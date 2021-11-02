***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziTersane Caddesi Diler Han No96 Kat:8 Karaköy Beyoğlu / İstanbulYeni Şirket MerkeziMaslak No1 Plaza Eski Büyükdere Caddesi No1 Kat:3 Maslak / İstanbulDeğişiklik Tarihi01/11/2021AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 24/05/2021 tarihinde toplanmıştır. Şirket Merkezimizin taşınması konusu görüşülmüştür.Tersane Caddesi Diler Han No96 Kat:8 Karaköy Beyoğlu / İstanbul adresinde faaliyet gösteren Şirket Merkezimizin, Maslak No1 Plaza Eski Büyükdere Caddesi No1 Kat:3 Maslak / İstanbul adresine taşınmasına ve bu hususta gerekli tüm işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973929BIST