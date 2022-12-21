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***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

21.12.2022 13:35
***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Dİler Yatırım Bankası A.Ş. Borçlanma Aracı İhraç Lİmit Belgesi Başvurusuna ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 06.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8) hükümlerine uygun olarak, Bankamız Esas Sözleşmesi 12. Maddesinin Yönetim Kurulu'na borçlanma aracı ihraç etme konusunda verdiği yetkiye istinaden, 500.000.000.-(Beşyüz Milyon)'TL'ye kadar nominal değerde borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin (tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya) 1 yıllık dönem içerisinde yurt içinde, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, kupon ödemeli veya ödemesiz, satışı suretiyle ihraç edilmesine,söz konusu ihraçlara ilişkin tüm sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın tanzim ve düzenlenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir. Bşavuru belgelerinin hazırlanmasına müteakip Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına başvurulacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088946


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Tam 7.354 7.403 6,00  
Yarım 3.561 3.619 3,00  
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