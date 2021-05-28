***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 3.600.000 -2.309 931.898 -831.607 -65.321 3.632.661 3.632.661Transferler-65.321 65.321Dönem Karı (Zararı)-462.472 -462.472 -462.472Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.216 -2.216 -2.216Sermaye Arttırımı8.400.000 8.400.000 8.400.000Dönem Sonu Bakiyeler15 12.000.000 -4.525 931.898 -896.928 -462.472 11.567.973 11.567.973Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 12.000.000 -18.090 931.898 -896.928 474.031 12.490.911 12.490.911Transferler474.031 -474.031 0 0Dönem Karı (Zararı)-258.921 -258.921 -258.921Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-488 -488 -488Dönem Sonu Bakiyeler15 12.000.000 -18.578 931.898 -422.897 -258.921 12.231.502 12.231.502Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.258.135 -580.838Dönem Karı (Zararı)-258.921 -462.472Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-258.921 -462.472Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler31.720 163.174Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 54.364 23.859Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-10.526 22.945Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -10.526 22.945Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -12.118 116.370İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.509.552 -281.540Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-156.899 -362.788İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -156.899 -362.788Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7,11 -792.109 -8.193İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7,11 -792.109 -8.193Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -238.879 -80.870Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 3.673.185 176.290İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 3.673.185 176.290Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 20.554 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 3.700 -5.979İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 3.700 -5.979Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.282.351 -580.838Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -24.216 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI4.098.382 606.300Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 4.441.409 798.526Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-343.027 -192.226Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -343.027 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 0 -192.226FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 8.400.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri15 0 8.400.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.356.517 8.425.462NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.356.517 8.425.462DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.138.284 183.456DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.494.801 8.608.918Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 9.494.801 3.138.284Finansal Yatırımlar5 0 4.441.409Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4.441.409Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar5 4.441.409Ticari Alacaklar3,6 5.811.341 5.654.442İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 5.811.341 5.654.442Diğer Alacaklar3,7 1.839.862 1.028.564İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.839.862 1.028.564Peşin Ödenmiş Giderler9 255.351 16.472İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 255.351 16.472Diğer Dönen Varlıklar11 16.156 35.345İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 16.156 35.345ARA TOPLAM17.417.511 14.314.516TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR17.417.511 14.314.516DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3,7 619 619İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 619 619Maddi Duran Varlıklar9 647.827 337.979Mobilya ve Demirbaşlar9 647.827 337.979Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 171.120 192.305Diğer Haklar10 171.120 192.305Peşin Ödenmiş Giderler22.826 22.826Ertelenmiş Vergi Varlığı21 40.452 28.334TOPLAM DURAN VARLIKLAR882.844 582.063TOPLAM VARLIKLAR18.300.355 14.896.579KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar3,6 5.788.572 2.115.387İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 5.788.572 2.115.387Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 75.015 54.461Diğer Borçlar3,7 114.999 111.299İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 2.000 2.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 112.999 109.299Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 0 24.216Kısa Vadeli Karşılıklar14 37.065 10.125Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 37.065 10.125ARA TOPLAM6.015.651 2.315.488TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.015.651 2.315.488UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar14 53.202 90.180Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 53.202 90.180TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER53.202 90.180TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.068.853 2.405.668ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12.231.502 12.490.911Ödenmiş Sermaye15 12.000.000 12.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 -18.578 -18.090Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-18.578 -18.090Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -18.578 -18.090Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 931.898 931.898Yasal Yedekler15 931.898 931.898Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 -422.897 -896.928Net Dönem Karı veya Zararı-258.921 474.031TOPLAM ÖZKAYNAKLAR12.231.502 12.490.911TOPLAM KAYNAKLAR18.300.355 14.896.579Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 1.420.645 920.771Satışların Maliyeti16 0 -828.237TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.420.645 92.534BRÜT KAR (ZARAR)1.420.645 92.534Genel Yönetim Giderleri17 -1.898.970 -447.021Pazarlama Giderleri17 -50.074 -64.225Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 50.256 6.883Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -16.474 -11.793ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-494.617 -423.622Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 320.534 148.937Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -276.263 -70.792FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)20 -450.346 -345.477Finansman Gelirleri20 838.550 0Finansman Giderleri20 -659.105 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-270.901 -345.477Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri21 11.980 -116.995Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 11.980 -116.995SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-258.921 -462.472DÖNEM KARI (ZARARI)-258.921 -462.472Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-258.921 -462.472Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-488 -2.216Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -626 -2.841Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler138 625Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi15 138 625Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-488 -2.216TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-259.409 -464.688Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-259.409 -464.688http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938704BIST