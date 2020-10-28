***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 2.100.000 931.898 -835.996 4.389 2.200.291 2.200.291Transferler4.389 -4.389Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.225 84.614 83.389 83.389Sermaye Arttırımı19 1.500.000 1.500.000 1.500.000Dönem Sonu Bakiyeler19 3.600.000 -1.225 931.898 -831.607 84.614 3.783.680 3.783.680Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 3.600.000 -2.309 931.898 -831.607 -65.321 3.632.661 3.632.661Transferler-65.321 65.321Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.313 -347.345 -349.658 -349.658Sermaye Arttırımı8.400.000 8.400.000 8.400.000Dönem Sonu Bakiyeler26 12.000.000 -4.622 931.898 -896.928 -347.345 11.683.003 11.683.003Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.541.509 14.171Dönem Karı (Zararı)-347.345 49.360Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-347.345 49.360Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-785.275 36.277Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler44052 82.668 7.210Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.535 8.096Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.535 8.096Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.172.000 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.172.000 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 295.522 20.971İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.408.889 -71.466Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-5.782.000 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.424.216 -25.129İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -1.424.216 -25.129Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-491.408 -12.070İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -491.408 -12.070Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -77.275 23.613Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 1.340.222 -2.996İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 1.340.222 -2.996Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)0 -2.463Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.293 -18.393İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-12.293 -18.393İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16 36.081 -34.028Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)36.081 -34.028Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-7.541.509 14.171YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.560.347 -3.194.069Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri3.007.872Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -3.128.217Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-447.525 -65.852FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.400.000 1.500.850Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.400.000 1.500.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 850YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.418.838 -1.679.048NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 3.418.838 -1.679.048DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 183.456 1.875.414DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.602.294 196.366Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 3.602.293 183.456Finansal Yatırımlar4 6.954.000 3.007.872Ticari Alacaklar1.495.524 71.308İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.495.524 71.308Diğer Alacaklar673.589 187.469İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 673.589 187.469Peşin Ödenmiş Giderler85.895 8.620İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 85.895 8.620Diğer Dönen Varlıklar12 39.495 75.576ARA TOPLAM12.850.796 3.534.301TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.850.796 3.534.301DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar5.288 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 5.288 0Maddi Duran Varlıklar8 283.442 64.833Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 198.334 52.085Ertelenmiş Vergi Varlığı16 0 117.344TOPLAM DURAN VARLIKLAR487.064 234.262TOPLAM VARLIKLAR13.337.860 3.768.563KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar1.397.262 57.040İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.397.262 57.040Diğer Borçlar52.463 62.756İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 2.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 50.463 62.756Kısa Vadeli Karşılıklar47 0ARA TOPLAM1.449.772 119.796TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.449.772 119.796UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar26.907 16.106Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 26.907 16.106Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 178.178 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER205.085 16.106TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.654.857 135.902ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar11.683.003 3.632.661Ödenmiş Sermaye13 12.000.000 3.600.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -4.622 -2.309Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 9t Dönem Karı veya Zararı13 -347.345 -65.321TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.683.003 3.632.661TOPLAM KAYNAKLAR13.337.860 3.768.563Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 3.385.378 353.199 1.868.868 88.289Satışların Maliyeti14 -2.937.080 0 -1.546.874 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)448.298 353.199 321.994 88.289BRÜT KAR (ZARAR)448.298 353.199 321.994 88.289Genel Yönetim Giderleri-7.929 -17.065 -2.001Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler349.296 5.647 339.131 1.948Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-190.233 0 -190.233 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.362.632 -382.361 -500.551 -215.798Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 1.444.444 453.247 1.190.352 170.781Yatırım Faaliyetlerinden Giderler15 -128.939 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-47.127 70.886 689.801 -45.017Finansman Giderleri-4.044 0 -2.889 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-51.171 70.886 686.912 -45.017Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-296.174 -21.526 -263.265 9.763Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -296.174 -21.526 -263.265 9.763SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-347.345 49.360 423.647 -35.254DÖNEM KARI (ZARARI)-347.345 49.360 423.647 -35.254Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları17 -347.345 49.360 423.647 -35.254Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.965 -2.523 513 -953Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler17 -2.965 -2.523 513 -953Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24-33 -2.965 -2.523 513 -953Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar652 555 -113 210Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler652 555 -113 210Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 652 555 -113 210DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.313 -1.968 400 424.047 -35.997Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-349.658 47.392 424.047 -35.997http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884673BIST