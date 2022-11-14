***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
14.11.2022 16:26
***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/11/2022
Karar Sayısı
2022/617
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
30.09.2022 Tarihli Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079798
BIST
17:514.561
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 105,15
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.571
En Düşük
4.450
17:5118,6061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0612
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6268
En Düşük
18,5015
17:5119,2052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0150
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2659
En Düşük
19,1054
17:511.057,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,11
|Açılış
|: 1.057,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,86
En Düşük
1.048,98
BIST En Aktif Hisseler17:49
|KONTR
|178,20
|718.519.467
|% 10,00
|
|KRPLS
|10,56
|226.539.981
|% 10,00
|
|GZNMI
|52,80
|183.894.288
|% 10,00
|
|CELHA
|31,46
|36.436.554
|% 10,00
|
|BAKAB
|55,55
|25.629.034
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|973.148.231
|% -9,93
|
|FENER
|65,95
|389.093.670
|% -6,59
|
|SELVA
|11,76
|213.972.870
|% -5,31
|
|GLBMD
|10,40
|29.487.442
|% -5,02
|
|ORMA
|60,00
|989.782
|% -4,76
|
|THYAO
|109,50
|8.439.417.289
|% -1,79
|
|ASELS
|41,46
|6.630.461.266
|% 6,69
|
|PETKM
|15,32
|5.349.051.520
|% 7,66
|
|EREGL
|37,04
|3.981.868.384
|% 1,48
|
|ODAS
|11,73
|2.964.564.638
|% 8,51
|
|EKGYO
|5,58
|2.469.954.022
|% 5,28
|
|ALBRK
|2,53
|1.070.628.360
|% 2,02
|
|AKFGY
|4,47
|1.444.209.561
|% -1,32
|
|PETKM
|15,32
|5.349.051.520
|% 7,66
|
|TSKB
|3,17
|865.434.157
|% 3,26
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5929
|18,6066
|% 0,33
|
|Euro
|19,1962
|19,2083
|% -0,06
|
|Sterlin
|21,7517
|21,8608
|% -0,68
|
|Frank
|19,5534
|19,6712
|% -0,41
|
|Riyal
|4,9340
|4,9587
|% 0,34
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|1,61
|
|Altın Gr.
|1.057
|1.058
|3,39
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|6.986
|7.116
|98,00
|
|Yarım
|3.393
|3.479
|48,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.739
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,82
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,99
|13,01
|0,09
|
|B. Petrol
|94,89
|94,89
|-1,10
|
Seans Raporu
17:49
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17:59KOZAL
Yüzde 8.40 oranında artışla 242.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 704, 652 adet işlem
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Yüzde 8.33 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 154, 391 adet işlem
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17:56BMSTL
Yüzde 5.77 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 525, 185 adet işlem
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, TAVHL, TKFEN