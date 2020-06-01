***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
01.06.2020 21:17
***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 2.100.000 931.898 -835.996 4.389 2.200.291
Transferler
4.389 -4.389 41.146
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-296 41.442
Sermaye Arttırımı
13 1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 3.600.000 931.898 2.241.437 2.241.437
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 3.600.000 -2.309 931.898 -831.607 -65.321 3.632.661
Transferler
-65.321 65.321
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.216 -462.472 -464.688
Sermaye Arttırımı
8.400.000 8.400.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 12.000.000 -4.525 931.898 -896.928 11.567.973 11.567.973
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-580.838 -9.474
Dönem Karı (Zararı)
-462.472 41.442
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
163.178 16.682
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 23.863 525
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.945 1.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 22.945 1.133
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 116.370 15.024
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-281.544 -67.598
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-362.788 1.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -362.788 1.019
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.890 -5.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -3.890 -5.949
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -80.870 -35.411
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
176.290 -2.691
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 176.290 -2.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.739
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.979 -667
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -5.979 -667
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.307 -18.160
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 -4.307 -18.160
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-580.838 -9.474
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
606.300
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4 798.526
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-192.226
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -192.226
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.400.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 8.400.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.425.462 -9.474
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 8.425.462 -9.474
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 183.456 1.875.414
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.608.918 1.865.940
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 8.608.918 183.456
Finansal Yatırımlar
4 2.209.346 3.007.872
Ticari Alacaklar
434.096 71.308
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 434.096 71.308
Diğer Alacaklar
6 191.359 187.469
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 191.359 187.469
Peşin Ödenmiş Giderler
7 89.490 8.620
Diğer Dönen Varlıklar
79.879 75.576
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 79.879 75.576
ARA TOPLAM
11.613.088 3.534.301
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.613.088 3.534.301
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
8 60.596 64.833
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 224.689 52.085
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 974 117.344
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
286.259 234.262
TOPLAM VARLIKLAR
11.899.347 3.768.563
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
233.330 57.040
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 233.330 57.040
Diğer Borçlar
6 56.777 62.756
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 56.777 62.756
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.083 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.083
ARA TOPLAM
308.190 119.796
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
308.190 119.796
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.184 16.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 23.184 16.106
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.184 16.106
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
331.374 135.902
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.567.973 3.632.661
Ödenmiş Sermaye
13 12.000.000 3.600.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.525 -2.309
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -4.525 -2.309
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 931.898 931.898
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -896.928 -831.607
Net Dönem Karı veya Zararı
-462.472 -65.321
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.567.973 3.632.661
TOPLAM KAYNAKLAR
11.899.347 3.768.563
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 1.093.720 164.886
Satışların Maliyeti
14 -1.001.186
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
92.534 164.886
BRÜT KAR (ZARAR)
92.534 164.886
Genel Yönetim Giderleri
-447.021 -198.806
Pazarlama Giderleri
-64.225 -5.928
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.883 146
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-11.793
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-423.622 -39.702
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 148.937 96.252
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 -70.792
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-345.477 56.550
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-345.477 56.550
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-116.995 -15.108
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -116.995 -15.108
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-462.472 41.442
DÖNEM KARI (ZARARI)
-462.472 41.442
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-462.472 41.442
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.216 -296
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.841 -380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
625 84
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
625 84
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.216 -296
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-464.688 41.146
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-464.688 41.146
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848361
BIST