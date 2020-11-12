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***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

12.11.2020 15:00
GÜNCEL HABERLER



***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/11/2020
Karar Sayısı
2020/557
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. 30.09.2020 DÖNEMİ SORUMLULUK BEYANI



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888104


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BIST En Aktif Hisseler16:16
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 1.145,80 45.106.226 % 9,99  
BRISA 18,38 110.558.624 % 4,02  
BAKAB 18,84 15.535.972 % 2,11  
ATSYH 5,20 164.285 % 1,17  
ASELS 18,75 1.592.984.120 % 0,91  
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16:16 Alış Satış %  
Dolar 7,7322 7,7462 % -0,62  
Euro 9,1230 9,1527 % -0,39  
Sterlin 10,1304 10,1812 % -1,32  
Frank 8,4049 8,4556 % -0,71  
Riyal 2,0558 2,0662 % -0,75  
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16:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.871 1.872 7,79  
Altın Gr. 464 465 -2,41  
Cumhuriyet 3.085 3.132 -68,00  
Tam 3.070 3.150 -67,50  
Yarım 1.484 1.524 -32,65  
Çeyrek 744 762 -16,32  
Gümüş.Ons 24,18 24,22 -0,03  
Gümüş Gr. 5,99 5,99 -0,08  
B. Petrol 43,66 43,66 -0,13  
Seans Raporu 16:16
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