***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 2.100.000 931.898 -835.996 4.389 2.200.291 2.200.291Transferler4.389 -4.389Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.309 -65.321 -67.630 -67.630Sermaye Arttırımı1.500.000 1.500.000 1.500.000Dönem Sonu Bakiyeler26 3.600.000 -2.309 931.898 -831.607 -65.321 3.632.661 3.632.661Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler26 3.600.000 -2.309 931.898 -831.607 -65.321 3.632.661 3.632.661Transferler-65.321 65.321Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-15.781 474.031 458.250 458.250Sermaye Arttırımı8.400.000 8.400.000 8.400.000Dönem Sonu Bakiyeler26 12.000.000 -18.090 931.898 -896.928 474.031 12.490.911 12.490.911Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-265.734 -55.084Dönem Karı (Zararı)474.031 -65.321Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)474.031 -65.321Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-28.036 26.412Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 125.945 13.824Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler19 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler68.418 6.950Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler68.418 6.950Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10 0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerVergi İadeleri (Ödemeleri)24.216YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.468.562 -3.136.874Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri3.007.872 -3.007.872Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-539.310 -129.002FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.400.000 1.500.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.400.000 1.500.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.602.828 -1.691.958NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7 10.602.828 -1.691.958DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 183.456 1.875.414DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.786.284 183.456Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 10.786.284 183.456Finansal Yatırımlar7 4.441.409 3.007.872Ticari Alacaklar5.649.230 71.308İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 5.649.230 71.308Diğer Alacaklar1.028.564 187.469İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 1.028.564 187.469Stoklar12 0 0Peşin Ödenmiş Giderler13 16.472 8.620İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 16.472 8.620Diğer Dönen Varlıklar25 40.557 75.576ARA TOPLAM21.962.516 3.534.301TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR21.962.516 3.534.301DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar9 0 0Diğer Alacaklar10 619 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 619 0Maddi Duran Varlıklar17 337.979 64.833Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 192.305 52.085Peşin Ödenmiş Giderler13 22.826 0Ertelenmiş Vergi Varlığı34 28.334 117.344TOPLAM DURAN VARLIKLAR582.063 234.262TOPLAM VARLIKLAR22.544.579 3.768.563KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar9.763.387 57.040İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 9.763.387 57.040Diğer Borçlar165.760 62.756İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10 2.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 163.760 62.756Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 24.216 0Kısa Vadeli Karşılıklar15 10.125 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 0 0Sigortacılık Teknik Karşılıkları16 10.125 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 0 0ARA TOPLAM9.963.488 119.796TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.963.488 119.796UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar9 0 0Diğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar23 90.180 16.106Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar90.180 16.106Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü34 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER90.180 16.106TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.053.668 135.902ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12.490.911 3.632.661Ödenmiş Sermaye26 12.000.000 3.600.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-18.090 -2.309Diğer Kazançlar (Kayıplar)-18.090 -2.309Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22 0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler26 931.898 931.898Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26 -896.928 -831.607Net Dönem Karı veya Zararı474.031 -65.321TOPLAM ÖZKAYNAKLAR12.490.911 3.632.661TOPLAM KAYNAKLAR22.544.579 3.768.563Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat27 5.229.868 490.456Satışların Maliyeti-2.937.080TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.292.788 490.456BRÜT KAR (ZARAR)2.292.788 490.456Genel Yönetim Giderleri28 -2.938.749 -1.108.625Pazarlama Giderleri28 -143.432 -8.360Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30 30.253 231.955Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.444ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-762.584 -394.574Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31 1.303.824 335.542Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-70.793FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)470.447 -59.032Finansman Gelirleri825.500Finansman Giderleri-704.239SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)591.708 -59.032Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-117.677 -6.289Dönem Vergi (Gideri) Geliri34 -24.216Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 -93.461SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)474.031 -65.321DÖNEM KARI (ZARARI)474.031 -65.321Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları474.031 -65.321Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-15.781 -2.309Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24-33 -20.232 -2.960Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.451 651Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 4.451 651Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-15.781 -2.309TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)458.250 -67.630Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları458.250 -67.630http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917968BIST