***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
12.03.2021 17:20
***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 2.100.000 931.898 -835.996 4.389 2.200.291 2.200.291
Transferler
4.389 -4.389
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.309 -65.321 -67.630 -67.630
Sermaye Arttırımı
1.500.000 1.500.000 1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
26 3.600.000 -2.309 931.898 -831.607 -65.321 3.632.661 3.632.661
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
26 3.600.000 -2.309 931.898 -831.607 -65.321 3.632.661 3.632.661
Transferler
-65.321 65.321
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.781 474.031 458.250 458.250
Sermaye Arttırımı
8.400.000 8.400.000 8.400.000
Dönem Sonu Bakiyeler
26 12.000.000 -18.090 931.898 -896.928 474.031 12.490.911 12.490.911
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-265.734 -55.084
Dönem Karı (Zararı)
474.031 -65.321
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
474.031 -65.321
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-28.036 26.412
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 125.945 13.824
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
19 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
68.418 6.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
68.418 6.950
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24.216
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.468.562 -3.136.874
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
3.007.872 -3.007.872
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-539.310 -129.002
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.400.000 1.500.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.400.000 1.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.602.828 -1.691.958
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 10.602.828 -1.691.958
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 183.456 1.875.414
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.786.284 183.456
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 10.786.284 183.456
Finansal Yatırımlar
7 4.441.409 3.007.872
Ticari Alacaklar
5.649.230 71.308
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 5.649.230 71.308
Diğer Alacaklar
1.028.564 187.469
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.028.564 187.469
Stoklar
12 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
13 16.472 8.620
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 16.472 8.620
Diğer Dönen Varlıklar
25 40.557 75.576
ARA TOPLAM
21.962.516 3.534.301
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.962.516 3.534.301
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
9 0 0
Diğer Alacaklar
10 619 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 619 0
Maddi Duran Varlıklar
17 337.979 64.833
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 192.305 52.085
Peşin Ödenmiş Giderler
13 22.826 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34 28.334 117.344
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
582.063 234.262
TOPLAM VARLIKLAR
22.544.579 3.768.563
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
9.763.387 57.040
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 9.763.387 57.040
Diğer Borçlar
165.760 62.756
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 2.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 163.760 62.756
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 24.216 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 10.125 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 0 0
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
16 10.125 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 0 0
ARA TOPLAM
9.963.488 119.796
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.963.488 119.796
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
9 0 0
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
23 90.180 16.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
90.180 16.106
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
90.180 16.106
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.053.668 135.902
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.490.911 3.632.661
Ödenmiş Sermaye
26 12.000.000 3.600.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.090 -2.309
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-18.090 -2.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26 931.898 931.898
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26 -896.928 -831.607
Net Dönem Karı veya Zararı
474.031 -65.321
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.490.911 3.632.661
TOPLAM KAYNAKLAR
22.544.579 3.768.563
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
27 5.229.868 490.456
Satışların Maliyeti
-2.937.080
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.292.788 490.456
BRÜT KAR (ZARAR)
2.292.788 490.456
Genel Yönetim Giderleri
28 -2.938.749 -1.108.625
Pazarlama Giderleri
28 -143.432 -8.360
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 30.253 231.955
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.444
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-762.584 -394.574
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31 1.303.824 335.542
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-70.793
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
470.447 -59.032
Finansman Gelirleri
825.500
Finansman Giderleri
-704.239
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
591.708 -59.032
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-117.677 -6.289
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
34 -24.216
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 -93.461
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
474.031 -65.321
DÖNEM KARI (ZARARI)
474.031 -65.321
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
474.031 -65.321
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-15.781 -2.309
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24-33 -20.232 -2.960
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.451 651
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 4.451 651
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.781 -2.309
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
458.250 -67.630
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
458.250 -67.630
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917968
BIST