***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
10.08.2023 15:17
***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
975.467 229.470 1.204.937 1.041.013 149.454 1.190.467
GARANTİ VE KEFALETLER
975.467 229.470 1.204.937 1.041.013 149.454 1.190.467
Teminat Mektupları
975.467 115.514 1.090.981 1.041.013 83.409 1.124.422
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0
Diğer Teminat Mektupları
975.467 115.514 1.090.981 1.041.013 83.409 1.124.422
Banka Kredileri
0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0
Diğer Banka Kabulleri
0
Akreditifler
0 0 0
Belgeli Akreditifler
0
Diğer Akreditifler
0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0
Diğer Cirolar
0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0
Faktoring Garantilerinden
0
Diğer Garantilerimizden
113.956 113.956 66.045 66.045
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0
Para Satım Opsiyonları
0
Faiz Alım Opsiyonları
0
Faiz Satım Opsiyonları
0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0
Futures Para Satım İşlemleri
0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0
Diğer
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
28.850 28.850 28.850 0 28.850
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0 0
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0
Diğer Emanet Kıymetler
0
Emanet Kıymet Alanlar
0
REHİNLİ KIYMETLER
28.850 28.850 28.850 0 28.850
Menkul Kıymetler
0
Teminat Senetleri
850 850 850 850
Emtia
0
Varant
0
Gayrimenkul
28.000 28.000 28.000 28.000
Diğer Rehinli Kıymetler
0
Rehinli Kıymet Alanlar
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.004.317 229.470 1.233.787 1.069.863 149.454 1.219.317
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
21.087 15.139 11.253 7.727
Kredilerden Alınan Faizler
13.813 11.271 6.778 6.634
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
9 1 6 0
Bankalardan Alınan Faizler
388 66 174 17
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
2.228 948 1.162 184
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.553 204 1.085 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.553 204 1.085 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
1.452 1.853 828 1.146
Diğer Faiz Gelirleri
1.644 796 1.220 -254
FAİZ GİDERLERİ (-)
-21 -63 -21 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-21 0 -21 0
Diğer Faiz Giderleri
0 -63
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
21.066 15.076 11.232 7.727
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
964 139 602 120
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.060 865 1.124 471
Gayri Nakdi Kredilerden
2.006 865 1.072 471
Diğer
54 52
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.096 -726 -522 -351
Diğer
-1.096 -726 -522 -351
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 259 0 259
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
14.511 8.809 14.121 3.083
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
714 714
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-240 1.602 -259 953
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
14.037 7.207 13.666 2.130
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
3.927 96 -286 -21
FAALİYET BRÜT KÂRI
40.468 24.379 25.669 11.168
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
-4.108 -2.896 -1.174 -606
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-11.083 -4.012 -6.890 -2.560
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-10.039 -6.812 -5.078 -2.842
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
15.238 10.659 12.527 5.160
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.238 10.659 12.527 5.160
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-4.073 -3.243 -3.596 -1.750
Cari Vergi Karşılığı
-3.971 -3.821 -3.434 -1.748
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-102 -102
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 578 -60 -2
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
11.165 7.416 8.931 3.410
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
11.165 7.416 8.931 3.410
Grubun Karı (Zararı)
11.165 7.416 8.931 3.410
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
60.000 2.375 -17 101.841 0 26.497 190.696 190.696
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
60.000 2.375 -17 101.841 0 26.497 190.696 190.696
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 7.416 7.433 7.433
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
26.497 -26.497 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26.497 -26.497 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 2.375 0 128.338 0 7.416 198.129 198.129
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
60.000 2.375 0 128.337 0 10.774 201.486 201.486
Yeni Bakiye
60.000 2.375 0 128.337 0 10.774 201.486 201.486
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 11.165 11.165 11.165
Kar Dağıtımı
10.774 -10.774
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
10.774 -10.774
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 2.375 0 139.111 0 11.165 212.651 212.651
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
37.088 22.204 59.292 41.744 22.762 64.506
Nakit ve Nakit Benzerleri
32.131 22.204 54.335 38.661 22.762 61.423
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
811 846 1.657 553 503 1.056
Bankalar
184 21.358 21.542 96 22.259 22.355
Para Piyasalarından Alacaklar
31.136 0 31.136 38.012 0 38.012
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0
Diğer Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.957 4.957 3.083 0 3.083
Devlet Borçlanma Senetleri
0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
160 160 160 160
Diğer Finansal Varlıklar
4.797 4.797 2.923 2.923
Türev Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
161.587 79.979 241.566 160.246 45.644 205.890
Krediler
154.008 154.008 154.052 154.052
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
7.579 79.979 87.558 6.194 45.644 51.838
Faktoring Alacakları
0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0
Diğer Finansal Varlıklar
0
Donuk Alacaklar
1.201 1.201 1.201 1.201
Özel Karşılıklar (-)
-1.201 -1.201 -1.201 -1.201
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0
Konsolide Edilmeyenler
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.643 1.643 1.808 1.808
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
678 678 934 0 934
Şerefiye
0
Diğer
678 678 934 934
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
3.471 3.471 3.471 3.471
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
393 393 495 495
DİĞER AKTİFLER
4.915 0 4.915 2.698 17.996 20.694
VARLIKLAR TOPLAMI
209.775 102.183 311.958 211.396 86.402 297.798
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
0 0 0 0 0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
Tahviller
0
FONLAR
1.234 76.478 77.712 399 76.893 77.292
Müstakrizlerin Fonları
1.234 76.478 77.712 399 76.893 77.292
Diğer
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
12.536 4.109 16.645 16.380 0 16.380
Genel Karşılıklar
10.364 4.109 14.473 13.791 13.791
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.172 2.172 2.589 2.589
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0
Diğer Karşılıklar
0
CARİ VERGİ BORCU
4.833 4.833 2.093 2.093
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
0 117 117 462 85 547
ÖZKAYNAKLAR
212.651 212.651 201.486 0 201.486
Ödenmiş Sermaye
60.000 60.000 60.000 60.000
Sermaye Yedekleri
2.375 2.375 2.375 0 2.375
Hisse Senedi İhraç Primleri
0
Hisse Senedi İptal Karları
0
Diğer Sermaye Yedekleri
2.375 2.375 2.375 2.375
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0
Kar Yedekleri
139.111 139.111 128.337 0 128.337
Yasal Yedekler
7.210 7.210 6.671 6.671
Statü Yedekleri
0
Olağanüstü Yedekler
131.901 131.901 121.666 121.666
Diğer Kar Yedekleri
0
Kar veya Zarar
11.165 11.165 10.774 0 10.774
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
11.165 11.165 10.774 10.774
Azınlık Payları
0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
231.254 80.704 311.958 220.820 76.978 297.798
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.165 7.416
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 17 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 17
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 17
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.165 7.433 0 0
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
7.481 7.466
Alınan Faizler
20.077 15.232
Ödenen Faizler
-21 -63
Alınan Temettüler
0 259
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.060 865
Elde Edilen Diğer Kazançlar
18.438 10.439
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-11.083 -4.012
Ödenen Vergiler
-4.072 -7.642
Diğer
-17.918 -7.612
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-21.839 -48.502
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-820 -1.534
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
0 -48.321
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-21.742 -7.000
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
420 7.605
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
303 748
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-14.358 -41.036
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-299 2.372
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-248 -1.304
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 4.251
Diğer
-51 -575
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
7.569 2.587
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-7.088 -36.077
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
61.423 48.190
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
54.335 12.113
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183549
BIST