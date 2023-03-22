***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi17/03/2023Karar Sayısı2023/628SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı31.12.2022 dönemi Yıllık Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127190BIST