***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2020 15:48
***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 2.100.000 931.898 -835.996 4.389 2.200.291 2.200.291
Transferler
4.389 -4.389 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.225 84.614 83.389 83.389
Sermaye Arttırımı
1.500.000 1.500.000 1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 3.600.000 -1.225 931.898 -831.607 84.614 3.783.680 3.783.680
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 3.600.000 -2.309 931.898 -831.607 -65.321 3.632.661 3.632.661
Transferler
-65.321 65.321 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.713 -770.992 -773.705 -773.705
Sermaye Arttırımı
8.400.000 8.400.000 8.400.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 12.000.000 -5.022 931.898 -896.928 -770.992 11.258.956 11.258.956
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.168.615 101.939
Dönem Karı (Zararı)
-770.992 84.614
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-770.992 84.614
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
43.733 37.637
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 48.182 3.651
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.595 3.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 9.595 3.042
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-46.188 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 -46.188 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 32.144 30.944
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-441.356 -20.312
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-474.076 34.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -474.076 34.939
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.669 -5.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -6.669 Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 194.136 3.916
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 194.136 3.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -3.925
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.919 -5.781
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18 2.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -3.919 -5.781
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.610 -46.655
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 -22.610 -46.655
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.168.615 101.939
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.531.063 -42.771
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 -4.321.002 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -210.061 -42.771
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.400.000 1.500.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 8.400.000 1.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.700.322 1.559.168
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 2.700.322 1.559.168
DÖNEM BAŞI NAKİT