***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
12.11.2020 15:00
***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/11/2020
Karar Sayısı
2020/557
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. 30.09.2020 DÖNEMİ SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888104
BIST
16:161.275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,04
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.274
16:167,7462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0483
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,6745
16:169,1527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0361
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,0638
16:16464,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,70
|Açılış
|: 464,30
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler16:16
|BFREN
|1.145,80
|45.106.226
|% 9,99
|
|BRISA
|18,38
|110.558.624
|% 4,02
|
|BAKAB
|18,84
|15.535.972
|% 2,11
|
|ATSYH
|5,20
|164.285
|% 1,17
|
|ASELS
|18,75
|1.592.984.120
|% 0,91
|
|COSMO
|6,89
|226.761
|% -9,93
|
|BRYAT
|196,00
|127.516.248
|% -9,72
|
|BUCIM
|7,72
|97.121.256
|% -8,96
|
|ARSAN
|6,86
|28.879.349
|% -7,30
|
|ALCAR
|158,30
|153.345.604
|% -6,55
|
|AKBNK
|6,27
|1.987.621.149
|% 0,80
|
|ASELS
|18,75
|1.592.984.120
|% 0,91
|
|ARCLK
|27,10
|203.682.072
|% -2,24
|
|DOHOL
|2,58
|201.790.790
|% -1,15
|
|ALCAR
|158,30
|153.345.604
|% -6,55
|
|AKBNK
|6,27
|1.987.621.149
|% 0,80
|
|ASELS
|18,75
|1.592.984.120
|% 0,91
|
|DOHOL
|2,58
|201.790.790
|% -1,15
|
|BSOKE
|2,34
|123.958.156
|% -5,26
|
|AKENR
|2,21
|88.740.806
|% -3,49
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7322
|7,7462
|% -0,62
|
|Euro
|9,1230
|9,1527
|% -0,39
|
|Sterlin
|10,1304
|10,1812
|% -1,32
|
|Frank
|8,4049
|8,4556
|% -0,71
|
|Riyal
|2,0558
|2,0662
|% -0,75
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|7,79
|
|Altın Gr.
|464
|465
|-2,41
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.132
|-68,00
|
|Tam
|3.070
|3.150
|-67,50
|
|Yarım
|1.484
|1.524
|-32,65
|
|Çeyrek
|744
|762
|-16,32
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|5,99
|-0,08
|
|B. Petrol
|43,66
|43,66
|-0,13
|