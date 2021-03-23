***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarDİLER YATIRIM BANKASI 2020 YILINA AİT YILLIK FAALİYET RAPORUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919907BIST