***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
23.03.2021 11:39
***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklamalar
DİLER YATIRIM BANKASI 2020 YILINA AİT YILLIK FAALİYET RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919907
BIST
15:541.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,44
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.388
En Düşük
1.256
15:547,8580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0761
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
15:549,3679
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1088
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
15:54441,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 7,02
|Açılış
|: 441,19
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler15:54
|YAPRK
|107,90
|6.996.819
|% 9,99
|
|SASA
|43,64
|728.332.439
|% 9,98
|
|KSTUR
|278,70
|621.040
|% 9,98
|
|ORMA
|18,51
|795.204
|% 9,98
|
|TRILC
|34,44
|156.193.195
|% 9,96
|
|OZRDN
|8,10
|2.462.449
|% -10,00
|
|MERIT
|230,90
|1.110.629
|% -9,98
|
|DIRIT
|5,43
|348.992
|% -9,95
|
|IDEAS
|61,65
|8.688.150
|% -9,93
|
|GSRAY
|3,78
|231.547.040
|% -9,79
|
|GARAN
|7,32
|8.528.510.427
|% -8,27
|
|FROTO
|211,60
|1.696.855.355
|% 2,92
|
|EREGL
|15,52
|1.659.979.928
|% 5,51
|
|AKBNK
|4,93
|1.625.904.837
|% -7,50
|
|KOZAL
|115,10
|955.187.491
|% 4,83
|
|GARAN
|7,32
|8.528.510.427
|% -8,27
|
|AKBNK
|4,93
|1.625.904.837
|% -7,50
|
|YKBNK
|2,26
|666.634.404
|% -5,44
|
|EKGYO
|1,87
|454.606.086
|% -1,06
|
|TSKB
|1,40
|336.677.756
|% -4,76
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8527
|7,8580
|% 0,98
|
|Euro
|9,3276
|9,3679
|% 1,18
|
|Sterlin
|10,8331
|10,8874
|% 0,93
|
|Frank
|8,4360
|8,4868
|% 0,71
|
|Riyal
|2,0942
|2,1047
|% 1,45
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|0,43
|
|Altın Gr.
|440
|440
|6,25
|
|Cumhuriyet
|2.912
|2.956
|21,00
|
|Tam
|2.894
|2.969
|15,91
|
|Yarım
|1.399
|1.437
|7,96
|
|Çeyrek
|702
|718
|3,84
|
|Gümüş.Ons
|25,62
|25,66
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,05
|
|B. Petrol
|62,03
|62,03
|-2,59
|
Seans Raporu
15:54
daha fazla
-
16:06OTKAR
Yüzde 7.55 oranında artışla 380.50 lira fiyatla işlem gören hissede 884, 630 adet işlem
-
16:05OTKAR
Yüzde 7.57 oranında artışla 380.60 lira fiyatla işlem gören hissede 883, 476 adet işlem
-
16:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, EREGL, KOZAL
-
16:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 12 kaybederek (% -0.34 ) 1, 191
-
16:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRILC, KAPLM, IZFAS, KSTUR, SASA, YESIL, ORMA, KUTPO, UMPAS, EMNIS