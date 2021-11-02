***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği
02.11.2021 12:41
***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )
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Şirket Merkezi Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Şirket Merkezi
Tersane Caddesi Diler Han No96 Kat:8 Karaköy Beyoğlu / İstanbul
Yeni Şirket Merkezi
Maslak No1 Plaza Eski Büyükdere Caddesi No1 Kat:3 Maslak / İstanbul
Değişiklik Tarihi
01/11/2021
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 24/05/2021 tarihinde toplanmıştır. Şirket Merkezimizin taşınması konusu görüşülmüştür.
Tersane Caddesi Diler Han No96 Kat:8 Karaköy Beyoğlu / İstanbul adresinde faaliyet gösteren Şirket Merkezimizin, Maslak No1 Plaza Eski Büyükdere Caddesi No1 Kat:3 Maslak / İstanbul adresine taşınmasına ve bu hususta gerekli tüm işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973929
BIST
14:511.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
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|: 1.533
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1.541
En Düşük
1.492
14:519,6827
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler14:51
|IHAAS
|5,06
|27.408.279
|% 10,00
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|TUREX
|13,35
|77.088.671
|% 9,97
|
|ALBRK
|1,92
|102.292.768
|% 9,71
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|PRKAB
|24,60
|166.087.990
|% 9,53
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|DOBUR
|70,35
|41.270.366
|% 9,24
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|NUGYO
|11,38
|32.173.685
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|32.788.275
|% -9,96
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|BASGZ
|31,14
|34.280.497
|% -9,95
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|CANTE
|12,93
|101.937.802
|% -9,90
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|HEDEF
|3,40
|161.924.054
|% -9,81
|
|GARAN
|10,19
|3.008.915.347
|% 0,30
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|THYAO
|15,54
|1.525.016.298
|% 0,32
|
|SISE
|8,74
|993.979.047
|% 1,39
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|TSPOR
|5,09
|887.240.771
|% -5,21
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|FROTO
|202,40
|859.819.612
|% 4,82
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|EKGYO
|1,98
|718.430.400
|% -2,46
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|GARAN
|10,19
|3.008.915.347
|% 0,30
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|YKBNK
|2,82
|825.341.800
|% -0,35
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|TSKB
|1,39
|274.322.165
|% 1,46
|
|TSPOR
|5,09
|887.240.771
|% -5,21
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|9,6817
|9,6827
|% 0,84
|
|Euro
|11,2222
|11,2299
|% 0,96
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|Sterlin
|13,1522
|13,2182
|% 0,90
|
|Frank
|10,5720
|10,6357
|% 1,10
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|Riyal
|2,5688
|2,5817
|% 0,65
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|14:51
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-3,82
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|Altın Gr.
|554
|554
|2,43
|
|Cumhuriyet
|3.672
|3.728
|42,00
|
|Tam
|3.653
|3.745
|38,08
|
|Yarım
|1.766
|1.811
|18,42
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|Çeyrek
|886
|906
|9,21
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|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|0,04
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|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,06
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|B. Petrol
|83,06
|83,06
|-1,66
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