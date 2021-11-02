***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.11.2021 12:49
***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Maslak No1 Plaza Eski Büyükdere Caddesi No1 Kat:3 Maslak / İstanbul
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Maslak No1 Plaza Eski Büyükdere Caddesi No1 Kat:3 Maslak / İstanbul 0 212 2536630 0 212 2539454
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973931
BIST
14:471.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,93
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
14:479,6821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0797
|Açılış
|: 9,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
14:4711,2248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1015
|Açılış
|: 11,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
14:47555,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 3,07
|Açılış
|: 555,12
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler14:47
|IHAAS
|5,06
|27.400.786
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|77.049.702
|% 9,97
|
|ALBRK
|1,92
|102.134.718
|% 9,71
|
|ERBOS
|134,40
|276.067.509
|% 9,45
|
|PRKAB
|24,58
|165.615.469
|% 9,44
|
|NUGYO
|11,38
|32.173.116
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|32.777.687
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.250.167
|% -9,95
|
|CANTE
|12,93
|101.323.887
|% -9,90
|
|HEDEF
|3,40
|161.917.726
|% -9,81
|
|GARAN
|10,20
|2.996.137.713
|% 0,39
|
|THYAO
|15,52
|1.514.680.730
|% 0,19
|
|SISE
|8,75
|993.588.276
|% 1,51
|
|TSPOR
|5,09
|886.204.990
|% -5,21
|
|FROTO
|201,50
|850.793.747
|% 4,35
|
|EKGYO
|1,98
|717.556.103
|% -2,46
|
|GARAN
|10,20
|2.996.137.713
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,82
|817.197.946
|% -0,35
|
|TSKB
|1,38
|274.267.183
|% 0,73
|
|TSPOR
|5,09
|886.204.990
|% -5,21
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6765
|9,6821
|% 0,83
|
|Euro
|11,2161
|11,2248
|% 0,91
|
|Sterlin
|13,1413
|13,2072
|% 0,81
|
|Frank
|10,5660
|10,6296
|% 1,04
|
|Riyal
|2,5683
|2,5812
|% 0,63
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-3,55
|
|Altın Gr.
|554
|555
|2,50
|
|Cumhuriyet
|3.670
|3.726
|40,00
|
|Tam
|3.649
|3.741
|34,18
|
|Yarım
|1.764
|1.810
|16,53
|
|Çeyrek
|885
|905
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,58
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|83,01
|83,01
|-1,71
|
Seans Raporu
14:47
daha fazla
-
14:59TUREX
Yüzde 9.97 oranında artışla 13.35 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 971, 830 adet işlem
-
14:58PRKAB
Yüzde 9.44 oranında artışla 24.58 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 809, 952 adet işlem
-
14:57VERTU
Yüzde 6.42 oranında artışla 24.88 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 278, 510 adet işlem
-
14:56PRKAB
Yüzde 9.35 oranında artışla 24.56 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 797, 618 adet işlem
-
14:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 26 artarak (% 0.20 ) 1, 655