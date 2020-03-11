***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.100.000 45.502 -1.285.890 1.336.290 2.195.902 2.195.902Transferler886.396 449.894 -1.336.290Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.389 4.389 4.389Dönem Sonu Bakiyeler2.100.000 0 931.898 -835.996 4.389 2.200.291 2.200.291Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.100.000 0 931.898 -835.996 4.389 2.200.291 2.200.291Transferler4.389 -4.389Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.309 -65.321 -67.630 -67.630Sermaye Arttırımı1.500.000Sermaye Avansı1.500.000 1.500.000Dönem Sonu Bakiyeler3.600.000 -2.309 931.898 -831.607 -65.321 3.632.661 3.632.661Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-55.084 -4.105Dönem Karı (Zararı)-65.321 4.389Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-65.321 4.389Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler26.412 45.230Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13.824 787Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.950 6.847Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.950 6.847Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.638 37.596Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-16.175 -53.724Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-36.369 -27.119İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-36.369 -27.119Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-16.388 -19.340İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-16.388 -19.340Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)35.651 -44.271Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler50.948 5.521İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)50.948 5.521Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-6.066 6.066Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.391 52.415İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-8.391 52.415İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-35.560 -26.996Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-35.560 -26.996Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-55.084 -4.105YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.136.874 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-3.007.872 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-129.002 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-129.002 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.500.000 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.500.000 0Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.500.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.691.958 -4.105NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.691.958 -4.105DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.875.414 1.879.519DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ183.456 1.875.414Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri183.456 1.875.414Finansal Yatırımlar3.007.872 0Ticari Alacaklar71.308 34.939İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar71.308 34.939Diğer Alacaklar187.469 171.081İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar187.469 171.081Peşin Ödenmiş Giderler8.620 44.271İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8.620 44.271Diğer Dönen Varlıklar75.576 40.016İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar75.576 40.016ARA TOPLAM3.534.301 2.165.721TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.534.301 2.165.721DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar64.833 1.740Maddi Olmayan Duran Varlıklar52.085 0Ertelenmiş Vergi Varlığı117.344 122.982TOPLAM DURAN VARLIKLAR234.262 124.722TOPLAM VARLIKLAR3.768.563 2.290.443KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar57.040 6.092İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar57.040 6.092Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar0 6.066Diğer Borçlar62.756 54.718İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar62.756 54.718ARA TOPLAM119.796 66.876TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER119.796 66.876UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar0 16.429İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 16.429Uzun Vadeli Karşılıklar16.106 6.847Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16.106 6.847TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.106 23.276TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER135.902 90.152ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.632.661 2.200.291Ödenmiş Sermaye3.600.000 2.100.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.309 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.309 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler931.898 931.898Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-831.607 -835.996Net Dönem Karı veya Zararı-65.321 4.389TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.632.661 2.200.291TOPLAM KAYNAKLAR3.768.563 2.290.443Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat27 490.456 506.047Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)490.456 506.047BRÜT KAR (ZARAR)490.456 506.047Genel Yönetim Giderleri28 -1.108.625 -818.037Pazarlama Giderleri28 -8.360 -10.794Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30 231.955 430Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-394.574 -322.354Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31 335.542 364.339FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-59.032 41.985SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-59.032 41.985Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.289 -37.596Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 -6.289 -37.596SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-65.321 4.389DÖNEM KARI (ZARARI)-65.321 4.389Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-65.321 4.389Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-65.321 4.389Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-65.321 4.389http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827184BIST