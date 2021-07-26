***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.07.2021 15:27
***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ATA BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.07.2021
Tescil Tarihi
19.07.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
19.07.2021 - 10372
Açıklamalar
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.'nin 07.07.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 2021 yılında bağımsız denetim kuruluşunun ATA BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. olmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951781
BIST
18:051.349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,48
|Açılış
|: 1.356
|
|Önceki Kapanış
|: 1.352
|
1.363
En Düşük
1.346
18:058,5602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0118
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,6278
En Düşük
8,5408
18:0510,1151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0475
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1777
En Düşük
10,0523
18:05495,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,41
|Açılış
|: 495,88
|
|Önceki Kapanış
|: 495,47
|
501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDIP
|5,06
|20.053.024
|% 10,00
|
|AGYO
|2,54
|27.516.625
|% 9,96
|
|TKURU
|236,30
|4.719.794
|% 9,96
|
|RTALB
|22,74
|140.926.352
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,87
|41.906.914
|% 9,93
|
|MERIT
|17,55
|1.080.484
|% -10,00
|
|SELVA
|7,40
|53.095.366
|% -9,54
|
|TRILC
|28,60
|179.433.702
|% -8,27
|
|AYES
|17,01
|636.091
|% -8,05
|
|KSTUR
|234,70
|239.554
|% -7,96
|
|GARAN
|8,15
|1.131.112.003
|% -1,45
|
|THYAO
|12,31
|633.488.994
|% -3,30
|
|KRDMD
|7,41
|611.616.520
|% 2,07
|
|SASA
|29,68
|531.739.434
|% -0,74
|
|PETKM
|5,42
|506.956.660
|% 2,26
|
|GARAN
|8,15
|1.131.112.003
|% -1,45
|
|EKGYO
|1,81
|223.478.121
|% 1,12
|
|TSKB
|1,22
|139.474.223
|% -2,40
|
|PETKM
|5,42
|506.956.660
|% 2,26
|
|PEKGY
|1,00
|94.221.917
|% -1,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5531
|8,5602
|% 0,14
|
|Euro
|10,1031
|10,1151
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,8098
|11,8690
|% 0,76
|
|Frank
|9,3198
|9,3759
|% 0,66
|
|Riyal
|2,2771
|2,2885
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-1,08
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,03
|
|B. Petrol
|73,23
|73,23
|-0,21
|