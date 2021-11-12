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***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

12.11.2021 15:35
***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/11/2021
Karar Sayısı
2021/584
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

30.09.2021 DÖNEMİ SORUMLULUK BEYANI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977392


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BIST En Aktif Hisseler15:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 112,50 27.165.713 % 9,97  
OYLUM 9,73 35.253.832 % 9,94  
HEDEF 3,55 51.825.458 % 9,91  
DOAS 45,18 257.136.885 % 8,82  
BERA 10,28 227.491.005 % 8,21  
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15:48 Alış Satış %  
Dolar 9,9391 9,9434 % 0,40  
Euro 11,3834 11,3877 % 0,33  
Sterlin 13,2722 13,3387 % 0,56  
Frank 10,7160 10,7806 % 0,12  
Riyal 2,6404 2,6536 % 0,28  
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15:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.853 1.854 -9,08  
Altın Gr. 592 592 -1,55  
Cumhuriyet 3.912 3.971 -21,00  
Tam 3.894 3.992 -19,28  
Yarım 1.882 1.931 -9,33  
Çeyrek 944 966 -4,66  
Gümüş.Ons 25,00 25,04 -0,21  
Gümüş Gr. 7,99 8,00 -0,03  
B. Petrol 81,34 81,34 -1,53  
Seans Raporu 15:48
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