı Harcama Limit TaahhütleriKredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama TaahhütleriAçığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden AlacaklarAçığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden BorçlarDiğer Cayılamaz TaahhütlerCayılabilir Taahhütler0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis TaahhütleriDiğer Cayılabilir TaahhütlerTÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 69.955 69.955 14.645 42.369 57.014Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerYurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerAlım Satım Amaçlı İşlemler0 69.955 69.955 14.645 42.369 57.014Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri0 69.955 69.955 14.645 42.369 57.014Swap Para Alım İşlemleri0 34.911 34.911 14.645 14.709 29.354Swap Para Satım İşlemleri35.044 35.044 27.660 27.660Swap Faiz Alım İşlemleriSwap Faiz Satım İşlemleriPara, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0Para Alım OpsiyonlarıPara Satım OpsiyonlarıFaiz Alım OpsiyonlarıFaiz Satım OpsiyonlarıMenkul Değerler Alım OpsiyonlarıMenkul Değerler Satım OpsiyonlarıFutures Para İşlemleri0 0 0Futures Para Alım İşlemleriFutures Para Satım İşlemleriFutures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleriFutures Faiz Satım İşlemleriDiğerEMANET VE REHİNLİ KIYMETLER28.850 28.850 29.600 0 29.600EMANET KIYMETLER0 0 750 0 750Müşteri Fon ve Portföy MevcutlarıEmanete Alınan Menkul DeğerlerTahsile Alınan Çekler0 750 750Tahsile Alınan Ticari SenetlerTahsile Alınan Diğer Kıymetlerİhracına Aracı Olunan KıymetlerDiğer Emanet KıymetlerEmanet Kıymet AlanlarREHİNLİ KIYMETLER28.850 28.850 28.850 0 28.850Menkul KıymetlerTeminat Senetleri850 850 850 850EmtiaVarantGayrimenkul28.000 28.000 28.000 28.000Diğer Rehinli KıymetlerRehinli Kıymet AlanlarKABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI574.033 232.604 806.637 284.399 110.249 394.648Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ15.139 14.083 7.727 7.696Kredilerden Alınan Faizler11.271 9.898 6.634 5.741Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler1 3 3Bankalardan Alınan Faizler66 211 17 82Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler948 1.718 184 527Menkul Değerlerden Alınan Faizler204 496 0 132Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar204 496 132Finansal Kiralama Faiz Gelirleri1.853 1.030 1.146 708Diğer Faiz Gelirleri796 727 -254 503FAİZ GİDERLERİ (-)-63 -102 0 -33Kullanılan Kredilere Verilen Faizler0 -102 -33Diğer Faiz Giderleri-63NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ15.076 13.981 7.727 7.663NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ139 -4 120 -18Alınan Ücret ve Komisyonlar865 395 471 193Gayri Nakdi Kredilerden865 395 471 193Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-726 -399 -351 -211Diğer-726 -399 -351 -211TEMETTÜ GELİRLERİ259 0 259TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)8.809 4.874 3.083 1.461Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)1.602 349 953 -24Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)7.207 4.525 2.130 1.485DİĞER FAALİYET GELİRLERİ96 427 -21 183FAALİYET BRÜT KÂRI24.379 19.278 11.168 9.289KREDİ KARŞILIKLARI (-)-2.896 -209 -606 -209PERSONEL GİDERLERİ (-)-4.012 -2.509 -2.560 -1.308DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-6.812 -2.918 -2.842 -1.529NET FAALİYET KARI (ZARARI)10.659 13.642 5.160 6.243BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.659 13.642 5.160 6.243SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-3.243 -3.413 -1.750 -2.008Cari Vergi Karşılığı-3.821 -3.460 -1.748 -2.042Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi578 47 -2 34SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)7.416 10.229 3.410 4.235DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI7.416 10.229 3.410 4.235Grubun Karı (Zararı)7.416 10.229 3.410 4.235Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler60.000 2.375 -11 94.023 0 7.818 164.205 0 164.205TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye60.000 2.375 -11 94.023 0 7.818 164.205 0 164.205Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11 10.229 10.240 0 10.240Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar Dağıtımı7.818 -7.818 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar7.818 -7.818 0DiğerDönem Sonu Bakiyeler60.000 2.375 0 101.841 0 10.229 174.445 0 174.445Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler60.000 2.375 -17 101.841 0 26.497 190.696 190.696Yeni Bakiye60.000 2.375 -17 101.841 0 26.497 190.696 190.696Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 7.416 7.433 7.433Kar Dağıtımı26.497 -26.497Yedeklere Aktarılan Tutarlar26.497 -26.497Dönem Sonu Bakiyeler60.000 2.375 0 128.338 0 7.416 198.129 198.129Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)6.809 5.593 12.402 37.561 15.277 52.838Nakit ve Nakit Benzerleri6.649 5.465 12.114 32.941 15.249 48.190Nakit Değerler ve Merkez Bankası206 525 731 374 4.329 4.703Bankalar190 4.940 5.130 20.062 10.920 30.982Para Piyasalarından Alacaklar6.253 6.253 12.505 0 12.505Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul DeğerlerDiğer Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar160 160 3.125 0 3.125Devlet Borçlanma SenetleriSermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler160 160 160 160Diğer Finansal Varlıklar0 0 2.965 2.965Türev Finansal Varlıklar0 128 128 1.495 28 1.523Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 128 128 1.495 28 1.523Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıİTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)160.935 51.840 212.775 111.052 53.386 164.438Krediler154.049 154.049 103.534 103.534Kiralama İşlemlerinden Alacaklar6.886 51.840 58.726 7.518 53.386 60.904Faktoring Alacaklarıİtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0 0Devlet Borçlanma SenetleriDiğer Finansal VarlıklarDonuk Alacaklar1.201 1.201 1.201 1.201Özel Karşılıklar (-)-1.201 -1.201 -1.201 -1.201SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkinORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0Konsolide EdilmeyenlerBağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali OrtaklıklarKonsolide Edilmeyen Mali Olmayan OrtaklıklarBirlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre DeğerlenenlerKonsolide EdilmeyenlerMADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)1.787 1.787 854 854MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.235 1.235 1.032 0 1.032ŞerefiyeDiğer1.235 1.235 1.032 1.032YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)3.471 3.471 3.471 3.471CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI369 369 0 0DİĞER AKTİFLER2.912 11.634 14.546 2.464 5.702 8.166VARLIKLAR TOPLAMI177.518 69.067 246.585 156.434 74.365 230.799YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0 0 0ALINAN KREDİLER0 0 0 0 0 0PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul KıymetlerTahvillerFONLAR526 34.138 34.664 426 26.633 27.059Müstakrizlerin Fonları526 34.138 34.664 426 26.633 27.059DiğerGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 140 140 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 140 140 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıFAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)0 0 0 0KARŞILIKLAR11.083 11.083 7.953 0 7.953Genel Karşılıklar9.081 9.081 6.185 6.185Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.002 2.002 1.768 1.768Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)Diğer KarşılıklarCARİ VERGİ BORCU2.328 2.328 4.715 4.715ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 209 209SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkinSERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0Diğer Borçlanma AraçlarıDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER166 75 241 107 60 167ÖZKAYNAKLAR198.129 198.129 190.696 0 190.696Ödenmiş Sermaye60.000 60.000 60.000 60.000Sermaye Yedekleri2.375 2.375 2.375 0 2.375Hisse Senedi İhraç PrimleriHisse Senedi İptal KarlarıDiğer Sermaye Yedekleri2.375 2.375 2.375 2.375Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerKâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 -17 -17Kar Yedekleri128.338 128.338 101.841 0 101.841Yasal Yedekler6.672 6.672 5.347 5.347Statü YedekleriOlağanüstü Yedekler121.666 121.666 96.494 96.494Diğer Kar YedekleriKar veya Zarar7.416 7.416 26.497 0 26.497Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı7.416 7.416 26.497 26.497Azınlık PaylarıYÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI212.232 34.353 246.585 204.106 26.693 230.799Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)7.416 10.229DİĞER KAPSAMLI GELİRLER17 11 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar17 11Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları17 11TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.433 10.240 0 0Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış TablosuBANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı7.466 7.434Alınan Faizler15.232 13.856Ödenen Faizler-63 -102Alınan Temettüler259Alınan Ücret ve Komisyonlar865 395Elde Edilen Diğer Kazançlar10.439 5.220Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-4.012 -2.509Ödenen Vergiler-7.642 -2.553Diğer-7.612 -6.873Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-48.502 -42.313Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.534 81Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-48.321 -28.972Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-7.000 -4.010Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)7.605 3.614Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-13.969Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)748 943Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-41.036 -34.879YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları2.372 8.499Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.304 -70Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar8.578Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4.251Diğer-575 -9FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net NakitYabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi2.587 4.897Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-36.077 -21.483Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar48.190 83.653Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar12.113 62.170http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055670BIST