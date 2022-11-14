Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

14.11.2022 16:26
***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/11/2022
Karar Sayısı
2022/617
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

30.09.2022 Tarihli Sorumluluk Beyanı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079798


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:514.561
Değişim :  2,36% |  105,15
Açılış :  4.452  
Önceki Kapanış :  4.456  
En Yüksek
4.571 En Düşük
4.450
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:49
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONTR 178,20 718.519.467 % 10,00  
KRPLS 10,56 226.539.981 % 10,00  
GZNMI 52,80 183.894.288 % 10,00  
CELHA 31,46 36.436.554 % 10,00  
BAKAB 55,55 25.629.034 % 10,00  
daha fazla
17:49 Alış Satış %  
Dolar 18,5929 18,6066 % 0,33  
Euro 19,1962 19,2083 % -0,06  
Sterlin 21,7517 21,8608 % -0,68  
Frank 19,5534 19,6712 % -0,41  
Riyal 4,9340 4,9587 % 0,34  
daha fazla
17:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.769 1.770 1,61  
Altın Gr. 1.057 1.058 3,39  
Cumhuriyet 7.115 7.121 18,00  
Tam 6.986 7.116 98,00  
Yarım 3.393 3.479 48,00  
Çeyrek 1.696 1.739 24,00  
Gümüş.Ons 21,79 21,82 0,15  
Gümüş Gr. 12,99 13,01 0,09  
B. Petrol 94,89 94,89 -1,10  
Seans Raporu 17:49
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru