***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER975.467 229.470 1.204.937 1.041.013 149.454 1.190.467GARANTİ VE KEFALETLER975.467 229.470 1.204.937 1.041.013 149.454 1.190.467Teminat Mektupları975.467 115.514 1.090.981 1.041.013 83.409 1.124.422Devlet İhale Kanunu Kapsamına GirenlerDış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla VerilenlerDiğer Teminat Mektupları975.467 115.514 1.090.981 1.041.013 83.409 1.124.422Banka Kredileri0 0 0İthalat Kabul KredileriDiğer Banka KabulleriAkreditifler0 0 0Belgeli AkreditiflerDiğer AkreditiflerGaranti Verilen PrefinansmanlarCirolar0 0 0T.C. Merkez Bankasına CirolarDiğer CirolarMenkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma GarantilerimizdenFaktoring GarantilerindenDiğer Garantilerimizden113.956 113.956 66.045 66.045Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak TaahhütleriKullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriMenkul Kıymet İhracına Aracılık TaahhütleriZorunlu Karşılık Ödeme TaahhüdüÇekler İçin Ödeme Taahhütleriİhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon YükümlülükleriKredi Kartı Harcama Limit TaahhütleriKredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama TaahhütleriAçığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden AlacaklarAçığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden BorçlarDiğer Cayılamaz TaahhütlerCayılabilir Taahhütler0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis TaahhütleriDiğer Cayılabilir TaahhütlerTÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerYurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerAlım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0Swap Faiz Alım İşlemleriSwap Faiz Satım İşlemleriPara, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0Para Alım OpsiyonlarıPara Satım OpsiyonlarıFaiz Alım OpsiyonlarıFaiz Satım OpsiyonlarıMenkul Değerler Alım OpsiyonlarıMenkul Değerler Satım OpsiyonlarıFutures Para İşlemleri0 0 0Futures Para Alım İşlemleriFutures Para Satım İşlemleriFutures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleriFutures Faiz Satım İşlemleriDiğerEMANET VE REHİNLİ KIYMETLER28.850 28.850 28.850 0 28.850EMANET KIYMETLER0 0 0 0 0Müşteri Fon ve Portföy MevcutlarıEmanete Alınan Menkul DeğerlerTahsile Alınan Çekler0 0 0Tahsile Alınan Ticari SenetlerTahsile Alınan Diğer Kıymetlerİhracına Aracı Olunan KıymetlerDiğer Emanet KıymetlerEmanet Kıymet AlanlarREHİNLİ KIYMETLER28.850 28.850 28.850 0 28.850Menkul KıymetlerTeminat Senetleri850 850 850 850EmtiaVarantGayrimenkul28.000 28.000 28.000 28.000Diğer Rehinli KıymetlerRehinli Kıymet AlanlarKABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.004.317 229.470 1.233.787 1.069.863 149.454 1.219.317Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ21.087 15.139 11.253 7.727Kredilerden Alınan Faizler13.813 11.271 6.778 6.634Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler9 1 6 0Bankalardan Alınan Faizler388 66 174 17Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler2.228 948 1.162 184Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.553 204 1.085 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.553 204 1.085 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri1.452 1.853 828 1.146Diğer Faiz Gelirleri1.644 796 1.220 -254FAİZ GİDERLERİ (-)-21 -63 -21 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-21 0 -21 0Diğer Faiz Giderleri0 -63NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ21.066 15.076 11.232 7.727NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ964 139 602 120Alınan Ücret ve Komisyonlar2.060 865 1.124 471Gayri Nakdi Kredilerden2.006 865 1.072 471Diğer54 52Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.096 -726 -522 -351Diğer-1.096 -726 -522 -351TEMETTÜ GELİRLERİ0 259 0 259TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)14.511 8.809 14.121 3.083Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)714 714Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-240 1.602 -259 953Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)14.037 7.207 13.666 2.130DİĞER FAALİYET GELİRLERİ3.927 96 -286 -21FAALİYET BRÜT KÂRI40.468 24.379 25.669 11.168KREDİ KARŞILIKLARI (-)-4.108 -2.896 -1.174 -606PERSONEL GİDERLERİ (-)-11.083 -4.012 -6.890 -2.560DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-10.039 -6.812 -5.078 -2.842NET FAALİYET KARI (ZARARI)15.238 10.659 12.527 5.160BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.238 10.659 12.527 5.160SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-4.073 -3.243 -3.596 -1.750Cari Vergi Karşılığı-3.971 -3.821 -3.434 -1.748Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-102 -102Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 578 -60 -2SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)11.165 7.416 8.931 3.410DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI11.165 7.416 8.931 3.410Grubun Karı (Zararı)11.165 7.416 8.931 3.410Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler60.000 2.375 -17 101.841 0 26.497 190.696 190.696TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye60.000 2.375 -17 101.841 0 26.497 190.696 190.696Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 7.416 7.433 7.433Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar Dağıtımı26.497 -26.497 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar26.497 -26.497 0DiğerDönem Sonu Bakiyeler60.000 2.375 0 128.338 0 7.416 198.129 198.129Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler60.000 2.375 0 128.337 0 10.774 201.486 201.486Yeni Bakiye60.000 2.375 0 128.337 0 10.774 201.486 201.486Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 11.165 11.165 11.165Kar Dağıtımı10.774 -10.774Yedeklere Aktarılan Tutarlar10.774 -10.774Dönem Sonu Bakiyeler60.000 2.375 0 139.111 0 11.165 212.651 212.651Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)37.088 22.204 59.292 41.744 22.762 64.506Nakit ve Nakit Benzerleri32.131 22.204 54.335 38.661 22.762 61.423Nakit Değerler ve Merkez Bankası811 846 1.657 553 503 1.056Bankalar184 21.358 21.542 96 22.259 22.355Para Piyasalarından Alacaklar31.136 0 31.136 38.012 0 38.012Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul DeğerlerDiğer Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4.957 4.957 3.083 0 3.083Devlet Borçlanma SenetleriSermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler160 160 160 160Diğer Finansal Varlıklar4.797 4.797 2.923 2.923Türev Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıİTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)161.587 79.979 241.566 160.246 45.644 205.890Krediler154.008 154.008 154.052 154.052Kiralama İşlemlerinden Alacaklar7.579 79.979 87.558 6.194 45.644 51.838Faktoring Alacaklarıİtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0 0Devlet Borçlanma SenetleriDiğer Finansal VarlıklarDonuk Alacaklar1.201 1.201 1.201 1.201Özel Karşılıklar (-)-1.201 -1.201 -1.201 -1.201SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkinORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0Konsolide EdilmeyenlerBağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali OrtaklıklarKonsolide Edilmeyen Mali Olmayan OrtaklıklarBirlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre DeğerlenenlerKonsolide EdilmeyenlerMADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)1.643 1.643 1.808 1.808MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)678 678 934 0 934ŞerefiyeDiğer678 678 934 934YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)3.471 3.471 3.471 3.471CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI393 393 495 495DİĞER AKTİFLER4.915 0 4.915 2.698 17.996 20.694VARLIKLAR TOPLAMI209.775 102.183 311.958 211.396 86.402 297.798YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0 0 0ALINAN KREDİLER0 0 0 0 0 0PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul KıymetlerTahvillerFONLAR1.234 76.478 77.712 399 76.893 77.292Müstakrizlerin Fonları1.234 76.478 77.712 399 76.893 77.292DiğerGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıFAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)0 0 0 0KARŞILIKLAR12.536 4.109 16.645 16.380 0 16.380Genel Karşılıklar10.364 4.109 14.473 13.791 13.791Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.172 2.172 2.589 2.589Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)Diğer KarşılıklarCARİ VERGİ BORCU4.833 4.833 2.093 2.093ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkinSERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0Diğer Borçlanma AraçlarıDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER0 117 117 462 85 547ÖZKAYNAKLAR212.651 212.651 201.486 0 201.486Ödenmiş Sermaye60.000 60.000 60.000 60.000Sermaye Yedekleri2.375 2.375 2.375 0 2.375Hisse Senedi İhraç PrimleriHisse Senedi İptal KarlarıDiğer Sermaye Yedekleri2.375 2.375 2.375 2.375Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerKâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0Kar Yedekleri139.111 139.111 128.337 0 128.337Yasal Yedekler7.210 7.210 6.671 6.671Statü YedekleriOlağanüstü Yedekler131.901 131.901 121.666 121.666Diğer Kar YedekleriKar veya Zarar11.165 11.165 10.774 0 10.774Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı11.165 11.165 10.774 10.774Azınlık PaylarıYÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI231.254 80.704 311.958 220.820 76.978 297.798Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)11.165 7.416DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 17 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 17Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 17TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.165 7.433 0 0Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Nakit Akış TablosuBANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı7.481 7.466Alınan Faizler20.077 15.232Ödenen Faizler-21 -63Alınan Temettüler0 259Alınan Ücret ve Komisyonlar2.060 865Elde Edilen Diğer Kazançlar18.438 10.439Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-11.083 -4.012Ödenen Vergiler-4.072 -7.642Diğer-17.918 -7.612Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-21.839 -48.502Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-820 -1.534Kredilerdeki Net (Artış) Azalış0 -48.321Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-21.742 -7.000Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)420 7.605Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)303 748Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-14.358 -41.036YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-299 2.372Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-248 -1.304Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarElden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 4.251Diğer-51 -575FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net NakitYabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi7.569 2.587Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-7.088 -36.077Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar61.423 48.190Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar54.335 12.113http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183549BIST