***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
04.03.2020 14:48
***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/03/2020
Karar Sayısı
2020/537
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
31.12.2019 DÖNEMİ SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824160
BIST
16:12111.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 315,12
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.899
En Düşük
110.678
16:126,0930
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0106
|Açılış
|: 6,1030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
16:126,7818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0441
|Açılış
|: 6,7790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7687
16:12322,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 1,99
|Açılış
|: 322,87
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|17.552.885
|% 19,86
|
|OYAYO
|5,88
|3.501.193
|% 14,84
|
|YKGYO
|3,17
|29.673.486
|% 14,03
|
|OZBAL
|2,04
|13.969.998
|% 13,33
|
|NIBAS
|7,00
|3.671
|% 9,37
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|PKENT
|175,00
|53.703
|% -7,31
|
|SAMAT
|2,21
|6.905.508
|% -6,75
|
|AVGYO
|1,99
|123.654.223
|% -5,24
|
|DOKTA
|24,84
|330.414
|% -5,19
|
|ASELS
|30,22
|1.298.225.688
|% -0,85
|
|THYAO
|11,86
|847.047.204
|% -2,95
|
|KARSN
|1,93
|506.224.942
|% 1,58
|
|GARAN
|10,48
|490.783.433
|% 2,85
|
|HALKB
|6,36
|337.888.396
|% -2,00
|
|KARSN
|1,93
|506.224.942
|% 1,58
|
|EKGYO
|1,50
|188.672.487
|% 0,67
|
|ODAS
|2,13
|270.098.313
|% -2,29
|
|YKBNK
|2,57
|282.945.299
|% 0,39
|
|ADESE
|1,53
|157.021.247
|% -1,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7855
|7,8246
|% -0,08
|
|Frank
|6,3465
|6,3847
|% -0,22
|
|Riyal
|1,6205
|1,6286
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|10,03
|
|Altın Gr.
|323
|323
|1,94
|
|Cumhuriyet
|2.136
|2.168
|35,00
|
|Tam
|2.130
|2.183
|39,98
|
|Yarım
|1.030
|1.056
|19,34
|
|Çeyrek
|516
|528
|9,66
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,23
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|52,88
|52,88
|1,02
|
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