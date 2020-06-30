***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
30.06.2020 13:42
***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/06/2020
Karar Sayısı
202/548
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
31.03.2020 DÖNEMİ SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853439
BIST
14:59116.660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 817,02
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
14:596,8558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 6,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
14:597,6750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0325
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6716
14:59389,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,46
|Açılış
|: 389,26
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,18
|103.170.049
|% 10,00
|
|VKFYO
|3,30
|14.201.594
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.734.669
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|191.933.428
|% 9,98
|
|NATEN
|21,22
|10.099.532
|% 9,95
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|TSPOR
|7,08
|461.037.276
|% -6,72
|
|GLBMD
|4,51
|16.381.540
|% -6,43
|
|ULAS
|6,02
|6.350.308
|% -6,23
|
|YONGA
|26,00
|80.250
|% -3,70
|
|KRDMD
|3,22
|1.763.335.435
|% 3,21
|
|EKGYO
|2,00
|1.003.073.565
|% 4,17
|
|GARAN
|8,57
|799.335.538
|% 0,47
|
|KARSN
|2,96
|679.527.866
|% 4,23
|
|ASELS
|32,44
|576.460.248
|% 1,19
|
|KRDMD
|3,22
|1.763.335.435
|% 3,21
|
|EKGYO
|2,00
|1.003.073.565
|% 4,17
|
|IHLGM
|1,69
|533.093.022
|% 4,97
|
|SKBNK
|1,45
|377.040.331
|% 3,57
|
|KARSN
|2,96
|679.527.866
|% 4,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3833
|8,4253
|% -0,28
|
|Frank
|7,1765
|7,2197
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|-6,76
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|2.523
|2.542
|-9,00
|
|Tam
|2.597
|2.608
|-9,30
|
|Yarım
|1.262
|1.276
|-4,60
|
|Çeyrek
|631
|639
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,41
|41,41
|-0,46
|
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