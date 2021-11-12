***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
12.11.2021 15:35
***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/11/2021
Karar Sayısı
2021/584
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
30.09.2021 DÖNEMİ SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977392
BIST
15:481.637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 12,24
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.640
En Düşük
1.631
15:489,9442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0409
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
15:4811,3893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0389
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
15:48591,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -2,15
|Açılış
|: 591,11
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler15:48
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|35.253.832
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|51.825.458
|% 9,91
|
|DOAS
|45,18
|257.136.885
|% 8,82
|
|BERA
|10,28
|227.491.005
|% 8,21
|
|KZBGY
|32,02
|41.600.011
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|259.586.338
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|432.607.899
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,42
|89.214.506
|% -6,20
|
|PETKM
|7,56
|2.475.737.221
|% -1,18
|
|THYAO
|17,76
|1.253.093.369
|% 0,23
|
|GARAN
|10,66
|1.118.373.696
|% 0,57
|
|KRDMD
|7,44
|625.643.100
|% 0,27
|
|KOZAL
|113,80
|545.369.556
|% 0,09
|
|ADESE
|1,22
|432.607.899
|% -9,63
|
|PETKM
|7,56
|2.475.737.221
|% -1,18
|
|ODAS
|1,55
|453.241.453
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,10
|434.632.307
|% 0,65
|
|GARAN
|10,66
|1.118.373.696
|% 0,57
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9391
|9,9434
|% 0,40
|
|Euro
|11,3834
|11,3877
|% 0,33
|
|Sterlin
|13,2722
|13,3387
|% 0,56
|
|Frank
|10,7160
|10,7806
|% 0,12
|
|Riyal
|2,6404
|2,6536
|% 0,28
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-9,08
|
|Altın Gr.
|592
|592
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|3.912
|3.971
|-21,00
|
|Tam
|3.894
|3.992
|-19,28
|
|Yarım
|1.882
|1.931
|-9,33
|
|Çeyrek
|944
|966
|-4,66
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,04
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,99
|8,00
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,34
|81,34
|-1,53
|
Seans Raporu
15:48
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