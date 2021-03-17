***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
17.03.2021 11:16
***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/03/2021
Karar Sayısı
2021/565
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
31.12.2020 DÖNEMİ SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918663
BIST
12:461.586
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 16,04
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.575
12:467,4977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0125
|Açılış
|: 7,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5283
En Düşük
7,4818
12:468,9367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0130
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9672
En Düşük
8,9020
12:46418,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,49
|Açılış
|: 418,48
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler12:46
|TRILC
|23,56
|159.244.396
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|222.827.040
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,15
|385.264
|% 9,76
|
|UMPAS
|1,51
|143.014
|% 9,42
|
|LUKSK
|67,45
|16.324.642
|% 8,70
|
|ISBIR
|7.067,70
|1.342.863
|% -10,00
|
|DAGI
|2,95
|24.134.932
|% -6,94
|
|TACTR
|25,50
|22.083
|% -5,56
|
|ACSEL
|23,64
|7.739.461
|% -5,36
|
|DIRIT
|6,50
|62.030
|% -4,41
|
|SISE
|7,96
|855.988.835
|% 1,92
|
|KCHOL
|24,66
|583.234.596
|% 5,03
|
|THYAO
|14,85
|546.518.278
|% 0,75
|
|GARAN
|8,96
|455.367.595
|% 1,13
|
|SASA
|44,44
|426.743.009
|% 1,46
|
|SISE
|7,96
|855.988.835
|% 1,92
|
|EKGYO
|2,25
|209.761.564
|% 0,00
|
|KARSN
|4,43
|348.564.338
|% 3,75
|
|YKBNK
|2,73
|180.811.479
|% 0,74
|
|GSRAY
|4,26
|253.223.428
|% 2,90
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4975
|7,4977
|% 0,17
|
|Euro
|8,9322
|8,9367
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,3888
|10,4409
|% 0,16
|
|Frank
|8,0621
|8,1107
|% -0,03
|
|Riyal
|1,9925
|2,0025
|% 0,10
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|4,98
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.780
|2.822
|-1,00
|
|Tam
|2.766
|2.836
|-4,81
|
|Yarım
|1.337
|1.372
|-2,33
|
|Çeyrek
|671
|686
|-1,16
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,03
|
|B. Petrol
|68,07
|68,07
|-0,32
|