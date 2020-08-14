***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
14.08.2020 15:19
***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/08/2020
Karar Sayısı
2020/551
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
30.06.2020 DÖNEMİ SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868996
BIST
16:331.084
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -16,51
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
16:337,3804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0395
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3824
En Düşük
7,3269
16:338,7333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0552
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7357
En Düşük
8,6435
16:33463,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,39
|Açılış
|: 463,40
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
464,19
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler16:33
|KENT
|2.289,90
|7.909.315
|% 10,00
|
|BAYRK
|7,27
|12.918.629
|% 9,98
|
|NETAS
|15,88
|84.211.387
|% 9,97
|
|AKSEN
|5,09
|151.998.570
|% 9,94
|
|FADE
|4,65
|3.764.747
|% 9,93
|
|RALYH
|16,11
|3.058.604
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|1.539.506
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.267.239
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|19.236.517
|% -9,95
|
|VKFYO
|8,78
|2.964.619
|% -9,95
|
|RTALB
|47,10
|1.067.664.406
|% 9,53
|
|EKGYO
|1,98
|942.793.869
|% 0,00
|
|THYAO
|11,10
|736.459.193
|% -0,36
|
|TUPRS
|78,45
|553.638.039
|% 0,06
|
|ASELS
|17,20
|516.460.139
|% -2,22
|
|EKGYO
|1,98
|942.793.869
|% 0,00
|
|TSKB
|1,10
|158.882.004
|% -1,79
|
|DOHOL
|2,06
|276.742.799
|% 1,48
|
|SKBNK
|1,46
|170.784.455
|% -2,01
|
|KRDMD
|2,76
|315.041.075
|% -1,78
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3780
|7,3804
|% 0,54
|
|Euro
|8,7246
|8,7333
|% 0,64
|
|Sterlin
|9,6573
|9,7057
|% 1,00
|
|Frank
|8,0799
|8,1286
|% 0,56
|
|Riyal
|1,9614
|1,9712
|% 0,52
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|-4,80
|
|Altın Gr.
|463
|463
|2,14
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.125
|34,00
|
|Tam
|3.070
|3.148
|39,20
|
|Yarım
|1.484
|1.523
|18,96
|
|Çeyrek
|744
|761
|9,48
|
|Gümüş.Ons
|26,95
|26,99
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,13
|
|B. Petrol
|44,80
|44,80
|-0,16
|