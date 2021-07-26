***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıATA BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi07.07.2021Tescil Tarihi19.07.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su19.07.2021 - 10372AçıklamalarDinamik Menkul Değerler A.Ş.'nin 07.07.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 2021 yılında bağımsız denetim kuruluşunun ATA BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. olmasına karar verilmiştir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951781BIST