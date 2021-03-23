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***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

23.03.2021 11:39



***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklamalar

DİLER YATIRIM BANKASI 2020 YILINA AİT YILLIK FAALİYET RAPORU




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919907


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BIST En Aktif Hisseler15:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAPRK 107,90 6.996.819 % 9,99  
SASA 43,64 728.332.439 % 9,98  
KSTUR 278,70 621.040 % 9,98  
ORMA 18,51 795.204 % 9,98  
TRILC 34,44 156.193.195 % 9,96  
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15:54 Alış Satış %  
Dolar 7,8527 7,8580 % 0,98  
Euro 9,3276 9,3679 % 1,18  
Sterlin 10,8331 10,8874 % 0,93  
Frank 8,4360 8,4868 % 0,71  
Riyal 2,0942 2,1047 % 1,45  
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15:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.739 1.740 0,43  
Altın Gr. 440 440 6,25  
Cumhuriyet 2.912 2.956 21,00  
Tam 2.894 2.969 15,91  
Yarım 1.399 1.437 7,96  
Çeyrek 702 718 3,84  
Gümüş.Ons 25,62 25,66 -0,12  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 0,05  
B. Petrol 62,03 62,03 -2,59  
Seans Raporu 15:54
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