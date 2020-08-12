***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 2.100.000 931.898 -835.996 4.389 2.200.291 2.200.291Transferler4.389 -4.389 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.225 84.614 83.389 83.389Sermaye Arttırımı1.500.000 1.500.000 1.500.000Dönem Sonu Bakiyeler13 3.600.000 -1.225 931.898 -831.607 84.614 3.783.680 3.783.680Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 3.600.000 -2.309 931.898 -831.607 -65.321 3.632.661 3.632.661Transferler-65.321 65.321 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.713 -770.992 -773.705 -773.705Sermaye Arttırımı8.400.000 8.400.000 8.400.000Dönem Sonu Bakiyeler13 12.000.000 -5.022 931.898 -896.928 -770.992 11.258.956 11.258.956Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.168.615 101.939Dönem Karı (Zararı)-770.992 84.614Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-770.992 84.614Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler43.733 37.637Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 48.182 3.651Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.595 3.042Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 9.595 3.042Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-46.188 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler4 -46.188 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 32.144 30.944İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-441.356 -20.312Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-474.076 34.939İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -474.076 34.939Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.669 -5.761İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -6.669 Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 194.136 3.916İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 194.136 3.916Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)0 -3.925Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.919 -5.781İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)18 2.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -3.919 -5.781İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-22.610 -46.655Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 -22.610 -46.655Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.168.615 101.939YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.531.063 -42.771Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları4 -4.321.002 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8-9 -210.061 -42.771FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.400.000 1.500.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 8.400.000 1.500.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.700.322 1.559.168NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 2.700.322 1.559.168DÖNEM BAŞI NAKİT