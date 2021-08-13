***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
13.08.2021 15:38
***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/08/2021
Karar Sayısı
2021/578
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. 30.06.2021 DÖNEMİ SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957962
BIST
16:581.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
16:588,5534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0126
|Açılış
|: 8,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
16:5810,0783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0150
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0956
En Düşük
10,0035
16:58484,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,47
|Açılış
|: 484,83
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
486,12
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler16:58
|VKING
|7,60
|4.392.658
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.639.089
|% 9,93
|
|PENTA
|65,35
|37.062.143
|% 9,92
|
|MEDTR
|36,86
|81.910.066
|% 9,90
|
|DARDL
|2,56
|9.145.406
|% 9,87
|
|IDGYO
|2,95
|13.991.468
|% -9,79
|
|COSMO
|9,47
|213.225
|% -7,16
|
|EDATA
|15,69
|11.226.327
|% -6,88
|
|KUYAS
|2,36
|6.230.840
|% -6,35
|
|SNKRN
|28,00
|294.881
|% -5,66
|
|GARAN
|9,27
|960.712.606
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,40
|858.176.565
|% 3,45
|
|SISE
|8,61
|685.246.830
|% 2,26
|
|TUPRS
|100,10
|581.221.368
|% 1,83
|
|THYAO
|12,43
|450.901.744
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,50
|310.815.670
|% -0,40
|
|KRDMD
|8,40
|858.176.565
|% 3,45
|
|GARAN
|9,27
|960.712.606
|% -0,22
|
|SISE
|8,61
|685.246.830
|% 2,26
|
|TSKB
|1,33
|91.756.652
|% 2,31
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5500
|8,5534
|% 0,15
|
|Euro
|10,0728
|10,0783
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,7921
|11,8513
|% 0,28
|
|Frank
|9,2622
|9,3180
|% 0,55
|
|Riyal
|2,2723
|2,2837
|% 0,07
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|14,95
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,40
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.270
|15,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|16,02
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|7,75
|
|Çeyrek
|777
|795
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,52
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,07
|
|B. Petrol
|71,17
|71,17
|-0,14
|