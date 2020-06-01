***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 2.100.000 931.898 -835.996 4.389 2.200.291Transferler4.389 -4.389 41.146Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-296 41.442Sermaye Arttırımı13 1.500.000Dönem Sonu Bakiyeler13 3.600.000 931.898 2.241.437 2.241.437Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 3.600.000 -2.309 931.898 -831.607 -65.321 3.632.661Transferler-65.321 65.321Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.216 -462.472 -464.688Sermaye Arttırımı8.400.000 8.400.000Dönem Sonu Bakiyeler13 12.000.000 -4.525 931.898 -896.928 11.567.973 11.567.973Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-580.838 -9.474Dönem Karı (Zararı)-462.472 41.442Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler163.178 16.682Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 23.863 525Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22.945 1.133Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 22.945 1.133Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 116.370 15.024İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-281.544 -67.598Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-362.788 1.019İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -362.788 1.019Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.890 -5.949İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -3.890 -5.949Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -80.870 -35.411Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler176.290 -2.691İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 176.290 -2.691Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-5.739Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.979 -667İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -5.979 -667İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.307 -18.160Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 -4.307 -18.160Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-580.838 -9.474YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI606.300Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri4 798.526Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-192.226Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8-9 -192.226FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.400.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 8.400.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.425.462 -9.474NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 8.425.462 -9.474DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 183.456 1.875.414DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.608.918 1.865.940Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 8.608.918 183.456Finansal Yatırımlar4 2.209.346 3.007.872Ticari Alacaklar434.096 71.308İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 434.096 71.308Diğer Alacaklar6 191.359 187.469İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 191.359 187.469Peşin Ödenmiş Giderler7 89.490 8.620Diğer Dönen Varlıklar79.879 75.576İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 79.879 75.576ARA TOPLAM11.613.088 3.534.301TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.613.088 3.534.301DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 60.596 64.833Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 224.689 52.085Ertelenmiş Vergi Varlığı16 974 117.344TOPLAM DURAN VARLIKLAR286.259 234.262TOPLAM VARLIKLAR11.899.347 3.768.563KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar233.330 57.040İlişkili Taraflara Ticari Borçlar18 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 233.330 57.040Diğer Borçlar6 56.777 62.756İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 56.777 62.756Kısa Vadeli Karşılıklar18.083 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18.083ARA TOPLAM308.190 119.796TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER308.190 119.796UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar23.184 16.106Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 23.184 16.106TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.184 16.106TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER331.374 135.902ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar11.567.973 3.632.661Ödenmiş Sermaye13 12.000.000 3.600.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.525 -2.309Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -4.525 -2.309Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 931.898 931.898Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 -896.928 -831.607Net Dönem Karı veya Zararı-462.472 -65.321TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.567.973 3.632.661TOPLAM KAYNAKLAR11.899.347 3.768.563Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 1.093.720 164.886Satışların Maliyeti14 -1.001.186TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)92.534 164.886BRÜT KAR (ZARAR)92.534 164.886Genel Yönetim Giderleri-447.021 -198.806Pazarlama Giderleri-64.225 -5.928Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler6.883 146Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-11.793ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-423.622 -39.702Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 148.937 96.252Yatırım Faaliyetlerinden Giderler15 -70.792FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-345.477 56.550SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-345.477 56.550Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-116.995 -15.108Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -116.995 -15.108SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-462.472 41.442DÖNEM KARI (ZARARI)-462.472 41.442Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-462.472 41.442Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.216 -296Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.841 -380Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler625 84Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri625 84Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.216 -296TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-464.688 41.146Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-464.688 41.146http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848361BIST