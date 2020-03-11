***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
11.03.2020 18:16
***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.100.000 45.502 -1.285.890 1.336.290 2.195.902 2.195.902
Transferler
886.396 449.894 -1.336.290
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.389 4.389 4.389
Dönem Sonu Bakiyeler
2.100.000 0 931.898 -835.996 4.389 2.200.291 2.200.291
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.100.000 0 931.898 -835.996 4.389 2.200.291 2.200.291
Transferler
4.389 -4.389
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.309 -65.321 -67.630 -67.630
Sermaye Arttırımı
1.500.000
Sermaye Avansı
1.500.000 1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
3.600.000 -2.309 931.898 -831.607 -65.321 3.632.661 3.632.661
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.084 -4.105
Dönem Karı (Zararı)
-65.321 4.389
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-65.321 4.389
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.412 45.230
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.824 787
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.950 6.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.950 6.847
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.638 37.596
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.175 -53.724
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.369 -27.119
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-36.369 -27.119
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.388 -19.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.388 -19.340
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
35.651 -44.271
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.948 5.521
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
50.948 5.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.066 6.066
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.391 52.415
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.391 52.415
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.560 -26.996
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-35.560 -26.996
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-55.084 -4.105
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.136.874 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-3.007.872 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-129.002 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-129.002 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.500.000 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.500.000 0
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.500.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.691.958 -4.105
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.691.958 -4.105
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.875.414 1.879.519
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
183.456 1.875.414
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
183.456 1.875.414
Finansal Yatırımlar
3.007.872 0
Ticari Alacaklar
71.308 34.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
71.308 34.939
Diğer Alacaklar
187.469 171.081
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
187.469 171.081
Peşin Ödenmiş Giderler
8.620 44.271
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.620 44.271
Diğer Dönen Varlıklar
75.576 40.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
75.576 40.016
ARA TOPLAM
3.534.301 2.165.721
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.534.301 2.165.721
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
64.833 1.740
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
52.085 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
117.344 122.982
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
234.262 124.722
TOPLAM VARLIKLAR
3.768.563 2.290.443
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
57.040 6.092
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
57.040 6.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
0 6.066
Diğer Borçlar
62.756 54.718
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
62.756 54.718
ARA TOPLAM
119.796 66.876
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
119.796 66.876
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
0 16.429
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 16.429
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.106 6.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.106 6.847
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.106 23.276
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
135.902 90.152
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.632.661 2.200.291
Ödenmiş Sermaye
3.600.000 2.100.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.309 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.309 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
931.898 931.898
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-831.607 -835.996
Net Dönem Karı veya Zararı
-65.321 4.389
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.632.661 2.200.291
TOPLAM KAYNAKLAR
3.768.563 2.290.443
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
27 490.456 506.047
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
490.456 506.047
BRÜT KAR (ZARAR)
490.456 506.047
Genel Yönetim Giderleri
28 -1.108.625 -818.037
Pazarlama Giderleri
28 -8.360 -10.794
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 231.955 430
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-394.574 -322.354
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31 335.542 364.339
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-59.032 41.985
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-59.032 41.985
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.289 -37.596
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 -6.289 -37.596
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-65.321 4.389
DÖNEM KARI (ZARARI)
-65.321 4.389
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-65.321 4.389
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-65.321 4.389
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-65.321 4.389
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827184
BIST